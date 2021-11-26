14 хитрюг, которые на любой звонок навязчивых торговцев ответят так, что больше их не побеспокоят
Наверное, многие сталкивались с назойливыми кол-центрами всех мастей. Они норовят постоянно что-нибудь продать, обрывают телефоны, действуют на нервы, тратят наше время. Кто-то ставит специальные программы, чтобы блокировать нежелательные контакты. А кто-то пошел другим путем и научился поднимать себе настроение во время таких звонков.
Мы в AdMe.ru наткнулись на тред с историями пользователей сети, которые не теряются при разговоре с навязчивыми телефонными продавцами и заставляют их изрядно понервничать. В бонусе мы расскажем о том, как заставить кол-центр навсегда вычеркнуть вас из своей телефонной базы, а также получить выгодный тариф у оператора сотовой связи.
- Если вы отвечаете на звонок, то эти люди запоминают ваш номер и звонят снова и снова. Поэтому я просто никогда не беру трубку — наплевать, пусть звонят! © Malicart / Reddit
- Я обычно в ответ представляюсь сотрудником бюро ритуальных услуг и пытаюсь продать им пакет услуг. © only_death_is_real / Reddit
- Когда мне звонят и предлагают купить страховку и спрашивают год и модель моей машины, я отвечаю, что езжу на автомобиле 1989 года. Обычно после этого собеседник просто кладет трубку. © pebrain21 / Reddit
- Моему бывшему ежедневно звонили из страховой — пытались продать полис. Я решила ответить на звонок, и, как только они попросили позвать его к телефону, я разрыдалась прямо в трубку, начала причитать и с ноткой истерики в голосе спросила: «Так он получил полис или уже слишком поздно? Он сдал все документы». Парню из страховой было очень неловко, он кое-как от меня отделался и больше не звонил. © Shabbah8 / Reddit
- Я обожаю такие звонки. Я просто подхожу к своему тарахтящему генератору и прикладываю к нему телефон. Надеюсь, что на том конце трубки человеку так же весело. © teamdankmemesupreme / Reddit
- Я люблю делать вид, что не слышу звонящего. Каждый раз, когда мне начинают что-то говорить, я прерываю их словами: «Привет, эй, привет!» И повторяю так до бесконечности, пока не повесят трубку. © GerryAttric / Reddit
- Однажды я сам так сильно замучил назойливого продавца, что он пообещал пожаловаться на меня куда следует. © EarthBoundMisfitEye / Reddit
- Моего дедушку так достал один абонент, который звонил ему примерно по 20 раз в день, что он начал сам названивать по этому номеру. Там звонок сбрасывали, и тогда дедушка начал звонить им примерно каждые 5 минут, а потом каждую минуту. С тех пор его оставили в покое. © zanderoni / Reddit
- Сегодня есть всякие роботы, которые могут разговаривать с назойливыми маркетологами за вас! Это обычные боты, но они очень эффективны. Так что я уже давно не проверял свой автоответчик. © _Janie / Reddit
- Я всегда отвечаю, что нахожусь на работе, и спрашиваю, могу ли я перезвонить. Затем прошу их личный номер и заодно фото жены звонящего. Фотографий еще ни разу не получал, но звонить сразу перестают! © Foonsirhc / Reddit
- Мой личный номер также является еще и моим рабочим, так что я никогда не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Таким образом, я почти полностью исключаю спам и ни разу еще не пропустил ни одного звонка по работе. Человек, звонящий по делу, может оставить послание на автоответчик. Спамеры никогда не оставляют сообщений. © trueorderofplayer/ Reddit
- Я люблю такие звонки. Мое любимое развлечение — спросить, могу ли я поставить их на паузу, а затем начать ужасно что-нибудь петь им, пока не повесят трубку. © Kumquat-May / Reddit
- Я часто играю в этакого простака, который не понимает элементарных вещей. Обычно я говорю: «Извините, не могли бы вы все это повторить?» Тем самым я заставляю звонящих вздыхать от недоумения: мне нравится казаться глупым, чтобы они начали сомневаться, на самом ли деле я такой или просто играю с ними. А еще постоянно повторяю, что слишком беден, чтобы позволить себе их услуги. © SarcasticAFonDuhNet / Reddit
- Я где-то читал, что самое лучшее — это ответить на звонок и тут же вырубить звук, тогда компьютер решит, что это просто линия, к которой подключен факс, и вычеркнет вас из списка. Таким образом, раньше я получал по 10 и более звонков в день, а теперь не больше одного. © AngerPancake / Reddit
Бонус
- Меня так одна стоматология частная звонками донимала. Однажды разговорилась с оператором, мол, записывайте. Выяснила все, что нужно: название, где находится. А потом нашла их в соцсетях и написала, что если будет еще хоть один звонок, то напишу жалобу в антимонопольную службу. Больше не звонят. © Оксана Ворончихина / VK
- Сегодня в 10 утра мне позвонил сотовый оператор: «Не кладите трубку, сейчас с вами будет разговаривать специалист кол-центра». Терпеливо жду, а неведомый специалист взял и положил трубку. Я дозваниваюсь сама, спрашиваю как-то так: «Эй, мужик, ты чего звонил? Чего хотел?» — и отписываюсь от всяких звонков. Проходит полчаса, и снова звонок от сотового оператора: сообщают, что самым любимым клиентам типа меня предлагается супервыгодный тарифный план. © ANNA_NIK0LAEVA / LiveJournal
А какие ответы припасены у вас для разговора с надоедливыми кол-центрами?
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