14 историй, которые ярко демонстрируют, что не стоит судить людей по одежке

Как бы мы ни старались быть объективными, порой мы невольно делаем вывод о человеке за пару секунд, опираясь лишь на его внешность и мимику, а также на собственные предрассудки. И даже если порой первое впечатление об окружающих действительно оказывается верным, чаще всего оно все-таки довольно поверхностное и ложное.

Мы в AdMe.ru собрали рассказы людей о том, как они сами ошибались в ком-то и как окружающие совершенно неверно воспринимали их. И тут определенно есть над чем задуматься.

Сегодня был в магазине сантехники. Передо мной стоял строитель: в спецовке, немного грязный. Продавец — ярко накрашенная блондинка — спрашивает: «Что вам?» Строитель: «Мне нужна такая штука, чтобы смеситель в ванной к стене прикрутить». Продавец: «Эта штука называется „эксцентрики 1/2 на 3/4“. Уточните материал и длину». Строитель залип и отошел звонить уточнять. © westwood79 / Pikabu

В университетские годы я одевалась крайне скверно. Постоянно носила пижаму и мешковатые футболки. Однажды вечером мы всей семьей решили сходить в ресторан. Я не стала наряжаться, пошла в шлепках и даже не надела линзы. Менеджер сначала усадил всех остальных и только потом вспомнил о стуле для меня. Позже подошла официантка, приняла у всех заказы, но ко мне почему-то даже не обратилась напрямую, а спросила отца: «Что закажет она?» Как оказалось, они решили, что я няня и не понимаю языка. © Shivee Chauhan / Quora

На 1-м курсе универа увлеклась преподом по латыни: элегантно одет, вкусно пахнет, читает книги на английском и французском, уравновешен и галантен. Написала ему пару стихов, задержалась несколько раз, якобы не понимая тему. И вот мы вместе. Оказалось, дома он никакой не изысканный и не элегантный мужчина мечты, а обычный такой Вован, с которым и поговорить не о чем. Сам признался, что все эти книги на пары брал, чтобы на студентов впечатление произвести. © Подслушано / VK

Еду по делам и замечаю, что парень в машине на соседней полосе пытается привлечь мое внимание. Моментально раздражаюсь. Не люблю иметь дело с мужчинами, которые заигрывают по поводу и без. Игнорирую и еду дальше. Следующий светофор — замечаю боковым зрением, что он опять поравнялся со мной и машет. Думаю, ладно, улыбнусь великодушно, пусть будет ему приятно. Наконец поворачиваюсь, он начинает активно указывать на мой бензобак. Оказалось, я забыла прикрутить крышку и ехала с открытым баком. Что ж, каюсь, поторопилась с выводами. © Eunice Barnes / Quora

/ Quora Короче, поехала на дачу и у меня там порвались кроссовки. Ну благо обуви на даче море, но качество и состояние, сами понимаете, — «это на помойку рановато, поэтому на дачу отправим». Пришло время с дачи уезжать, и чего-то подморозило. Еду я, значит, уже в городе и решаю купить новые кроссовки. Захожу в магазин: в старой потрепанной куртке, галошах, грязных джинсах, на лбу ссадина (веткой в лесу получила). Подходит консультант и с нескрываемым напряжением начинает консультировать. Померила одни, другие, третьи выбрала, говорю консультанту: «Вот эти и эти беру, остальные не подошли». Консультант мне про цену 3 раза сказал. Только когда уже расплачивалась, он наконец поверил, что я реально их куплю. © Unknown author / Pikabu

У меня прекрасное зрение, высокий рост, мускулистое тело, но я закоренелый ботаник. А меня постоянно просят присоединиться к футбольным командам. В прошлом году заставили играть в баскетбол, хотя я ненавижу все эти виды спорта с мячами. Единственный спорт, который есть в моей жизни, — это беговая дорожка. © ItsWediTurtle77 / Reddit

Я когда-то давно убедила себя в том, что работники медицинской сферы, у которых есть татуировки, однозначно некомпетентны. Мой миф был целиком разрушен, когда о моем муже позаботился доктор с полностью «забитыми» руками. Как говорится, не суди книгу по обложке. Этот человек был максимально добрым и заботливым. И он был настоящим профессионалом своего дела. © Deborah Fisher / Quora

