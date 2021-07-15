14 историй о чудесных совпадениях, которые поколеблют почву под ногами даже у скептиков и циников

Увидев на экране фильм, в котором море не хуже джинна из сказок выполняет приказы, а во сне девушке открывается правда, которую скрывали родственники, вы бы, верно, сказали: «Это неправдоподобно». Но жизнь порой оказывается еще более поразительной, чем кино. И следующие истории подтверждают это.

Редакция AdMe.ru не относится к тем людям, которые видят во всем знаки судьбы. Но эти рассказы пользователей о совпадениях поколеблют почву под ногами даже у ярого скептика.

С мужем гуляли по берегу Средиземного моря. Вечер, темно. Море бушевало. Мы ходили по берегу, и волной унесло мою тапку, купленную в тот же день. Муж сказал, чтобы я бросила и другую тапку в море. А я подумала, что хоть немного поношу. И, обращаясь к морю, сказала: «Верни мне тапку, я их только купила». Прошлись с мужем метров 100, и волной вынесло мою обувь. Хорошо, что не послушалась мужа. Удивительно долго я носила их, не рвались. © Матлуба Каракая / Facebook

Однажды я остановился, чтобы помочь парню поменять колесо. У него была перевязана рука, а в машине сидели двое маленьких детей. Он поблагодарил меня, сказав, что не хочет травмировать руку, чтобы скорее вернуться на работу. А через 3 месяца я разбился на мотоцикле. И мог бы остаться парализованным, если бы один из врачей скорой помощи вовремя не заметил, что у меня сломана спина. После того как я выздоровел, я встретился с бригадой скорой медицинской помощи, которая спасла мне жизнь. И оказалось, что этот врач — тот самый парень, которому я поменял колесо. © Ryan Fernandez / Quora

© Ryan Fernandez / Quora Очень люблю рисовать. Портреты создаю карандашом. Никогда не рисовала кого-то конкретно. Когда была незамужней девушкой, изобразила парня, который приснился. Нарисовала и забыла. Прошло много лет, я уже замужем, есть дети. Недавно приехала в родительский дом, а моя мама вынесла тот рисунок: она нашла его во время ремонта. Парень из моего сна — вылитый мой муж. Не знаю, что и думать, муж и я в шоке. © Подслушано / Vk

«Мои родители во время отпуска пошли в художественный магазин и увидели там на рисунке парня, который оказался похожим на меня».

Несколько лет назад мы с другом отправились в поездку и не знали, где остановиться. И у него в городе, куда мы ехали, был знакомый, и у меня тоже. Поэтому мы решили, что сможем переночевать у одного из них. Оказалось, что оба наших товарища были соседями по комнате и оба говорили друг другу, что ждут в гости приятеля. © Unknown author / Reddit

Как-то раз подруге приснился один человек. Во сне она держала его за руку. Но она не обратила внимания на сон. А спустя недели 2 мы были вместе с ней в торговом центре, и она увидела там мужчину из сна: «Смотри, смотри, это он мне приснился!» Тот заметил, что она на него указала пальцем, и спросил, в чем дело. Слово за слово, и выяснилась правда, которую потом подтвердил анализ ДНК. Оказалось, он ее настоящий папа. А она всегда за отца принимала другого человека, навязанного матерью. © Mirru Olen / Facebook

Я участвовал в конкурсе ораторского искусства и занял 1-е место. Там же была девочка, которая, рассказав первый абзац, вдруг растерялась и не смогла вымолвить не слова. Когда я пришел домой и рассказал об этом маме, она в шутку сказала: «Ну вот и поженим тебя с ней». И что вы думаете? Спустя 13 лет я женился на ней, а о том, что она — та самая девочка, узнал лишь через 4 месяца после свадьбы. © Odedra Vijay / Quora

Слышала историю о несовместимости партнеров. Пара прожила 12 лет вместе, а детей не смогли завести. Решили развестись. Он начал встречаться с молоденькой девушкой, та забеременела, но рожать категорически не хотела. Мужик еле уговорил ее родить, и малыш остался с ним, так как желания иметь семью и ребенка у нее не было. А бывшая жена завела роман и практически сразу забеременела, но папаня слился. В итоге муж и жена снова сошлись и двоих детей воспитывают. © WildOrchidea / Pikabu

