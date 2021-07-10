14 историй о дружбе, которой, как зонтом, укрываешься от всяких невзгод

Украденные на пляже штаны, куча ирисок и ведро, полное воды, — казалось бы, что может быть у них общего? А то, что это символы дружбы, которая с годами становится только крепче. Некоторым людям так повезло, что на их пути встретились настоящая подруга и верный друг, что они не стали об этом молчать и рассказали всему миру.

AdMe.ru решил показать этими историями, что теплая, верная связь может возникнуть и в 5, и в 45 лет. Достаточно оглянуться вокруг, ведь рядом полно добрых и честных людей.

Моей лучшей подруге дали главную роль в пьесе. В день премьеры я не смогла отпроситься с работы пораньше, поэтому после 16-часовой смены немного опоздала. Но хуже всего то, что я уснула. А сидела в первом ряду. Проснулась, когда все встали аплодировать, актеры вышли на поклон. В вестибюле с букетом в руке ждала продолжения спектакля в виде скандала: «Как ты могла?» Но подруга обняла и сказала: «Спасибо, что пришла. Я знаю, как ты устала. Надеюсь, ты хотя бы выспалась! » © Подслушано / Ideer

» © Подслушано / Ideer Принимаю я душ, вся мыльная, вдруг выключают воду. Сижу грустная в ванне, не знаю, что делать. Звонит мне подруга на мобильный, я ей пожаловалась, она посочувствовала. А через 10 минут этого мыльного сидения — звонок в дверь. Я, ругаясь, шлепаю к двери в полотенце и мыле, а там та самая подруга. С ведром воды. © mantikore / Pikabu

Звонит мне как-то друг и говорит:

— Я тут хорошую кухню купил, надо вывезти, поможешь?

— Эм, ну ладно, приеду.

А про себя думаю, чего это он просто грузчиков не позовет. Ну надо так надо, друг все-таки. Приезжаю по адресу, смотрю — там грузчики все таскают, а друг стоит. Я:

— Ну а меня зачем позвал?

— Сам не знаю, мы раньше постоянно друг друга на переезды звали, а потом между собой рассчитывались. Я вот как-то на автомате тебя и позвал, извини, но после переезда поляну накрою: не нарушать же традиции. © limita / Pikabu

Мне было лет 5–6, я шел к своим друзьям, когда увидел, как мальчик играет на улице один. Я сделал какое-то глупое замечание о его рубашке, он обиделся, а я ушел. А на обратном пути я увидел его снова. И тут мальчишка лет 10–12 подъехал на велосипеде и сказал мне: «А ну-ка давай поиграй с этим мальцом». Я боялся, что он устроит мне взбучку, если я не послушаюсь, поэтому я подошел к тому ребенку. Теперь, благодаря тому «хулигану», мы с ним практически братья. © Gil_ByrdIsTheWord / Reddit

У моего сына были колики, и он беспрерывно орал. Муж работал за городом, а я была на взводе и жутко устала. И тут в дверь постучали. На пороге стояла женщина. Как оказалось, соседка снизу. Она сказала: «Ваш ребенок надрывается от крика 3 часа подряд. Если я не нахожу себе места от его криков, я представляю, что вы чувствуете. Давайте я подержу его, а вы погуляйте немного». Я так вымоталась, что даже не колебалась. Я обошла квартал, а когда вернулась, сын уже был выкупан и спал. Эта женщина оказалась тоже мамой, она рассказала мне об укропной воде и объяснила, что младенцы чувствуют настроение. Сын слышал, что я плачу, и от этого становился еще беспокойнее. Эта женщина оказалась настоящим ангелом и стала моей лучшей подругой. © toiletcleaner999 / Reddit

Я лечилась от расстройства привязанности, и мой психотерапевт настоятельно советовала мне найти себе подругу. В конце концов я решила сделать это, чтобы отвязаться от нее. В кампусе нашего колледжа я присмотрела девушку с эльфийскими ушками и решила, что она та, с кем мне хотелось бы познакомиться. Я подошла к ней, и оказалось, что она специально носила эти ушки, чтобы кто-нибудь завязал с ней разговор и она могла с этим человеком подружиться. Я сказала ей, что ее план сработал, терапия была успешной, мы подружились, а в августе прошлого года она стала моей подружкой невесты. © PixelLaurs / Reddit

Стояла утром на остановке, а рядом со мной — бабушка с палками для скандинавской ходьбы. Минут 10 простояли, она по сторонам озирается. Тут к ней 3 бабульки с такими же палками подходят, и эти дамы дружной компанией потопали в парк, галдя, смеясь и перебивая друг друга. Так хорошо на душе стало, настроение на весь день. Вот это дружба! Тоже хочу с подругами через лет 40 так собираться! © Подслушано / Ideer

Мы с сестрой познакомились с детьми нашего возраста — братом и сестрой. Однажды они предложили зайти к ним домой. А их мама, тетя Лена, пошла знакомиться с нашей мамой. Та рассказывала, что особого энтузиазма не испытывала, когда к ней пришла незнакомка и навязалась в друзья, но пригласила тетю Лену в дом, сварила кофе, и они пообщались. А позже, когда мы опять были в гостях у новых друзей, тетя Лена позвонила маме:

— Привет, ты что делаешь?

