14 доказательств того, что в России свой особый юмор

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Иностранцы веками пытаются понять загадочную русскую душу, но вряд ли у кого-то это получится. И глядя на приколы, которые ни за что не объяснить заграничному другу, мы в этом убеждаемся все больше и больше. Тут одни сосиски, «говорящие» на философскую тему, чего только стоят.

AdMe.ru предлагает повеселиться и посмотреть самые выдающиеся шедевры народного юмора.

Воистину!

А погреметь тарелками?

От создателей «Смотри, там зайчик пробежал»

Такое могли нафотошопить только в России

Что не так с Омском?

Это трогательно и грустно одновременно

Странные сосиски, однако

А школьники побежали на горку

Именно так мы себе это и представляем

Как «убить» учителя по русскому языку

Не надо подсказывать им идеи

О, такую икру мы можем себе позволить!

Выбор очевиден

Ох уж эти москвичи