14 интернет-отзывов и объявлений от людей, которые точно знают, как привлечь внимание к товару

Иногда покупатели оставляют такие забавные отзывы на тот или иной товар (или просто объявления), что читаешь их на одном дыхании. Тут и лирика, и драма, и просто настоящий анекдот. Вот как раз такие мини-шедевры мы и собрали в нашей статье.

Мы в AdMe.ru уже нахохотались от души и предлагаем вам отложить все дела и расслабиться вместе с нами.

Молот Тора

Штатив для фотоаппарата

Депилятор

Ободок

Медная лечебная пирамида

Фильм «Волк с Уолл-стрит»

Резиновая маска «Голова пингвина»

Телевизор

Модная портупея

Детектор НЛО

Косметическая маска для лица

Балаклава

Лампа против насекомых

Бонус: IKEA умеет развлекаться

Может быть, и у вас есть похожие примеры? Расскажите нам.

Фото на превью Irino4ka76 / pikabu

3 На склад!
0 Комментарии
  • 22 мая 2018
  • 3757

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