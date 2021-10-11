14 историй, доказывающих, что иной клиент как банный лист — пристанет, так хоть на стенку лезь
Люди, работающие в торговле и сфере обслуживания, знают, что клиент всегда прав, но быть клиентоориентированным удается не с каждым покупателем. В основе качественного сервиса лежит уважительная коммуникация, причем обоюдная. Некоторые потребители, увы, об этом забывают.
AdMe.ru почитал рассказы сотрудников, которые столкнулись со сложными клиентами. От их запросов кругом голова идет даже у опытных консультантов.
- В студенческие годы продавал сантехнику. Приходит клиент, женщина лет 45, и с порога заряжает: «Нужон шланг для душа!» Что поделать, нужон так нужон. Уточняю шаг резьбы.
— Не знаю ни про какой шаг, мне шланг нужен!
— Но он может не подойти...
— Шланг! Для лейки! Порвался! Новый где?!
— Шланги для душевых леек у нас тут.
— Вот, так бы сразу, резьба у него, мне лучше знать, какая у меня там резьба.
— Вот чек, он может пригодиться при обмене товара, если он не подой...
— Это шланг, что тут может не подойти.
Купила первый попавшийся, ушла. Потом рассказывали, что приходила какая-то дама со скандалом «Почему не подходит», старательно сорванной резьбой и безвозвратно потерянным товарным видом. © Egoista / Pikabu
- Работаю в магазине бытовой химии и косметики. Люди к нам разные приходят, но есть одна дама, к которой лучше не подходить, так как она очень любит скандалить, писать жалобы и прочее. Когда я была стажером, она меня по всему залу гоняла, принеси то, подай это, и все с выражением «я царица, а ты раб» на лице. Я как дурочка бегала, ибо желание клиента — закон. На следующий день она пришла, вернула все купленное ею накануне и написала жалобу, что я ей якобы навязала товар. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Случай на пляже. Продают вареных креветок. Покупатель спрашивает, чем их красят. Продавец говорит, что при варке краснеют, как и раки. Не помогает, клиент хочет узнать, чем все-таки красят. Мне уже надоело слушать, вклиниваюсь, говорю, свеклой. Покупатель успокоился, продавец обалдел. © Диана Романенко / Facebook
- У меня был свой книжный магазин. Как-то я поставил на улице коробку с подержанными книгами, которые не удалось продать, и табличкой «Бесплатно». Вошла дама с книгой в руке и серьезно спросила: «У вас есть бесплатные книги получше?» Я офигел, но сразу выдал: «Мы уже отдали их клиентам получше». © Steve Rapaport / Quora
- Женщина приходила каждый день в Starbucks и заказывала ванильный латте без пены. В первый раз, когда я отдал ей заказ, она уточнила: «Без пены, верно?» Затем сняла крышку и начала дуть. Заметила пену, назвала меня некомпетентным и возмутилась, почему в Starbucks никто не может сделать нормальный кофе. Другие бариста тоже пытались выполнить ее заказ, но она всегда была недовольна. В итоге менеджер просто смешал молоко с водой, не используя кофемашину. Мы не имеем права так делать, в латте должна быть пена. Но дамочка попробовала и сказала: «Сразу видно, что вы здесь единственный адекватный человек». Теперь каждый раз, когда она приходит, ждет, что напиток ей приготовит менеджер. А если его нет, она разворачивается и уходит. © James Alexander / Quora
- Прожив 3 часа в номере, гость потребовал вернуть деньги, потому что (цитирую) «мне не понравилось». При этом он успел полежать на кровати, запачкать постельное, полотенца, залил ванную водой и оставил много мусора. Но ему не понравилось. © budninudnogo / Twitter
