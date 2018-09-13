14 ироничных твитов от родителей, у которых эмоции уже льют через край
Ни для кого не секрет, что жизнь с детьми непредсказуема и частенько наполнена веселыми моментами. Хотя иногда выходки сорванцов вынуждают собрать всю свою волю в кулак. Но некоторые родители даже в подобных сложных ситуациях делают ставку на легкость и чувство юмора — и только выигрывают от этого.
AdMe.ru собрал твиты мам и пап, которые научились подходить к воспитанию и общению с детьми с щедрой долей самоиронии.
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