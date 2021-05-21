14 историй из голодной, но бурной и веселой студенческой жизни
Студенческие годы мало кого оставляют равнодушным. Ведь в отличие от школы здесь у молодых людей уже появляется относительная свобода действий, благодаря которой можно сполна насладиться безбашенными вечеринками, первыми романтическими отношениями, а порой и уникальным опытом жизни в общаге.
Мы в AdMe.ru с широченной улыбкой просматривали фееричные истории пользователей о том, с чем им приходилось сталкиваться во время студенчества. Уверены, и вас эти рассказы заставят окунуться в воспоминания о собственных ярких и энергичных деньках.
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Вы наверняка знаете излюбленную фразу преподавателей «Не судите строго, я не художник», которую они произносят, когда рисуют что-то на доске. Что ж, мой профессор физики оказался выше этого и говорит так: «Все, чьи художественные навыки не так хороши, как у меня, — а это каждый из вас, — знайте, что проще нарисовать сначала крестик и обвести круг уже вокруг него». © awesome***peoplesay / Tumblr
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Первый курс медуниверситета. Самая первая пара по латыни, идет знакомство с преподавателем. Он заходит в аудиторию, представляется, затем спрашивает: «Ребята, кто что знает что-нибудь на латыни?» И тут один парень выдает: «Экзорциамус те омнис иммундус спиритус». Преподаватель с улыбкой до ушей останавливает парня и говорит: «Стойте, стойте, стойте! Я, конечно, могу быть дьяволом в редких случаях, но изгонять меня пока что рано. Мне еще научить чему-то вас всех нужно!» Он был и есть единственный преподаватель с чувством юмора и невероятной харизмой. Смешит нас до сих пор. © Палата № 6 / VK
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Жил в общаге в конце 1990-х — начале 2000-х. Холодильников практически ни у кого не было. Зимой вопрос решался с помощью балкона, а летом все покупали продукты на один раз. Парень из соседней комнаты каждый день после работы заходил в магазин напротив и покупал 1 сардельку на ужин. Всегда у одной и той же продавщицы. Дело было до бурного развития супермаркетов. И вот в очередной раз она психанула.
— Тебе не надоело покупать каждый день по сардельке? Купи уже килограмм, все равно каждый день ходишь!
— Да без проблем! Давайте килограмм, только положите сардельки где-нибудь в сторонке в холодильнике, а я буду каждый вечер приходить и брать по одной. Своего холодильника у меня нет.
— Студент?
— Да.
— Держи свою сардельку, приходи завтра за следующей. © Kaa1980 / Pikabu
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Сейчас идет вторая неделя учебы, но я уже могу сказать, что наш историк — мой любимчик. Когда он отправляет электронные письма, он всегда прикрепляет к ним фотографию своей собаки. Пса зовут Доджер, и он самый хороший мальчик. © ***-eat-cereal / Tumblr
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Я студент колледжа, живу в общежитии. Мама пишет: «Папа приготовил нам ужин» — и отправляет фото восхитительных домашних гамбургеров и картошки фри. Потом спрашивает: «А ты что ел на ужин?» Я: «Крекеры в виде рыбок». © awesome***peoplesay / Tumblr
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Сидели мы на паре у невероятно скучного препода, я клевала носом. И тут замечаю, что мой однокурсник в переднем ряду смотрит «Властелина колец» на телефоне. Так как скамейки у нас в аудитории расставлены по ступеням, я сидела выше, и мне было все видно. Тут он обернулся и, заметив мой взгляд, просто вытащил беспроводной наушник из уха и протянул его мне. Досматривали мы уже вместе. А потом еще после пар пошли в кафешку и часа 2 разговаривали о вселенной Толкина. Шикарно. © Палата № 6 / Vk
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Случай на уроке литературы.
Девушка: «Так что же случилось со всеми этими греческими богами и богинями?»
Профессор, в замешательстве: «Вы имеете в виду по рассказу?»
Девушка: «Нет, что С НИМИ случилось?»
Профессор: «Я... я не уверен, что понимаю, о чем вы спрашиваете...»
