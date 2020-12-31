14 фото, которые могли бы стать основой фильма «Миссия выполнима»

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Когда ты горишь своей целью, ничто не может стать помехой. Ничто. Добавив к стремлению чуточку упорства, щепотку целеустремленности и каплю креативности с толикой дурачества, точно наверняка реализуешь заветное. А примеры того, как другие добиваются своих целей, отлично мотивируют действовать несмотря ни на что.

AdMe.ru разыскал фотографии, которые доказывают, что невыполнимых миссий не существует.

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