14 ироничных твитов от родителей, у которых эмоции уже льют через край

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Ни для кого не секрет, что жизнь с детьми непредсказуема и частенько наполнена веселыми моментами. Хотя иногда выходки сорванцов вынуждают собрать всю свою волю в кулак. Но некоторые родители даже в подобных сложных ситуациях делают ставку на легкость и чувство юмора — и только выигрывают от этого.