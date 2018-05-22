14 интернет-отзывов и объявлений от людей, которые точно знают, как привлечь внимание к товару

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Иногда покупатели оставляют такие забавные отзывы на тот или иной товар (или просто объявления), что читаешь их на одном дыхании. Тут и лирика, и драма, и просто настоящий анекдот. Вот как раз такие мини-шедевры мы и собрали в нашей статье.