14 главных мемов прошлого года, над которыми мы будем смеяться еще и в 2020-м

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Недавно в сети поднялась дискуссия на тему того, что из нашей жизни практически исчезли анекдоты. Но на самом деле они никуда не делись, а просто трансформировались в мемы, которые окружают нас повсюду: в популярных пабликах, твитах, комментариях и рассылках. Конечно, чаще всего шутки порождаются действительно веселыми событиями, но иногда оказывается, что поводом для веселья являются совсем не смешные, на первый взгляд, события.

Пока новый, 2020 год еще не подарил нам большое количество новых шуток, мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие мемы были самыми запоминающимися в 2019-м, и поняли, что прошедший год был полон веселья и юмора.

1. Комментарии в инстаграме Леди Гага

Неожиданное расставание актера Брэдли Купера и Ирины Шейк породило слухи о том, что у Купера роман с Леди Гага, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась». Однако вполне стандартная для Голливуда ситуация внезапно породила очень бурную реакцию русскоязычных комментаторов, которые решили атаковать инстаграм Леди Гага. Сначала многие стали высказываться в поддержку Ирины Шейк, а потом аккаунт певицы и вовсе превратился в массовый стихийно возникший чат с поздравлениями, обменом рецептами, шутками и даже объявлениями типа «продам гараж».

2. «И фужерчики?»

Один из самых добрых мемов декабря 2019 года — про понимающего рыжего кота и поездку в IKEA. В нем животные разыгрывают ситуацию из жизни пары. Многие пользователи заметили, что картинка вызывает у них чувство спокойствия, тепла и уюта. Кто-то даже поехал в IKEA и купил пресловутые фужерчики. Самое интересное, что позднее выяснилось: впервые этот рыжий котейка появился на сайте Pikabu еще в 2015 году, когда его хозяин под ником Babuskofob опубликовал отчет с празднования Нового года. Сейчас в сети можно встретить множество комиксов с его изображением.

3. «Ты только приезжай. Хоть иногда»

Этот популярный мем с грустным котиком, который предлагает испечь плюшек, пропитан легкой грустью и ностальгией. Фото печальной кошки по кличке Мами из Сан-Франциско выложили в инстаграм ее владельцы. Многие сразу же отметили, что она как будто смотрит тебе прямо в душу. На самом деле у Мами просто такое строение глаз — с опущенными уголками, а вообще она вполне довольная и счастливая.

4. Женщина кричит на кота

Еще одно открытие 2019 года — мем с кричащими женщинами и белым шипящим котом, который сидит перед тарелкой овощей. По задумке, героини первой картинки предъявляют необоснованные и несправедливые претензии котику, который приходит от этого в замешательство.

Вообще изначально это были 2 совершенно разных, никак не связанных между собой сюжета. Девушки — участницы телешоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», а кот появился на Tumblr еще в 2018 году. Но в 2019-м кто-то додумался их сопоставить — и получился настоящий шедевр, которым можно проиллюстрировать все, что угодно.

5. Состаривание лиц в FaceApp

Приложение FaceApр, которое позволяет состарить лица на фото, стало главным хитом прошедшего лета, хотя было выпущено 2 года назад. Интерес к приложению подогрели звезды, которые начали выкладывать свои состаренные фото.

6. Малыш Йода

Малыш Йода появился в сериале «Мандалорец», и зрители сразу разделились на 2 лагеря. Первым кажется, что он безумно очарователен, а вторые называют его «странным Чебурашкой-капиталистом». Как бы там ни было, количество мемов с маленьким Йодой росло с каждой новой серией, а армия его поклонников неуклонно множилась.

7. Миллениалы изобрели...

Почему-то мем про миллениалов, которые заново изобрели велосипед, стал очень распространенным в 2019 году. Авторы этих мемов высмеивают, что миллениалы «переизобрели» все подряд — от пюре до погребов, то есть подземных холодильников.

8. Никто, абсолютно никто

Этот мем выглядит как сценка, которую разыграли по ролям. Два собеседника молчат, а третий назойливо и упорно доносит свое мнение. Мем используется для иллюстрации ситуации, когда происходит то, что никого не интересует. Оказалось, что этот комикс применим ко множеству событий.

9. Окей, бумер

Осенью по интернету разошлась фраза «Окей, бумер». Чаще всего ее используют люди до 30 лет, чтобы подчеркнуть, что настало время молодых. Например, в парламенте Новой Зеландии 25-летняя выступающая сказала «Окей, бумер», когда кто-то намекнул на ее молодой возраст. Вообще бумерами демографы называют людей, которые родились в 1945–1961 годах, но сегодня молодежь называет так любого более взрослого человека, который поучает и читает нотации. «Окей, бумер» в переводе значит «хорошо, не волнуйся, в твоем возрасте это вредно».

10. «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»

Сразу же после выхода долгожданного сериала «Ведьмак» в интернете стали появляться всевозможные шутки про Геральта и других героев. Особенно в душу зрителям запала песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которую поет компаньон Ведьмака — бард Лютик. Мотив и слова песни оказались такими прилипчивыми, что мгновенно разошлись на мемы.

11. Cybertruck Илона Маска

Когда глава Tesla Илон Маск 22 ноября представил свой пикап будущего Cybertruck, интернет буквально взорвался мемами и шутками про новый автомобиль. Всему виной его футуристичная и необычная угловатая форма.

12. Мюзикл «Кошки»

В конце декабря в прокат вышла киноверсия мюзикла «Кошки», которая получила весьма противоречивые отзывы. Все дело в странном внешнем виде персонажей — это кошки с человеческими лицами. Пользователям интернета показалось, что кошки из мюзикла очень похожи на животных с картин средневековых художников. Судите сами.

13. Сумка Balenciaga

Весной в историю мемов вошла объемная синяя сумка из новой коллекции Balenciaga. Она стоит больше $ 2 тыс., но при этом ужасно напоминает популярную хозяйственную синюю сумку из IKEA, которая стоит меньше $ 1. Представители IKEA незамедлительно с юмором отреагировали на эту ситуацию: они выпустили специальную инструкцию, где рассказали, как отличить «подделку» от «оригинала». Вот что они написали в официальном аккаунте в инстаграме: «Как отличить оригинальную сумку FRAKTA: 1. Потрясите сумку. Если она приятно хрустит, это FRAKTA. 2. Уроните ее в грязь. Нашу сумку легко помыть с помощью садового шланга. 3. Проверьте ценник. Сумка должна стоить не больше 99 центов».

14. Финал «Игры престолов»

В прошлом году наконец-то завершился культовый сериал «Игра престолов». Правда, многие зрители были недовольны, что эпизод с долгожданной битвой за Винтерфелл получился очень темным и толком ничего не было видно. Конечно, на эту тему тут же появилось множество мемов.

Также в 2019 году вышел последний фильм про Мстителей, так что некоторые фанаты устроили сражение на спойлерах: любители «Игры престолов» подстегивали фанатов Вселенной Marvel, и наоборот.

Какой мем 2019 года больше всего запомнился вам? Может быть, у вас на примете есть свои варианты?