14 хитрюг, которые на любой звонок навязчивых торговцев ответят так, что больше их не побеспокоят

Наверное, многие сталкивались с назойливыми кол-центрами всех мастей. Они норовят постоянно что-нибудь продать, обрывают телефоны, действуют на нервы, тратят наше время. Кто-то ставит специальные программы, чтобы блокировать нежелательные контакты. А кто-то пошел другим путем и научился поднимать себе настроение во время таких звонков.

Мы в AdMe.ru наткнулись на тред с историями пользователей сети, которые не теряются при разговоре с навязчивыми телефонными продавцами и заставляют их изрядно понервничать. В бонусе мы расскажем о том, как заставить кол-центр навсегда вычеркнуть вас из своей телефонной базы, а также получить выгодный тариф у оператора сотовой связи.