Работала у нас девушка Лиза. Звонит ей в офис отец и просит: «Дочка, привези хороший импортный ключ на 13, вы ими торгуете». Лиза выписывает по «внутренней цене» ключ, кладет в сумочку и благополучно про него забывает. Примерно через неделю поехала она куда-то вечером на такси. Шел сильный дождь, у автомобиля все время заедал дворник. Водитель периодически вылезал подкрутить пальцами крепежный болт, ну и решил пошутить: «Девушка, может, у вас есть ключ на 13?» Лиза порылась в сумочке и достала ключ на 13. Водила остаток пути молча глядел только на дворник. © Ilbych / Pikabu

© Ilbych / Pikabu 38 лет назад я ехал на собеседование и очень переживал, так как зарплата в новой компании должна была быть в 3 раза выше моей. Я выехал пораньше и остановился на бензозаправке, чтобы заправиться и спросить, где автостоянка. И тут влетел человек, который явно спешил. Я решил пропустить его, так как не торопился. Он поблагодарил и ушел. А когда я пришел на собеседование, интервьюером оказался именно он, и я получил желанную вакансию. © Steve Dadds / Quora

Мама рассказала эту историю. Когда мне было около 4–5 лет, я играла с игрушками на полу, а потом вдруг произнесла что-то вроде: «Дама с небес сказала, что ты будешь для меня хорошей мамой». Мама спросила меня, что я имела в виду. И я объяснила, что до своего рождения была на небесах и встретила женщину, которая сказала мне, что знает идеальную для меня маму. Я описала эту даму, и оказалось, что ее внешность в точности совпадала с внешностью моей прабабушки, с которой моя мама была очень близка. Притом что я никогда раньше не видела ее фото. © Beans375 / Reddit

В детстве летом на месяц-два ездила к бабушке. В тот год я приехала домой 31 августа. Захожу домой, а мама сообщает, что моя подружка, с которой я дружила с детского сада, погибла. Я даже не плачу, потому что это так больно, что невозможно выразить. Без всякой цели выхожу во двор, бреду куда глаза глядят, потом осознаю, что ноги сами несут меня к дому подружки. Стоит полуденная жара, даже птицы прячутся. И в пустынном переулке вижу свою подружку. В голове мысль: «Перегрелась». Поворачиваюсь и начинаю убегать, хотя страха нет. А она бежит за мной и кричит: «Это была не я!» Оказывается, они с бабушкой и дедушкой уехали, телефона не было, а ее перепутали с другой девочкой, ее полной тезкой. © MamazlaR / Pikabu

Дело было еще в юности... Решил я как-то, что уже давно двоюродного брательника не видел. Ну и рванул к нему. Пришел, пообнимались и давай новостями делиться.

— А я тут с девушкой познакомился.

— О! И я тоже с девушкой познакомился, Наташей зовут.

— О! И мою Наташей зовут. В районе вокзала живет.

— Хм. И моя в районе вокзала. Учится?

— Ага, в 10-м...

— Блин. Моя тоже в 10-м... Рыжая?

— Да. Откуда знаешь?

— Моя тоже рыжая... А в какой школе учится?

— В 5-й.

— Уф. А моя в 1-й... © SchutNik / Pikabu

В 1996 году я бросил университет и, чувствуя себя не в своей тарелке, занял у друга $ 20 и поехал на своем старом джипе к родителям. Предстоял путь длиной более 320 км. Оставалось всего 50 км, когда мой бензобак опустел. Я был на заправке, но у меня не было даже $ 5 на бензин, а позвонить отцу я не решался: он и так был расстроен. Я начал обыскивать машину. И нашел пару долларов мелочью и листовку с бонусами на заправку машины на сумму $ 4,7. Как оказалось, ими можно было расплатиться как раз на этой заправке, где я остановился. Залил полный бак бензина, купил «Кока-колу» и добрался домой. Прошло 20 лет, я разобрался с проблемами и стал юристом. А эта заправочная станция пригласила меня на работу в качестве консультанта. © d_rickards / Reddit

Я познакомился со своей женой во время учебы. Мы встречались 8 лет, прежде чем поженились. Как-то вечером решили показать друг другу свои детские фото. И где-то на 50-й фотографии я увидел ребенка, наряженного в костюм обезьяны, и не на шутку взъелся на нее: «Ты что, свистнула мое фото?» На что жена ответила, что фото ее. А после получаса ссоры выяснилось, что мы ходили в один детский сад в 1995 году и даже сидели там за одной партой и дергали друг друга за волосы. Поразительно, но мы не узнали друг друга. © Anurag Bagalkot / Quora