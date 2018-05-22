14 интернет-отзывов и объявлений от людей, которые точно знают, как привлечь внимание к товару
Иногда покупатели оставляют такие забавные отзывы на тот или иной товар (или просто объявления), что читаешь их на одном дыхании. Тут и лирика, и драма, и просто настоящий анекдот. Вот как раз такие мини-шедевры мы и собрали в нашей статье.
Мы в AdMe.ru уже нахохотались от души и предлагаем вам отложить все дела и расслабиться вместе с нами.
Молот Тора
Штатив для фотоаппарата
Депилятор
Ободок
Медная лечебная пирамида
Фильм «Волк с Уолл-стрит»
Резиновая маска «Голова пингвина»
Телевизор
Модная портупея
Детектор НЛО
Косметическая маска для лица
Балаклава
Лампа против насекомых
Бонус: IKEA умеет развлекаться
Может быть, и у вас есть похожие примеры? Расскажите нам.
Фото на превью Irino4ka76 / pikabu