14 историй, которые докажут любому скептику, что женская солидарность вовсе не мифическое явление

Мы все в первую очередь люди, а потом уже женщины или мужчины. Но почему-то считается, что мужское братство существует, а женская солидарность — миф. И барышни способны видеть в представительнице своего пола исключительно соперниц.

Мы в AdMe.ru считаем, что, вопреки всем стереотипам о дамском коварстве, женщины куда чаще искренне сопереживают и помогают друг другу, чем ставят подножки и ликуют от чужих неудач. Недаром в интернете столько историй — как трогательных, так и комичных — о женской солидарности и взаимовыручке.

Когда бабушка выходила замуж, у нее не было денег на белое платье, и она сшила его себе сама из тех тканей, что были дома. После свадьбы одна знакомая рассказала ей о девушке, у которой тоже нет возможности купить свадебное платье, и бабушка предложила одолжить ей свое. В этом году мой младший брат сделал предложение своей девушке. Родители встретились, чтобы познакомиться. Выяснилось, что невеста — внучка той незнакомой девушки, которая много лет назад выходила замуж в платье нашей бабушки. © nakedcanon / Тwitter

Возвращалась из отпуска и волокла тяжелый чемодан по переходу метро реально бегом, потому что шел последний поезд и надо было успеть заскочить в вагон. Мне еще надо было вбежать вверх по лестнице, а поезд уже стоял на платформе. Вдруг бегущая в том же направлении женщина молча подхватила мой чемодан за ручку. И мы успели. © ksaina / livejournal

Гуляла по району. Проезжавший мимо мужчина притормозил и начал приставать с вопросами: «Ты замужем? У тебя есть парень?» Мне было неудобно, я думала, как бы его отшить. И тут вдруг с пассажирского сиденья высунулась девочка лет 6 и сказала: «Прекрати доставать эту девушку, она не хочет с тобой знакомиться». Это было потрясающе. © janeke31 / Reddit

Собиралась на первое в жизни свидание. Ужасно волновалась, пыталась соорудить на голове что-нибудь красивое, а от волнения ничего не получалось. В дверь постучалась соседка, попросила соли — ну и поинтересовалась, чего я такая красная бегаю? Я расплакалась и все ей выложила. Так она мало того, что меня успокоила, еще и сделала шикарный макияж и такую прическу, что я даже не хотела спать ложиться, чтобы красоту не нарушить. Давно оттуда переехали, до сих пор благодарна за помощь, оказанную малознакомой девчонке по соседству. © Палата № 6 / VK

У меня были 4 подруги, которые претендовали на руководящую должность в одной компании. Каждый раз, когда я обсуждала ситуацию с кем-то из них наедине, девушки говорили практически одно и то же: «Я буду в восторге, если любая из нас получит это назначение». © Illustrious-Anybody2 / Reddit

На последнем курсе института забеременела. Понятное дело, молодая семья, да еще и студенты — с финансами не очень. И я как-то обмолвилась, что, когда получу стипендию, куплю себе винограда. Уж очень хотелось. В день стипендии девчонки из группы принесли мне больше 2 кг отборного винограда. Меня так растрогала эта забота. © Алексена Семенюк

В старшей школе ехала в автобусе и поняла, что протекаю. И тут девушка, с которой у меня были далеко не лучшие отношения, встала прямо позади меня и стояла так всю дорогу. Она спросила, знаю ли я, что делать, а потом проводила до туалета, чтобы я могла привести себя в порядок. Ситуация, которая могла стать моим позорищем до окончания школы, с ее помощью превратилась в незначительное происшествие. © unknown author / Reddit

Ждала посадки на самолет. Там была мама с малышом. Можно было заметить, что она еле стоит на ногах, а ребенок готов закатить эпическую истерику. Я встала и пошла к ней, чтобы помочь, и тут смотрю, еще 5 женщин идут с той же самой целью. 5 совершенно незнакомых женщин. Я заняла малыша, другая девушка принесла ему попить и перекусить, еще одна дама села рядом с мамой и начала ее о чем-то расспрашивать, а другая пошла за кофе для нее. © imSOhere / Reddit

Весь день провела на каблуках. Ноги болели так жутко, что, когда в троллейбусе не оказалось свободных мест, я повисла на горизонтальном поручне. Одна милая женщина встала и уступила мне свое место. Я даже пробовала отказаться, но она настаивала. © Подслушано / VK

Сдала на права, за рулем себя чувствовала неуютно, как-то вернулась домой, а воткнуться негде. Вечер, устала как собака, вышла из машины и разрыдалась. Вдруг рядом тормозит машинка, из нее выходит этакая фея — каблуки, юбка узенькая, вся на макияже — и говорит: «Чего ревешь-то?» Я, всхлипывая, показала, в чем проблема. Так она не только припарковала мою ласточку тютелька в тютельку на крохотном пятачке между двумя джипами, так еще и телефон свой оставила, говорит: «Звони с утра, если не выехать будет».

Была расстроена и не обратила внимания, что со мной из подъезда в лифт зашли 2 мужика. Потом, в последнюю секунду, в кабинку заскочила девушка. Мужчины вышли раньше, девушка же доехала до моего этажа, а затем призналась, что живет на 1-м и в лифт вошла, так как испугалась, что со мной может что-то случиться. © Olga Magnusson

После очень долгого рабочего дня ехала домой на троллейбусе и читала книгу «Французские женщины не толстеют». Один мужчина спросил меня эдаким насмешливым тоном, какого лешего я такое читаю. Прежде чем я успела придумать ответ, пожилая дама, сидевшая рядом со мной, оторвала взгляд от вязания и огрызнулась, сказав, что я могу читать все что угодно и чтобы мужчина оставил меня в покое. © zombiemommy / Reddit

Забежала вечером в магазин. Схватила упаковку памперсов и 2 банки детского пюре. Очереди в кассу — огромные. Пристроилась в конец той, что поменьше. Стою губы кусаю, с малышом дома свекровь сидит, и я уже представляю, как она своим медовым голосом начнет мне высказывать, что я выбежала на 15 минут, а застряла на час. И тут слышу, кассирша говорит: «Ну-ка, господа, никто не против пропустить женщину, которую дите дома ждет?» Люди расступились и пропустили меня. Для меня это была прямо помощь-помощь.

О женской солидарности. Супруга недавно пришла домой возмущенная. Рассказывает про наших общих знакомых:

— Ты представляешь, Коля, негодяй, выгнал Настю из дома, с вещами!

— Как такое случилось?

— Они сильно поругались, она собрала вещи и ушла, хлопнув дверью.

— Так выходит, что она сама ушла?

— Нет, это он ее выгнал!

— Погоди, ты же только что сказала, что она сама собрала вещи и ушла?!

— Ну да... Но ведь он ее не остановил!

Я спорить не стал. © Alexograf / Pikabu