- Я продавец обуви. В нашем магазине очень лояльная система возврата. Одна женщина, используя политику возврата в корыстных целях, купила пару черных кроссовок, а затем меняла их на новые через несколько месяцев абсолютно бесплатно. И не всегда это были одни и те же кроссовки. В течение многих лет она, по сути, крала обувь, пока один из менеджеров наконец не связался с той женщиной и не объяснил, что больше менять обувь мы не будем. С тех пор я ее не видел. Сколько же убытков понес наш магазин из-за одного человека. © eaglewatch1945 / Reddit
- У меня магазин запчастей, клиентов обслуживаю сам. Как-то в декабре покупатель принес фильтр, купленный в августе, и хотел его вернуть. Спрашиваю: «А что, разве не подошел?» Отвечает: «Не знаю, я не проверял, я машину продал, только масло поменял, решил сэкономить». А фильтр-то, к слову, копеечный. А еще звонки в 3 утра от клиентов в стиле: «Леха, а какой подшипник лучше взять?» © Алексей Васильев / Facebook
- Я фотографирую людей на паспорт. Пришел клиент, встал на белом фоне. Я попросил его принять нейтральное выражение лица и сделал фото. Потом распечатал и отдал. А он вдруг начал тыкать фотографиями мне в лицо и орать, что мы его на фотографии сделали злым. Я спокойно объяснил, что мы не редактируем фото, а для фотографии на паспорт нужно нейтральное выражение лица. Он ругался еще минут 10, а потом ушел со своими «сердитыми» фото. © Zuhair S / Reddit
- Я работал в небольшом продуктовом. Однажды ко мне подошел парень, держа за руку ребенка, и возмущенно спросил:
— Где ваши дурацкие туалеты?
— Добрый день. У нас нет туалетов для клиентов.
— Как это, блин, нет? Моему ребенку надо в туалет!
— Мы не продаем еду, нам необязательно иметь туалеты для клиентов.
— Я не спрашивал, где находятся туалеты клиентов, я спрашивал, где ваши туалеты. Куда вы ходите?
— Я хожу в служебный туалет. Клиентам нельзя использовать его.
— Вы хотите, чтобы мой ребенок писал на пол?!
— Лучше бы он этого не делал, в соседнем супермаркете есть туалеты для клиентов. Я уверен, они будут вам очень рады.
Меня поражает, когда люди думают, что могут свысока общаться с теми, кто работает в сфере обслуживания. © Kev Rand / Reddit
- Когда я продавала смартфоны, случилась одна история. Предложила клиенту наклеить стекло, предупредив, что даю гарантию 2 недели. Через неделю он приходит и говорит: «Ваше стекло отстой, возмещайте ущерб». А телефон упал с 3-го этажа, но в итоге я оказалась мошенницей. © ValeryaSA / Pikabu
- Одна женщина хотела купить водонепроницаемые ботинки. Я пыталась объяснить, что у нас таких нет, но тщетно. Она купила обувь, а через 2 дня вернулась с криками, что ботинки промокают, и швырнула их на кассу. Ботинки были грязными и воняли. Я вежливо объяснила, что мы не можем принять обувь, которую уже носили. В ответ услышала много брани. Потом клиентка обратилась к руководству, к счастью, ее выгнали. © Sue King / Reddit
- Когда работала в пекарне, изо дня в день сталкивалась с разными ситуациями. Вот одна из моих любимых:
— Мне за 25.
— Что за 25?
— Ну вон ту.
— Я не вижу, куда вы показываете.
— Ну вот эту булку за 25.
— Прочитайте название, пожалуйста.
— «Печенье творожное». © Badcat.007 / Pikabu
- В юности продавала шарики в парке аттракционов. Покупает как-то мужик 3 штуки по ₽ 50, уходит. Через полчаса возвращается и говорит, мол, дайте 3 таких же. Даю, жду деньги. Улыбка сползает с мужского лица: «Какие ₽ 150? Я думал, что бесплатно, ну они же улетели!» © VicZhou / Pikabu
А вы когда-нибудь сталкивались с хамством в сфере обслуживания?
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