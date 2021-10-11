14 историй, доказывающих, что иной клиент как банный лист — пристанет, так хоть на стенку лезь

Люди, работающие в торговле и сфере обслуживания, знают, что клиент всегда прав, но быть клиентоориентированным удается не с каждым покупателем. В основе качественного сервиса лежит уважительная коммуникация, причем обоюдная. Некоторые потребители, увы, об этом забывают.