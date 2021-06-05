14 историй о людях, которые посвятили себя работе с детьми и ни капли не пожалели
Чтобы работать с детьми, нужно иметь сердце, полное безграничного терпения, и крепчайшие нервы. А иногда и этого не хватает, ведь малыши непредсказуемы и могут выкинуть такое, к чему не всегда можно быть готовым. Но, к счастью, есть люди — и таких немало, — которые умеют справляться с детьми, и делают это от всей души.
Мы в AdMe.ru уверены: воспитателям, врачам, учителям и всем, кто посвятил себя работе с детьми, можно смело ставить памятник при жизни. Сегодняшняя подборка историй о непростых, но незабываемых буднях именно таких людей.
- Мой сын недавно встретил своего педиатра. Они не виделись с тех пор, как сыну было 12 лет, то есть прошло 25 лет с их последней встречи. Она его назвала по имени и фамилии. На вопрос: «Как узнали? Был-то мальчишкой, а сейчас — мужик с бородой!» — ответила: «Глаза-то не меняются». © cyjdfz / Pikabu
- В школе, где я работаю, преподаватели и учителя по утрам выходят и приветствуют учеников прямо у ворот здания. Когда у меня есть возможность, я обязательно к ним присоединяюсь. Думаю, это отличный способ начинать день. © pipcleaves / Twitter
- Уже 37 лет живу в одном и том же районе. Недавно еду в автобусе, заходит медсестра с нашего участка детской поликлиники — недавно она вышла на пенсию. Она лечила еще меня и брата, а потом мы с братом своих дочек в поликлинику привозили. Заходит, здоровается со мной, дальше идет по автобусу, и с ней чуть ли не половина автобуса начала здороваться. И как-то на душе хорошо стало. © TheFrostMsk / Pikabu
- У нас в школе учительница географии писала небольшие рассказы про природные зоны и климатические пояса, почвы и озера, прочее. В рассказах были два главных персонажа: мальчик Валик и его сестра Валя. В текстах она пыталась в формате приключений рассказать про все, что видели главные персонажи, ну и по максимуму включить туда главную информацию из параграфов учебника. Все читали с удовольствием и к урокам были готовы. Периодически учительница давала задание — написать самим такие рассказы, и в этом деле не было тех, кто отлынивал. Спустя годы я с теплотой вспоминаю Наталью Ивановну и очень ей благодарна за методы преподавания. Я была бы рада, если бы сборник этих рассказов увидел мир. © VK / Палата № 6
- Когда я еще был ребенком, мои родители после особенно резких выражений имели привычку говорить: «Прошу прощения за мой французский». Я никогда в жизни не забуду тот первый день в школе, когда учительница спросила у нас, знает ли кто-нибудь французский... © DocAtCDI / Twitter
- Раньше частенько встречала на улице своего участкового педиатра. Район старый, поликлиника через 3 дома от моего.
— Здравствуйте, Ирина Борисовна!
— Привет, Кило Восемьсот!
Это мой вес при рождении. Была у нее на приеме последний раз 14 лет назад! © Leene / Pikabu
- В средней школе, когда по истории мы проходили новую тему, учитель подошел к вопросу креативно. Он сравнил исторический государственный строй с камнем — а потом достал из кармана камень, постучал им по столу и вышел из класса. Через некоторое время вернулся с улыбкой. Крутой учитель, интересный человек, хоть и немножко странный. © TerribleBison3 / Reddit
- Все: «Зачем ты пошла учиться на учительницу начальных классов? Дети будут доводить тебя до слез своим поведением!»
Дети: действительно доводят меня до слез, но из-за того, что почти все ребята в классе прибегают меня обнять, как только я захожу. А один мальчик пригласил меня на свой день рождения. © anima_tua / Twitter
- Когда мне было лет 5, я решил, что моя учительница лучшая в мире, и позвал ее на свой день рождения. А она взяла и пришла, и даже купила для меня подарок! Это такие теплые воспоминания... Она была прямо как мисс Хани из «Матильды». © Unknown author / Reddit
- Я работаю учителем в музыкальной школе. Каждый раз при виде одного человека у меня внутри органы сжимаются, пот начинает течь ручьем, сердце хочет убежать куда-то. Все из-за одной невероятно скандальной женщины, мамы одной ученицы. Она переругалась со всеми учителями у нас в музыкалке, всем нервы уничтожила, остался только я. К удивлению, она ни разу не ругалась только со мной. И вот настал этот день. После занятия, когда все дети вышли, она медленно начала подходить ко мне. Шаг за шагом, все ближе и ближе, у меня сердце уже хотело выпрыгнуть в окно и убежать куда подальше. Вот она уже возле меня, смотрит прямо в глаза и говорит: «Артур Леонидович, а вы свободны сегодня в 18:00? Может, желаете прогуляться и выпить кофе вместе?» © VK / Палата № 6
- Помню, сижу на уроке и тут в класс залетает завуч, выкрикивает мою фамилию, просит собрать вещи и выйти за ней. Я выхожу, и мне становится страшно. Я был приличным учеником, поэтому не понимал, что такого могло случиться. Когда мы пришли в кабинет, оказалось, что она просто хотела поздравить меня с днем рождения, вручила мне коробку конфет и извинилась за то, что напугала до чертиков. Вот так наши учителя поздравляют с днем рождения! © VK / Палата № 6
- Я учитель начальных классов. 1 сентября, мой первый класс — очень волнуюсь. Вдруг подходит мальчик, дарит цветы и говорит: «С днем рождения!» Волнение само собой улетучилось! © VK / Палата № 6
- Работаю учителем начальных классов в школе. На дом задала подготовить сообщение о представителе класса пресмыкающихся. Ребенок подготовил сообщение про слона. Я ему сказала, что слон — это млекопитающее, а задание было про пресмыкающихся. Попросила переделать задание.
Пишет его мама мне сообщение: «Вы просили подготовить задание про пресмыкающееся. Надо было про конкретного или вообще про вид? Они же бывают разные. Сумчатые, яйцеоткладывающие, кожные. Мы вот подготовили про слона, но вы моему сыну сказали, что это не то. Почему?»
Я ей давай рассказывать тему 2-го класса: кто относится к пресмыкающимся, а кто — к млекопитающим. Для нее это было шок-контентом! © VK / Палата № 6
- В 3-м классе у меня была чудесная учительница. Обстановка дома тогда была не очень, и она оставалась со мной в школе, если я не хотел идти домой. Разрешала приходить к ней и играть с ее ребенком в приставку. Кормила меня ужином. Помню, как-то раз, когда за остальными детьми пришли родители, а за мной нет, она подошла, протянула руку и просто предложила: «Пойдем перекусим рыбными палочками?» В моем детстве она была островком стабильности. © PresentPolicy / Reddit
А какое самое яркое воспоминание об учителях или детских врачах у вас?
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