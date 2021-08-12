14 неоспоримых доказательств того, что в этом мире каждый получает по заслугам

Видеть, как торжествует справедливость, всегда приятно. Добро нередко возвращается в виде наград и находок, а вот зло может аукнуться человеку как угодно. Иногда ситуации «кармического ответа» носят шуточный характер, но порой людям приходится поплатиться за свои сомнительные поступки весьма серьезно.

Мы в AdMe.ru с интересом наблюдаем за случаями, когда жизнь учит пользователей сети поступать по совести на понятном им языке. Иногда эти уроки так и хочется взять на заметку.

«Мою посылку кто-то вскрыл. Очевидно, вор передумал, когда увидел, что лежит внутри»

И. Кант «Критика чистого разума», И. Кант «Критика способности суждения», И. Кант «Критика практического разума».

Народная примета: если парковать машину перед мусорными баками, то после придется ехать на автомойку

Желание сэкономить иногда играет с людьми злую шутку

Работал я приемщиком техники в сервисном центре. Заходит дядя, весь такой на понтах. Пришел забирать телевизор 72-дюймовый после гарантийного ремонта. Выношу телек, проверяю: все работает. И тут клиент заявляет: «Слышь, давай, оттащи его в мою машину». Все сказано в грубом тоне, чуть ли не с усмешкой. Про «пожалуйста» не было и речи. Я, недолго думая, говорю: «₽ 100». Смотрю, дядя весь покраснел и как заорет: «Ты обязан!»

Показываю клиенту памятку, где черным по белому написано, что приемщик аппаратуры (то есть я) принимает и выдает технику только на территории сервисного цента. Тот хватает телек и, матерясь, выбегает на улицу. Отойдя от сервисного центра буквально на пару метров, мужик поскальзывается и падает на телевизор. Матрица телевизора покрывается паутиной трещин. Клиент орет на всю улицу, а я смотрю на него из окна и думаю: «Вот и сэкономил сотку». © bjak / Pikabu

«Покупала ребенку с рук комбинезон. Мне обещали скидку и перчатки в подарок, но перчатки „не нашли“ и скидку зажали. Мол, и так дешево»

«Купила. А дома, когда решила обновку постирать, нашла в кармане комбинезона сюрприз. Моральная компенсация за жадность хозяйки, мне кажется».

«Я гулял со своими собаками в парке, и вдруг к нам бросился черный лабрадор. Он был без поводка, лаял и рычал, и мой Зог (на фото справа) дал ему отпор»

«Тут подбежал хозяин пса и начал орать: „Не трогайте мою собаку!“ Я честно пытался оттащить Зога от лабрадора и еле смог это сделать. Когда собак удалось разнять, хозяин пса позвонил смотрителю парка и нажаловался, что я выгуливаю тут своего питбуля (это запрещено). Однако Зог — американский бульдог. Я усмехнулся про себя и с улыбкой стал ждать смотрителя парка. Он пришел, похлопал Зога по голове и сказал: „Нет. Это не питбуль. А вот тут я вижу собаку без поводка. Я должен выписать вам штраф“. Штраф за выгул собаки без поводка в моем городе составляет $ 250. Надеюсь, это научит парня выгуливать своего пса как положено».

«Мне лет 9 было, брат младше на 1,5 года. Ходили мы с ним и с моей подружкой в огород, нарвали там морковки, идем и жуем по дороге домой»

«Тут подружка говорит: „А давай над твоим братом подшутим: мы побежим, а он пусть догоняет!“ Ну мы и побежали, он за нами — веселье, не то слово. Сворачиваем в проем между кустами, я бегу, а там огромная паутина прямо напротив моего лица и посередине нее огромный паук, желтый такой, волосатый... И тут я понимаю, что затормозить уже не могу. Как я тогда орала... Остановилась, всю себя осмотрела: паука нет. Видимо, свалился. Подношу ко рту морковку... Как я тогда орала!»

«У нас с женой 2 недели между днями рождения. Следуя трендам на приколы, я ей подарил букет из пельменей. Я был доволен собой, но через 2 недели получил „ответочку“»

Вежливость не стоит людям ни копейки, а вот ее отсутствие иногда обходится довольно дорого

Заехал я на заправку, подхожу к колонке, вставляю пистолет. А в это время сзади Kia подъехала, из нее выходит нагловатого вида бырышня, которая активно рассказывает кому-то по телефону про некоего парня, почему он плохой и ее не достоин. Получается так, что в здание заправки она заходит передо мной. Я пытался плавно встать перед ней в очереди, но барышня не давала. Тут подходит ее очередь, она тянет карту кассиру:

— 95-й на ₽ 1 000, на первую колонку.

Тут уже вмешиваюсь я со словами:

— Девушка, я впереди вас стою.

И получаю ответ:

— Где ты стоишь?! Я первая подошла.

Ну, думаю, ладно, черт с тобой, Золотая Рыбка. Разворачиваюсь, выхожу, жду окончания заправки и уезжаю в закат. © schurik88801 / Pikabu

«Стал кто-то у нас на этаже мусор оставлять. То пакет, то бутылки, то коробки. И тут на коробке от пиццы увидела имя и адрес. Какая прелесть! Свинка нашлась»

«Написала я объявление, повесила у мусоропровода».

«Девушка постоянно оставляет свой шампунь в ванне после душа. Решил ее проучить: поставил туда все шампуни. Сегодня пришел с работы...»

«Работаю ассистентом стоматолога. В обеденный перерыв заметил, что еды в моем контейнере стало на 30 % меньше. Короче, кто-то по-тихому ворует»

«Подозрения пали на нового коллегу. Ну надо как-то помогать бедняге отучиться от вредных привычек. Решил использовать острый соус. К следующей смене я прихватил с собой контейнеры повышенной концентрации слёз и дыхания дракона. Итак день икс, время перерыва на обед того самого ассистента. Через 5 минут раздается звук, похожий на звено реактивного истребителя в режиме атаки. Сдерживая хохот, думаю о прекрасном. В результате злодей выявлен и наказан, все счастливы, еда в безопасности».

Для тех, кто ездит с девизом «Я паркуюсь как хочу», есть специальные знаки-мстители

Закон бумеранга гласит, что в мире все возвращается

Ехала в маршрутке, ко мне подсела женщина с ребенком. Дите посадила к себе на колени, ногами в мою сторону. Пнул раз, отряхнула джинсы, два... Я не выдержала, говорю: «Не могли бы вы пересадить ребенка?» Получила злой взгляд и слова: «Это не смертельно, переживете». Остановка. Парень, сидевший напротив и ставший свидетелем этого диалога, поднимается и смачно наступает ей на сапог. Дама прикрикнула: «Можно и аккуратнее!» Он ответил: «Это не смертельно, переживете» — и вышел. Мой рыцарь! © Подслушано / Ideer

«В этом году отпраздновали с подругой 30-летие с разницей в пару месяцев и, как полагается, обменялись подарками. Первой получала я. Затем она. Достойный ответ, я считаю»