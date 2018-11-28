14 доказательств того, что в России свой особый юмор
Иностранцы веками пытаются понять загадочную русскую душу, но вряд ли у кого-то это получится. И глядя на приколы, которые ни за что не объяснить заграничному другу, мы в этом убеждаемся все больше и больше. Тут одни сосиски, «говорящие» на философскую тему, чего только стоят.
AdMe.ru предлагает повеселиться и посмотреть самые выдающиеся шедевры народного юмора.
Воистину!
А погреметь тарелками?
От создателей «Смотри, там зайчик пробежал»
Такое могли нафотошопить только в России
Что не так с Омском?
Это трогательно и грустно одновременно
Странные сосиски, однако
А школьники побежали на горку
Именно так мы себе это и представляем
Как «убить» учителя по русскому языку
Не надо подсказывать им идеи
О, такую икру мы можем себе позволить!
Выбор очевиден
Ох уж эти москвичи
Фото на превью kotalkin / twitter