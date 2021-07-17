14 доказательств того, что настоящая любовь — это не громкие слова, а поступки

Порой для того, чтобы признаться кому-то в своих чувствах, совсем не обязательно, подобно героям романтических комедий, устраивать флешмобы и в микрофон в толпу кричать 3 заветных слова. Часто для того, чтобы дорогой тебе человек почувствовал себя любимым, достаточно одного скромного, но такого емкого поступка.

У нас в AdMe.ru есть наглядные доказательства того, что настоящая любовь действительно существует. И кроется она в мелочах.

1.

«Иногда любовь — это когда он приходит составить тебе компанию в офисе, потому что тебе нужно работать допоздна в вечер пятницы. И какая разница, что все, что он при этом делает, это спит».

2.

«В последнее время папа стал разбрасывать корм птицам по утрам таким образом, чтобы, когда мама проснулась, она могла наблюдать такую картину».

3.

«Мой муж в детстве просто обожал воздушные шары. Я подарила ему профессиональный баллон с гелием, но никак не ожидала увидеть такое».

4.

«В последнее время моя девушка находится в подавленном состоянии. Я собрал ей подарочный набор с различными предметами в ее любимом красном цвете. Жду не дождусь, чтобы подарить его ей».

«Несмотря на то, что жизнь порой — полный бардак, ты не одна».

5.

«Моя девушка испекла этот торт на мой 21-й день рождения. Эти лягушки, как вы можете догадаться, это мы. Это ее первый опыт с тортами. Думаю, это лучший подарок, который я когда-либо получал».

6.

«Муж сделал мне часы к нашей первой годовщине, на которых запечатлен каждый месяц нашего брака».

7.

«Я потерял обручальное кольцо в океане во время медового месяца. Моя жена дала мне это со словами: „Океан украл твое кольцо, поэтому я украду у него это!“ Как же мне повезло быть ее мужем».

8.

«Проснулась утром и увидела, что муж оставил для меня на зеркале подбадривающие записки. У меня была близкая подруга, которая сильно меня ранила, и теперь я пытаюсь справиться со всем этим».

«Ты мне так дорога. У тебя доброе сердце».

9.

«Мой парень знает, что я обожаю осень. И поскольку он немного увлекается ландшафтным дизайном, он решил сделать для меня сюрприз, приукрасив мое крыльцо».

10.

«Когда мы поженились год назад, я не могла позволить себе купить мужу золотое обручальное кольцо. На День святого Валентина я все же преподнесла ему улучшенную версию кольца».

11.

«Прошлым вечером муж сделал мне макияж! Я уже четвертый месяц сижу дома, поэтому он всегда пытается уделить мне внимание после работы. Он увидел, как я смотрю видео о девушке, которая идет к визажисту с плохими отзывами, и сказал, что хочет сам попробовать меня накрасить! Черт, а он хорош!»

12.

«Моя жена в детстве очень хотела эти кроссовки, но не могла их себе позволить. Над ней смеялись за то, что она носила поддельные с двумя полосками. Когда я их ей подарил, она сказала, что 10-летняя девочка внутри нее плачет от радости».

13.

«После того как я наконец признался жене в том, как сложно на самом деле быть мужчиной (все ожидают, что ты все знаешь и умеешь и можешь в мгновение ока все исправить), она подарила мне цветы. Она все это время понятия не имела, как мне на самом деле приходится. Если вы находитесь в схожей ситуации, пожалуйста, поделитесь своими чувствами со своей половинкой».

14.

«Пришел домой после долгого рабочего дня в невыносимую жару, а моя жена устроила мне пикник в кондиционированном помещении к нашей годовщине».