— Да ничего, сижу, жду чуда.

— Можно этим чудом буду я?

Во второй визит тетя Лена понравилась маме уже больше, у них оказалось много общего. И вот с того дня, уже почти 20 лет, дружат. © MissLoyality / Pikabu

У меня много подруг детства, но самая любимая и верная — одна, с которой дружим 31 год. Мы разных национальностей, разных вероисповеданий, но роднее человека по душе, по восприятию жизни, по схожести увлечений не встречала! Мы 2 года не созванивались, я ничего о ней не знала, так как живу в другой стране, но видела о ней сны. А когда решилась все-таки позвонить ей, оказалось, что она в роддоме, родила долгожданного ребенка, и именно в этот момент я звоню. Я была счастлива безмерно вместе с ней! © Танита Асаева / Facebook

Сделала подарок подруге на ее день рождения. Попросила, чтобы она закрыла глаза, выключила свет, включила ноутбук. Когда нажала Play, сказала ей, что может открыть глаза. На видео ее любимый актер назвал ее по имени и поздравил с днем рождения. Видео мне прислали утром в день ее рождения после 3-месячной переписки со всеми людьми, контакты которых смогла найти в интернете. Я обычная девушка, без связей. Просто не сдавалась. © Подслушано / Ideer

Смешно, но я нашла свою лучшую подругу через обычный сайт объявлений. 5 лет назад я была одинокой матерью. Большинство друзей перестали со мной общаться, когда у меня появились дети. От нечего делать я просматривала странные посты. И тут увидела, что одна женщина ищет исключительно платонические отношения. Она тоже была молодой мамой, которая только приехала в город и еще не завела друзей. У меня мелькнула мысль связаться с ней, но я ее отбросила. Однако, увидев ее сообщение снова, написала письмо. И мы поладили. Мы помогали друг другу растить детей, она была моей подружкой невесты, когда я вышла замуж, и поддерживала меня во время вторых родов. И сейчас часто выбираемся вместе в отпуск — уже без детей. © Pupupthin / Reddit

Рассказ моего дяди. Лето, жара, середина 60-х годов. Мы с друзьями каждый день ездили на городской пляж. Добирались больше часа — на трамвае и троллейбусе. И вот как-то купались, резвились в воде, вышли на берег — и я обомлел. У всех все вещи на месте, а моих штанов нет. Я как представил путь домой: троллейбус, трамвай... без штанов! Немыслимое унижение. И тут мои друзья совершают неимоверное. Они, посовещавшись, прячут свои штаны в сумки и говорят: «Поехали!» И мы втроем без штанов едем через весь город. И краснеем, и бледнеем, и скандалим с какими-то тетками, и даже пытаемся знакомиться с девушками. И благополучно добираемся до дома. У меня много чего в жизни было, но этот случай я считаю одним из лучших проявлений дружбы. © AAIvanov / Pikabu

Когда мне должны были делать серьезную операцию, подруга работала круглосуточно, у нее как раз 2 объекта сдавались на стройке, и я ей не стала ничего говорить. И вот завтра операция, тихий час — и тут шум в коридоре, а в палату влетает моя подруга, с дикими криками и ругая меня на чем свет стоит, что ничего не сообщила. Села ко мне на кровать и зарыдала... Говорит, звонит девочка из подчиненных: «Можно я задержусь? У маминой коллеги завтра операция, надо лекарство срочно отвезти» — и называет мою фамилию. Почти каждый день подруга врывалась ко мне в палату около 9 вечера (не могла раньше), и мы с ней на пару пили принесенный ею сок и ели йогурты. © Almaalma / Pikabu

Однажды вечером постучалась ко мне соседка и говорит: «Привет, я Лена, давай дружить». Мне было 13, ей 14. В этом возрасте странно было так запросто прийти знакомиться, особенно сразу дружить. Я просто обалдела, но погулять с ней сходила. С тех пор она начала захаживать. То гороха с дачи привезет, то клубники. Угощала, примасливала. А через 10 лет она призналась, что пришла тогда знакомиться из-за того, что парень мой понравился, отбить хотела. Правда, не стала — разонравился, наверное, как и мне. Дружим 17 лет. © Muhabzbzzz / Pikabu