Пару лет назад шел домой после концерта оркестровой музыки — весь нарядный, в костюме. Захотелось купить шашлыка в фургоне. Пока ждал заказ, подъехал на велосипеде подросток лет 16 — в толстовке с капюшоном, в джинсах низкой посадки, с цепями и в кепке. Парень говорит: «Чего так смешно оделся?» Он не был похож на поклонника классической музыки, поэтому я просто сказал, что играл на концерте. Он продолжил: «Круто, на чем играешь?» Я решил сказать, что на барабанах, хотя на самом деле на литаврах. Он: «А что за музыка?» Тут уж мне не захотелось врать, поэтому я признался, что оркестровая. А он и выдает: «Круто, а я играю на пианино». © Philip Howie / Quora

© Philip Howie / Quora На моей улице есть дом, который себе построил владелец одного из крупнейших мебельных салонов нашего города. Так вот, ему совершенно не сложно по выходным развозом мебели на «газельке» заниматься, зимой снег у магазина чистит, летом подметает и поливает газон. Одет максимально просто. Если не знаешь ничего, то и не угадаешь, что у него денег куры не клюют. © omeha81 / Pikabu

Как-то раз столкнулась в коридоре с человеком, с которым мы познакомились в местной тусовке еще лет 15 назад, вместе отрывались. Я тогда училась в колледже и подрабатывала официанткой по ночам. При новой встрече он оглядел мой костюм и выдал: «Ого, вы только посмотрите! Так ты теперь работаешь секретаршей?» Я ответила, что вообще-то работаю менеджером по маркетингу, и, к его чести, он сразу извинился. Но было немного неприятно. © Melissa Jeswald / Quora

Сидела на остановке. В 10 м от меня стоял парень неформальной внешности: длинные волосы, глаза накрашены, одет во все черное, с цепями. Бабушки и тетки, понятно, жужжат и ярлыки навешивают. Подъезжает маршрутка. Парень тут же бросается к ней, из салона медленно выходит бабушка с сумками. Oн ей очень галантно подал руку, забрал сумки и повел под руку. При этом они о чем-то очень мило ворковали — ну явно бабушка и внук. Такая милая картина была! Но еще больше я порадовалась тому, как заткнулись все жужжащие тетки и старухи. © Палата № 6 / VK

Неоднократно замечала, что в магазинах встречают по одежке. Заходишь в какой-нибудь парфюмерный или кожгалантерею в футболке, джинсах и кедах, с минимумом макияжа и хвостом на голове — не факт, что с тобой поздороваются (про улыбку вообще молчу). Зато вокруг соберутся все сотрудники зала: кассиры, консультанты, охранники — и будут пристально за тобой наблюдать. Но стоит зайти при параде, на каблуках и с полным макияжем — сразу все бегут навстречу, рады помочь, притом совершенно ненавязчивы. Бесит! © Подслушано / VK

Ехал на работу на автобусе. На очередной остановке тетка за малюсеньким столиком рыбу свежую продает. Тетка с виду грозная, здоровенная — вылитая уличная торговка, которая наверняка за грубым словом в карман не полезет. Тут порыв ветра сносит у нее со столика какую-то бумажку. Я вначале подумал, что у нее там что-то завернуто было. Тетка вскакивает как ошпаренная и бежит метров 10–15 за этой бумажкой, которую ветром так нормально подхватило. Догоняет. Хватает. Идет обратно. И бросает ее в урну! На улице холодно, а на душе так тепло сразу стало! © Batucada79 / Pikabu

Живет у нас один грозный сосед. Это так окружающие думают: суровый мужик на дорогом авто, ставит на место наглых водителей, требует отвечать за свои слова. И только я знаю, какой он сентиментальный. Прибежал он ко мне как-то раз в слезах, попросил поехать в ветеринарку — оказалось, пес у него заболел. Как только мы прибыли, он трясся над ним, слушал, какие укольчики нужны. Собакен здоров. А вот первое впечатление — ложно. © Подслушано / VK