14 живых фотографий, взглянув на которые так и хочется крикнуть: «Сейчас что-то будет!»
Фотографии, сделанные за мгновение до какого-то экстраординарного случая, всегда вызывают эмоции. Ведь в одной доле секунды может быть больше драмы и сюжетных поворотов, чем в некоторых сериалах.
Нам в AdMe.ru нравится рассматривать кадры, на которых запечатлели целую историю с сюжетом или успели снять ту самую «секунду до». В бонусе вас ждет еще и снимок одного решающего момента «после».
Ом-ном-ном
«Никаких желаний сегодня не исполняю, у меня дела»
Сейчас произойдет нечто эпичное
«За секунду до того, как мою руку расцарапали»
Кот под прикрытием
Кажется, парни хотели сделать статичное фото, но что-то пошло не так
«Я сделала снимок в ту секунду, когда собака поняла, что соскальзывает со спинки дивана»
Парень явно не ожидал такой подачи
Сейчас будет кусь
«Мой любимый друг за несколько секунд до того, как в него прилетела бутылка с водой»
«Мое грациозное падение с доски»
«Буквально за мгновение до того, как эта утка на полной скорости влетела в мое окно. Ни одна утка не пострадала»
Именно в этот момент ей по голове ударила вторая шляпа. Даже видно руку девушки, которая ее бросила
Проигрыш в гигантскую игру «Дженга» выглядит феерично
Бонус: решающая секунда после
«В этот момент стало понятно, что Бенедикт Камбербик — девочка».
А вам удавалось запечатлеть на фото курьезный момент? Покажете нам свои шедевры?
Фото на превью katied919 / Reddit
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