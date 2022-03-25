14 историй, которые ярко демонстрируют, что не стоит судить людей по одежке
Как бы мы ни старались быть объективными, порой мы невольно делаем вывод о человеке за пару секунд, опираясь лишь на его внешность и мимику, а также на собственные предрассудки. И даже если порой первое впечатление об окружающих действительно оказывается верным, чаще всего оно все-таки довольно поверхностное и ложное.
Мы в AdMe.ru собрали рассказы людей о том, как они сами ошибались в ком-то и как окружающие совершенно неверно воспринимали их. И тут определенно есть над чем задуматься.
- Сегодня был в магазине сантехники. Передо мной стоял строитель: в спецовке, немного грязный. Продавец — ярко накрашенная блондинка — спрашивает: «Что вам?» Строитель: «Мне нужна такая штука, чтобы смеситель в ванной к стене прикрутить». Продавец: «Эта штука называется „эксцентрики 1/2 на 3/4“. Уточните материал и длину». Строитель залип и отошел звонить уточнять. © westwood79 / Pikabu
- В университетские годы я одевалась крайне скверно. Постоянно носила пижаму и мешковатые футболки. Однажды вечером мы всей семьей решили сходить в ресторан. Я не стала наряжаться, пошла в шлепках и даже не надела линзы. Менеджер сначала усадил всех остальных и только потом вспомнил о стуле для меня. Позже подошла официантка, приняла у всех заказы, но ко мне почему-то даже не обратилась напрямую, а спросила отца: «Что закажет она?» Как оказалось, они решили, что я няня и не понимаю языка. © Shivee Chauhan / Quora
- На 1-м курсе универа увлеклась преподом по латыни: элегантно одет, вкусно пахнет, читает книги на английском и французском, уравновешен и галантен. Написала ему пару стихов, задержалась несколько раз, якобы не понимая тему. И вот мы вместе. Оказалось, дома он никакой не изысканный и не элегантный мужчина мечты, а обычный такой Вован, с которым и поговорить не о чем. Сам признался, что все эти книги на пары брал, чтобы на студентов впечатление произвести. © Подслушано / VK
- Еду по делам и замечаю, что парень в машине на соседней полосе пытается привлечь мое внимание. Моментально раздражаюсь. Не люблю иметь дело с мужчинами, которые заигрывают по поводу и без. Игнорирую и еду дальше. Следующий светофор — замечаю боковым зрением, что он опять поравнялся со мной и машет. Думаю, ладно, улыбнусь великодушно, пусть будет ему приятно. Наконец поворачиваюсь, он начинает активно указывать на мой бензобак. Оказалось, я забыла прикрутить крышку и ехала с открытым баком. Что ж, каюсь, поторопилась с выводами. © Eunice Barnes / Quora
- Короче, поехала на дачу и у меня там порвались кроссовки. Ну благо обуви на даче море, но качество и состояние, сами понимаете, — «это на помойку рановато, поэтому на дачу отправим». Пришло время с дачи уезжать, и чего-то подморозило. Еду я, значит, уже в городе и решаю купить новые кроссовки. Захожу в магазин: в старой потрепанной куртке, галошах, грязных джинсах, на лбу ссадина (веткой в лесу получила). Подходит консультант и с нескрываемым напряжением начинает консультировать. Померила одни, другие, третьи выбрала, говорю консультанту: «Вот эти и эти беру, остальные не подошли». Консультант мне про цену 3 раза сказал. Только когда уже расплачивалась, он наконец поверил, что я реально их куплю. © Unknown author / Pikabu
- У меня прекрасное зрение, высокий рост, мускулистое тело, но я закоренелый ботаник. А меня постоянно просят присоединиться к футбольным командам. В прошлом году заставили играть в баскетбол, хотя я ненавижу все эти виды спорта с мячами. Единственный спорт, который есть в моей жизни, — это беговая дорожка. © ItsWediTurtle77 / Reddit
- Я когда-то давно убедила себя в том, что работники медицинской сферы, у которых есть татуировки, однозначно некомпетентны. Мой миф был целиком разрушен, когда о моем муже позаботился доктор с полностью «забитыми» руками. Как говорится, не суди книгу по обложке. Этот человек был максимально добрым и заботливым. И он был настоящим профессионалом своего дела. © Deborah Fisher / Quora
