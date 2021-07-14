14 женщин, за стуком каблучков которых скрываются крутой нрав и бесповоротная решимость
Героини сегодняшней подборки сочетают в себе нежность и умение что-нибудь эдакое отчебучить: спасти отношения одной фразой или найти нестандартный способ вернуть свет в туалет, когда лампочка перегорела. Отдельного приза заслуживает девушка, с легкостью обезвредившая таракана.
AdMe.ru в который раз убедился, что каждая женщина — это тайна за семью печатями, которые порой стоит открывать очень осторожно.
1. «Туалет сильной и независимой женщины. Вот так моя подруга решила проблему перегоревшей лампочки»
2. Когда твое слово — закон
3. «Моя девушка позвонила и рассказала, какая она храбрая. По стене полз ТАРАКАН, она его обезвредила. Когда я пришел домой, увидел это»
4. «Рассол для супруги как глоток воды в пустыне. Не нашла открывашку. Через 10 минут с кухни послышался скрежет, и я обнаружил там это»
5. Вот что значит позитивное мышление
- Год назад меня привезли в больницу с переломом ноги. Молодой доктор крайне аккуратно снимает сапог, а все, о чем я думаю: «Блин, как же круто, что именно сегодня я надела свои суперские французские носочки. Как смотрятся шикарно!» © IIIEHA.AKTEPA / Pikabu
6. Когда девушка решила, что гипс должен отражать ее чувства
7. Никто даже не подозревает
8. Когда что-то беспокоит сильнее боли
- Меня с подозрением на аппендицит один раз в больницу забирали. Я всю дорогу плакала. От боли? Нет! Вот привезут меня в больницу, начнут обследовать, а у меня лифчик и трусы разного цвета. © neGODnicaa / Pikabu
9. «Сестра врезалась в дверь»
10. «Жена на кухне превращается в монстра»
11. «Плакалась мужу, что женщинам постоянно дарят всякую фигню, а так хочется чего-то крутого. Вот он взял и подарил мне на 8 Марта сюрикэны»
«Теперь, когда меня все достали, я иду во двор, ставлю мишень и метаю свои сюрикэны. Это такой кайф!»
12. На лубутенах и в сварочных очках
13. «Я люблю мотогонки. Чтобы составить конкуренцию парням на треке, необходимо было тренироваться как можно больше и эффективнее»
«В итоге мне удалось занять 2-е место».
14. Вот что получается, когда женщина решительно настроена делать то, чего не хотят другие
А у вас есть истории про женскую смекалку и находчивость?
Фото на превью Its_Khaya_ / Twitter
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