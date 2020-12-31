14 фото, которые могли бы стать основой фильма «Миссия выполнима»
Когда ты горишь своей целью, ничто не может стать помехой. Ничто. Добавив к стремлению чуточку упорства, щепотку целеустремленности и каплю креативности с толикой дурачества, точно наверняка реализуешь заветное. А примеры того, как другие добиваются своих целей, отлично мотивируют действовать несмотря ни на что.
AdMe.ru разыскал фотографии, которые доказывают, что невыполнимых миссий не существует.
Когда очень хочется в «МакАвто», а машины нет
Что вы знаете о целеустремленности! Девушка захотела шпроты, а открывалку не нашла
«Вчера сломался аэрогриль, так что я решился на эксперимент»
Просто сделай это
Когда безуспешно дырявил стену, чтобы повесить телевизор. Но, к счастью, все же вызвал мастера
«Освободи меня, человек!»
Пробивная сила
«Недавно собрал пазл из 4 тыс. элементов»
Никогда не сдавайся
Не дождался желаемого от коммунальщиков? Сделай сам!
«Купил своей собаке рождественские подарки и спрятал их в спальне. Она провела так последний час»
Зачем? Не важно. Главное, что может
«Моему отцу нужно было сделать снимок экрана смартфона, поэтому он положил свой телефон на копировальный аппарат»
«Я думаю, у меня слишком много свободного времени»
А что делали вы, чтобы достичь своей цели?