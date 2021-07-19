14 живых фотографий, взглянув на которые так и хочется крикнуть: «Сейчас что-то будет!»

Фотографии, сделанные за мгновение до какого-то экстраординарного случая, всегда вызывают эмоции. Ведь в одной доле секунды может быть больше драмы и сюжетных поворотов, чем в некоторых сериалах.

Нам в AdMe.ru нравится рассматривать кадры, на которых запечатлели целую историю с сюжетом или успели снять ту самую «секунду до». В бонусе вас ждет еще и снимок одного решающего момента «после».

Ом-ном-ном

«Никаких желаний сегодня не исполняю, у меня дела»

Сейчас произойдет нечто эпичное

«За секунду до того, как мою руку расцарапали»

Кот под прикрытием

Кажется, парни хотели сделать статичное фото, но что-то пошло не так

«Я сделала снимок в ту секунду, когда собака поняла, что соскальзывает со спинки дивана»

Парень явно не ожидал такой подачи

Сейчас будет кусь

«Мой любимый друг за несколько секунд до того, как в него прилетела бутылка с водой»

«Мое грациозное падение с доски»

«Буквально за мгновение до того, как эта утка на полной скорости влетела в мое окно. Ни одна утка не пострадала»

Именно в этот момент ей по голове ударила вторая шляпа. Даже видно руку девушки, которая ее бросила

Проигрыш в гигантскую игру «Дженга» выглядит феерично

Бонус: решающая секунда после

«В этот момент стало понятно, что Бенедикт Камбербик — девочка».