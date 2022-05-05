14 историй, которые могли случиться только с людьми, у которых есть братья и сестры

Расти с братьями и сестрами — незабываемый опыт. Воспоминания об этом времени останутся на всю жизнь. Иногда родственники живут душа в душу, а иногда и дня не проходит без спора с родными. И свою любовь братья и сестры порой выражают странными способами.

Мы в AdMe.ru дружно смеемся над историями людей, которые не понаслышке знают, что могут выкинуть их близкие родственники.

Сижу на маникюре, звонит младший брат:

— Привет, ты занята?

— Я на маникюре, что-то срочное?

— Вообще да.

— Ну чего?

— Объясни мне разницу между Present Perfect и Present Perfect Continuous.

Вообще срочно, согласна. © yourfetisshh / Twitter

— Привет, ты занята? — Я на маникюре, что-то срочное? — Вообще да. — Ну чего? — Объясни мне разницу между Present Perfect и Present Perfect Continuous. Вообще срочно, согласна. © yourfetisshh / Twitter Когда мой младший брат много лет назад впервые пошел в школу, все прошло хорошо. Он не плакал, но, когда на следующий день его разбудили, встал с вопросом: «Что, опять?» © uwandile_n / Twitter

Улыбаюсь каждый раз, когда вспоминаю эту историю. Вернулась домой с работы, а моя сестра что-то делает с губами около зеркала. Присмотрелась, а она красит их консилером для кожи. © Emelyn Bacalla / Quora

У меня с братом разница 15 лет. Как-то собрались на семейный праздник — тети, дяди, еще какие-то родственники. Я привела знакомиться мужа, тогда еще просто парня. В какой-то момент мой 8-летний брат Егор отводит меня в сторонку, кивает на парня и спрашивает: «А он тебя не обижает?» Я, сдерживая эмоции, ответила, что нет. «Ну ты звони, если что, я ему задам», — выдал он. Мужу рассказывать не стала, держу туз в рукаве.

Мой младший брат просто кадр. Они с мамой делали уроки, брат в одном задании не знал, что ответить, и она на него ругалась за то, что он пройденную тему не помнит.

Мама: «Ну что ты молчишь? Почему не отвечаешь? Ты что, немой?»

Брат: «Нет, я твой». © SenseyOddy / Twitter

«Мне нравится быть старшей сестрой и получать эти потрясающие послания: „Берегись! Не смей больше брать мой лимонад. Я слежу за тобой“».

Вот что значит быть младшим братом. Сегодня ко мне подошел какой-то мужик и сказал что-то вроде: «Привет, малой, как поживаешь?» И только спустя минуту я понял, что это школьный друг моего старшего брата. У нас с братом разница год, а этот 35-летний чувак со мной в одной параллели учился. © rstkha / Pikabu

Моя младшая сестра только что сказала мне, что молится, чтобы я поскорее вышла замуж и она заняла мою комнату. © shaik_sadiyah / Twitter

В детстве у сестры был какой-то непонятный, иррациональный страх перед апельсинами и всем, что с ними связано. Поэтому я частенько бегал за ней с фруктом в руках, а еще дразнил: говорил, что во всем, что она ест, содержится апельсин. © graffitiaddicted / Reddit

Моя младшая сестра сказала, что хочет быть крапивой. Я спросила почему, а она ответила: «Чтобы меня не трогали». Так вот, теперь я тоже хочу быть крапивой. © VG87160020 / Twitter

Сестра на 4 года меня старше. Люблю передразнивать ее: повторять все, что она говорит, противным таким голосом. Сейчас мне уже 21, сестре 25, и она все еще бесится, когда я делаю это. © IamPablo / Reddit

«Мой младший брат тратит свои карманные деньги на всякую ерунду. Стоит в таком виде и отказывается уходить из моей комнаты».

Моя младшая сестра думает, что я богат. Меня немного тревожит тот факт, что если она встретит нищего бездельника, то не поймет, кто он на самом деле. © wouq_ / Twitter

Брат старше меня на 3 года. Когда мы были еще маленькие, валялись вместе на кровати перед сном и он сказал, что рядом с нашей кроватью есть другая, волшебная: стоит только повернуться, и я перелягу на нее. Я была доверчивым ребенком и сделала все, как он велел. Естественно, грохнулась. Брат и глазом не моргнул и предложил попробовать еще раз, потому что я все сделала неправильно. © Palak Verma / Quora

«Сестра спросила мужа, что он хочет на день рождения. Он сказал, ничего. Сестра сделала это».

Когда брат смотрел что-то по телику, а затем уходил в туалет или на кухню, я переключал канал и прятал пульт. Драка за кнопки на телевизоре была обеспечена. © Dursko / Reddit

Несколько раз в год мы с семьей ездили к родным на праздники. Мы с младшим братом ехали на заднем сиденье. И я всегда садился так, чтобы быть на противоположной стороне от солнца и оно не светило мне в глаза. Брат всегда злился и не понимал, почему ему достается солнечная сторона, но был слишком маленьким, чтобы понять, что не так. © PantslessDan / Reddit