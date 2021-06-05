14 историй о людях, которые посвятили себя работе с детьми и ни капли не пожалели

Чтобы работать с детьми, нужно иметь сердце, полное безграничного терпения, и крепчайшие нервы. А иногда и этого не хватает, ведь малыши непредсказуемы и могут выкинуть такое, к чему не всегда можно быть готовым. Но, к счастью, есть люди — и таких немало, — которые умеют справляться с детьми, и делают это от всей души.