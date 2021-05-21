14 историй из голодной, но бурной и веселой студенческой жизни

Жил в общаге в конце 1990-х — начале 2000-х. Холодильников практически ни у кого не было. Зимой вопрос решался с помощью балкона, а летом все покупали продукты на один раз. Парень из соседней комнаты каждый день после работы заходил в магазин напротив и покупал 1 сардельку на ужин. Всегда у одной и той же продавщицы. Дело было до бурного развития супермаркетов. И вот в очередной раз она психанула.

— Тебе не надоело покупать каждый день по сардельке? Купи уже килограмм, все равно каждый день ходишь!

— Да без проблем! Давайте килограмм, только положите сардельки где-нибудь в сторонке в холодильнике, а я буду каждый вечер приходить и брать по одной. Своего холодильника у меня нет.

— Студент?

— Да.

— Держи свою сардельку, приходи завтра за следующей. © Kaa1980 / Pikabu