Девушка: «Ну почему их больше нет? Они все умерли?»
Тишина в кабинете повисла звенящая. © sunny_k11 / Reddit
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Одна из моих однокурсниц как-то раз спросила на занятии: «А у камней есть ДНК?»
Преподаватель: «Нет, они ведь не живые».
Она: «А как они тогда размножаются? Почему существует множество камней, а не один?» © MHOpptimusPrime / Reddit
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На 1-м курсе я проявил себя как ужасный сосед по комнате из-за одного случая. Я постоянно был очень уставшим, поэтому часто сидел на полу в ванной комнате, поливая себя водой из душа. Ну и как-то раз я случайно заснул, при этом усевшись именно на слив и заткнув его. В итоге это привело к затоплению всей нашей комнаты и соседей снизу. © Amedais / Reddit
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В начале 2-го курса один из моих друзей переехал на новое место и устроил большую домашнюю вечеринку, чтобы отпраздновать это событие. Все прошло здорово и дико весело, но, конечно, мы устроили там беспорядок. Месяцев 5 спустя прохожу я снова мимо его дома и замечаю, что гостиная осталась в том же состоянии, что и после вечеринки. Ничего почти не убрано, посуда покрыта плесенью, а из стены в ванной растет гриб. Я спросил его, почему они ничего не убрали, а он ответил: «Ну мы подумали, что скоро снова устроим еще одну вечеринку, так зачем убираться?» © AndyVale / Reddit
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Мой папа, будучи студентом ж/д заведения, проходил практику проводником на поезде. Однажды ночью в пути группа пассажиров поинтересовалась, скоро ли выходить, папа говорит: «Я вас позову, ждите», и они ушли. Через некоторое время он взглянул на часы и ужаснулся: нужно срочно высаживать. Он помчался к ним и быстро высадил на какой-то станции прямо в степи. Как только поезд тронулся, он понял, что высадил их не там. В ужасе стал кричать им в окно: «Ждите здесь! В 5 утра здесь будет проходить другой рейс!» Мужики говорили: «Не волнуйся, бывает...» © Подслушано / Vk
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1-й курс, химия, новая группа, все пока еще мало знакомы. Пришел пораньше на пару, стою и жду. Замечаю красивую девушку возле аудитории, разговорились. Посетовал, что химию не люблю и боюсь немного. Она согласилась, мол, кому сейчас легко. Началась лекция. Пока все садились, выцепляю ее взглядом и машу, а она мне тоже мило машет, потом поднимается на кафедру и...
— Здравствуйте, студенты! Я Марта Ивановна, буду вести курс органической химии. © TOVSTUN / Pikabu
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В нашем универе поставили ящик с валентинками. Он стоял несколько дней, наполнялся признаниями студентов. Все в ожидании дня икс... А утром 14 февраля ящик пропал. Его выкинула уборщица. Уборщица! Разрушительница чужих судеб. © Подслушано / Vk
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Когда я поступал в вуз и жил в общаге, первое время у нас в комнате не было холодильника.
Поэтому я покупал минимум продуктов и все съедал. Второй сосед тоже готовил на 1 раз. Третий сосед, Вася, у нас был самым смекалистым. Клал продукты в пакет и выставлял его за окно. Но позже он нервным стал, какая-то муха его укусила. С нами очень странно разговаривал. Ну вроде и фиг с ним. Сидим как-то все вместе, болтаем. Тут слышим, как за окном что-то шуршит. Вася подбегает... а мы замечаем, как отчаливает большая ворона с хорошим куском сыра, рублей на 250–300.
Мы: «Что такое?»
Вася: «Да что-что, не убережешься тут. Вороны весь мой сыр пожрали».
Через какое-то время я понял, что поначалу он нас подозревал и всячески пытался вычислить, кто его продукты ворует. А оно вон как вышло. Оказывается, он пару месяцев ворон сыром, сосисками и колбасой кормил. © EdokPechenek / Pikabu
Ну что, может быть, вы уже и сами вспомнили пару собственных студенческих историй? Давайте поделимся ими друг с другом в комментариях.