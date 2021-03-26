14 доказательств того, что на свете существует два типа людей

Согласитесь, вам либо нравятся кинза, или анчоусы, или пицца с ананасами, либо нет. И с этим ничего не поделаешь. Помимо вкусовых предпочтений есть ряд других особенностей, на основании которых можно разделить людей на два типа. Например, одни не любят американские горки, а другие хранят крупы в специальных контейнерах. Читайте дальше, чтобы узнать, к какому типу относитесь именно вы.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии, на которых запечатлены моменты, когда мир разделился надвое.

1. Есть два типа людей на американских горках

2. Ученые также делятся на два типа

3. Почти у всех есть друзья обоих типов

4. «Ежедневное противостояние с моей женой»

5. Существует два типа IT-специалистов...

6. Никогда не получается делать и так, и так

7. «Я распутаю это прямо сейчас» против «Я распутаю это в следующем году!»

8. Есть те, кто хранит продукты в кладовке как обычно, и те, кто выводит организацию пространства на другой уровень

9. И каждый считает, что его способ единственно верный

10. Рабочие столы компьютеров обычно делятся на эти два типа

11. Если загнуть уголок страницы, будет невозможно полностью насладиться чтением

12. Есть люди, которые хотят выглядеть впечатляюще на Хэллоуин, и те, кто просто хочет повеселиться

13. Вы либо на стороне Марка, либо на стороне Роберта

14. «Мы с женой не можем прийти к единому мнению насчет того, как украсить елку. Так мы начали делать в шутку 4 года назад, но продолжаем до сих пор»