- Пару лет назад шел домой после концерта оркестровой музыки — весь нарядный, в костюме. Захотелось купить шашлыка в фургоне. Пока ждал заказ, подъехал на велосипеде подросток лет 16 — в толстовке с капюшоном, в джинсах низкой посадки, с цепями и в кепке. Парень говорит: «Чего так смешно оделся?» Он не был похож на поклонника классической музыки, поэтому я просто сказал, что играл на концерте. Он продолжил: «Круто, на чем играешь?» Я решил сказать, что на барабанах, хотя на самом деле на литаврах. Он: «А что за музыка?» Тут уж мне не захотелось врать, поэтому я признался, что оркестровая. А он и выдает: «Круто, а я играю на пианино». © Philip Howie / Quora
- На моей улице есть дом, который себе построил владелец одного из крупнейших мебельных салонов нашего города. Так вот, ему совершенно не сложно по выходным развозом мебели на «газельке» заниматься, зимой снег у магазина чистит, летом подметает и поливает газон. Одет максимально просто. Если не знаешь ничего, то и не угадаешь, что у него денег куры не клюют. © omeha81 / Pikabu
- Как-то раз столкнулась в коридоре с человеком, с которым мы познакомились в местной тусовке еще лет 15 назад, вместе отрывались. Я тогда училась в колледже и подрабатывала официанткой по ночам. При новой встрече он оглядел мой костюм и выдал: «Ого, вы только посмотрите! Так ты теперь работаешь секретаршей?» Я ответила, что вообще-то работаю менеджером по маркетингу, и, к его чести, он сразу извинился. Но было немного неприятно. © Melissa Jeswald / Quora
- Сидела на остановке. В 10 м от меня стоял парень неформальной внешности: длинные волосы, глаза накрашены, одет во все черное, с цепями. Бабушки и тетки, понятно, жужжат и ярлыки навешивают. Подъезжает маршрутка. Парень тут же бросается к ней, из салона медленно выходит бабушка с сумками. Oн ей очень галантно подал руку, забрал сумки и повел под руку. При этом они о чем-то очень мило ворковали — ну явно бабушка и внук. Такая милая картина была! Но еще больше я порадовалась тому, как заткнулись все жужжащие тетки и старухи. © Палата № 6 / VK
- Неоднократно замечала, что в магазинах встречают по одежке. Заходишь в какой-нибудь парфюмерный или кожгалантерею в футболке, джинсах и кедах, с минимумом макияжа и хвостом на голове — не факт, что с тобой поздороваются (про улыбку вообще молчу). Зато вокруг соберутся все сотрудники зала: кассиры, консультанты, охранники — и будут пристально за тобой наблюдать. Но стоит зайти при параде, на каблуках и с полным макияжем — сразу все бегут навстречу, рады помочь, притом совершенно ненавязчивы. Бесит! © Подслушано / VK
- Ехал на работу на автобусе. На очередной остановке тетка за малюсеньким столиком рыбу свежую продает. Тетка с виду грозная, здоровенная — вылитая уличная торговка, которая наверняка за грубым словом в карман не полезет. Тут порыв ветра сносит у нее со столика какую-то бумажку. Я вначале подумал, что у нее там что-то завернуто было. Тетка вскакивает как ошпаренная и бежит метров 10–15 за этой бумажкой, которую ветром так нормально подхватило. Догоняет. Хватает. Идет обратно. И бросает ее в урну! На улице холодно, а на душе так тепло сразу стало! © Batucada79 / Pikabu
- Живет у нас один грозный сосед. Это так окружающие думают: суровый мужик на дорогом авто, ставит на место наглых водителей, требует отвечать за свои слова. И только я знаю, какой он сентиментальный. Прибежал он ко мне как-то раз в слезах, попросил поехать в ветеринарку — оказалось, пес у него заболел. Как только мы прибыли, он трясся над ним, слушал, какие укольчики нужны. Собакен здоров. А вот первое впечатление — ложно. © Подслушано / VK
С вами наверняка тоже случались похожие истории, когда у окружающих складывалось о вас превратное мнение или когда вы сами торопились с выводами о ком-либо. Расскажите парочку самых запоминающихся из них.
AdMe/Народное творчество/14 историй, которые ярко демонстрируют, что не стоит судить людей по одежке
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