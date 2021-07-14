14 женщин, за стуком каблучков которых скрываются крутой нрав и бесповоротная решимость

Героини сегодняшней подборки сочетают в себе нежность и умение что-нибудь эдакое отчебучить: спасти отношения одной фразой или найти нестандартный способ вернуть свет в туалет, когда лампочка перегорела. Отдельного приза заслуживает девушка, с легкостью обезвредившая таракана.

AdMe.ru в который раз убедился, что каждая женщина — это тайна за семью печатями, которые порой стоит открывать очень осторожно.

1. «Туалет сильной и независимой женщины. Вот так моя подруга решила проблему перегоревшей лампочки»

2. Когда твое слово — закон

3. «Моя девушка позвонила и рассказала, какая она храбрая. По стене полз ТАРАКАН, она его обезвредила. Когда я пришел домой, увидел это»

4. «Рассол для супруги как глоток воды в пустыне. Не нашла открывашку. Через 10 минут с кухни послышался скрежет, и я обнаружил там это»

5. Вот что значит позитивное мышление

Год назад меня привезли в больницу с переломом ноги. Молодой доктор крайне аккуратно снимает сапог, а все, о чем я думаю: «Блин, как же круто, что именно сегодня я надела свои суперские французские носочки. Как смотрятся шикарно!» © IIIEHA.AKTEPA / Pikabu

6. Когда девушка решила, что гипс должен отражать ее чувства

7. Никто даже не подозревает

8. Когда что-то беспокоит сильнее боли

Меня с подозрением на аппендицит один раз в больницу забирали. Я всю дорогу плакала. От боли? Нет! Вот привезут меня в больницу, начнут обследовать, а у меня лифчик и трусы разного цвета. © neGODnicaa / Pikabu

9. «Сестра врезалась в дверь»

10. «Жена на кухне превращается в монстра»

11. «Плакалась мужу, что женщинам постоянно дарят всякую фигню, а так хочется чего-то крутого. Вот он взял и подарил мне на 8 Марта сюрикэны»

«Теперь, когда меня все достали, я иду во двор, ставлю мишень и метаю свои сюрикэны. Это такой кайф!»

12. На лубутенах и в сварочных очках

13. «Я люблю мотогонки. Чтобы составить конкуренцию парням на треке, необходимо было тренироваться как можно больше и эффективнее»

«В итоге мне удалось занять 2-е место».

14. Вот что получается, когда женщина решительно настроена делать то, чего не хотят другие