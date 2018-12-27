14 доказательств того, что на сайтах знакомств можно искать не только пару, но и хорошее настроение
Услугами сайтов знакомств пользуются самые разные люди со всех уголков Земли. Найти свою половинку среди такого многообразия вариантов бывает трудно. Но если к делу подойти с юмором, то можно хотя бы поднять себе настроение.
Мы в AdMe.ru думаем, что знакомство с этими людьми точно не будет скучным.
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Были ли у вас интересные случаи, связанные с интернет-знакомствами? А может быть, вам именно так удалось найти вторую половинку?
Фото на превью TanyaDelRey / pikabu