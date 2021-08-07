14 доказательств того, что если судьба выкидывает фортели, значит, так оно и надо

Далай-лама XIV говорил: «Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение». Ведь и правда порой, когда что-то пошло не так, финал бывает даже круче, чем планировалось. Именно такими историями поделились люди из сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru в который раз убедились, что все, что случается, — все к лучшему. Даже если в какой-то момент кажется, будто жизнь пошла наперекосяк.

Моего друга бросила девушка. Он расстроился, долго не появлялся в кругу друзей. Недавно я его встретила, спрашиваю:

— Как справился с депрессией?

— Да не было депрессии. Я сначала грустил, вспоминал все печальные и радостные моменты наших отношений, а потом вот что вспомнил. Я же хранил заначки для подарков ей на праздники. Ну я их все достал, взял деньги и накупил себе игр на PlayStation. © silvermask / Pikabu

Будучи студенткой, увидела объявление: набираем проводников на поезда, зарплата ₽ 40 тыс. Я загорелась: хочу туда! По тем временам это был космос: средняя зарплата по городу была ₽ 15–20 тыс. Но дело в том, что людей набирала фирма-посредник и деньги платила она же. Чуете подвох, да? В общем, бывалые проводники рассказали нам о постоянных задержках зарплаты и о системе штрафов. В итоге я отказалась, и не зря: знакомая заработала ₽ 15 тыс., а парень из нашей бригады вообще в минус ушел из-за штрафов.

Я однажды очень неудачно упал и сломал ногу. Ко мне подошли помочь 2 амбала. Мы с ними разговорились и громко что-то обсуждали, пока ехала скорая. Кто-то, видимо, подумал, что мы ругаемся, и эти амбалы на меня напали. Все закончилось тем, что я оказался в больнице, а они в участке. Пришлось писать объяснительную, чтобы парней отпустили. Так я нашел себе 2 лучших друзей. © Подслушано / Ideer

Однажды я приехала в другой город на собеседование в одну компанию. Меня взяли и попросили подписать бумаги. Я спросила, когда приступать к работе. Сказали, что с завтрашнего дня. Попросила 2 дня на то, чтобы освоиться и найти жилье. Сотрудница, которая меня принимала, отлучилась на 10 минут, чтобы с кем-то посоветоваться, а потом сообщила, что я им не подхожу. Я чувствовала себя просто раздавленной и проплакала всю дорогу до дома.

А через 3 месяца мне пришло письмо от очень крутой компании, которая пригласила меня на работу. Они давно его отправили, но почему-то письмо задержалось в пути. Я усвоила, что все происходит не случайно: если бы я тогда подписала документы, то упустила бы огромный шанс. © Rekha Narendra / Quora

А через 3 месяца мне пришло письмо от очень крутой компании, которая пригласила меня на работу. Они давно его отправили, но почему-то письмо задержалось в пути. Я усвоила, что все происходит не случайно: если бы я тогда подписала документы, то упустила бы огромный шанс. © Rekha Narendra / Quora Когда хотел как лучше, а получилось вообще офигенно. На дворе 90-е годы, в моду только входят рваные джинсы. Купил я себе такие джинсы с дырами на коленях. Ложился спать, предвкушая, каким модным в школе буду. Просыпаюсь, а у них задние карманы отпороты и дыры ими зашиты. Бабушка постаралась! Пошел в таких. Оказалось, что в рваных каждый третий пришел, а у меня — уникальные. Все завидовали. Через пару недель, правда, уже человек 20 в таких ходили. Смекнули, видимо, откуда я их взял. © alsapov / Pikabu

Мой жених поступил в колледж в другом городе. Он никого не знал там и полностью вышел из зоны комфорта. А я выбрала этот колледж, потому что туда пошел парень, в которого я была безумно влюблена. Я думала, что у нас с тем парнем будет шанс, но вместо этого встретила своего жениха. © Unknown author / Reddit

Встречался с девушкой, все было замечательно, потом мы съехались и начались бесконечные претензии и запросы. Последней каплей стала речь: «Что ты за мужик такой, что не можешь даже айфон подарить. Поспать бы тебе на лавочке сутки, может, тогда сможешь стать главой семьи». Притом что это моя квартира. 2 недели как расстались. Сначала я чуть не плакал от одиночества, а теперь понял, что счастлив. Вот что хочу сказать: не бойтесь выходить из отношений, которые вас тяготят. © Irismishka2 / Pikabu

Я был влюблен в одну девушку, но с моим финансовым положением я бы вряд ли потянул отношения. Но оно и к лучшему. Спустя годы я узнал, что она обманывала своего мужа. Если бы такое происходило в моем браке, я бы не вынес. © Unknown author / Quora

Был у меня бизнес: студия автозвука и аэрографии. Мне очень нравилось, но в гараже торчала сутками, мало спала и плохо питалась. В один миг все полетело: заказов поубавилось, аренду подняли, и мне с болью в сердце пришлось признать, что дело прогорело. Начала закрывать ИП и попутно устроилась на удаленку, чтобы на еду хватало. Теперь я узнала, какой же это кайф — работа из дома на любимом месте. Несчастье в бизнесе помогло найти себя.

В 16 лет я влюбилась. Он был очень харизматичный, спортивный, играл на гитаре. Мы почти начали встречаться, а потом он без объяснения причин занес меня в список врагов. Я несколько лет ходила как в воду опущенная, а на днях столкнулась с ним на выходе из ТЦ. Он превратился в деда-качка. Но главное, что слово «верность» и он несовместимы — по маленькому городу сплетни быстро расходятся. Хорошо, что я не на месте его жены.

Я поссорился с отчимом и переехал в другой город. Там встретил девушку, провел 2 лучших года в моей жизни, познакомился с прекрасными людьми и понял, чего я хочу в жизни. Короче говоря, я счастлив. © Duvan J Cilliers / Quora

Решили с мужиками встретиться на выходных. За день до этого задержали рейс, жена с сыном в тот вечер не прибыли домой, и мне пришлось сидеть с дочерью. Утром узнал, что пацанов закрыли на трое суток за драку, в которой они не участвовали, но присутствовали при ней. Вроде не погулял, но и не огорчен как-то. © dda7 / Pikabu

Во второй половине 2000-х работал в корпоративной газете, и меня отправили взять интервью у заслуженного строителя страны. Побеседовали мы с героем, он оказался приятным собеседником. Когда дошло дело до расшифровки записи, я понял, что забыл спросить, какая у него должность. Чертыхаюсь, лезу в интернет, вбиваю Ф. И. О., и первой выпадает ссылка на сайт программы «Жди меня».

Как оказалась, мужчину несколько лет искала дочь — они в начале 90-х жили в Молдове, потом переехали в Одессу, потом вроде как разругались, дочка вышла замуж и уехал в Питер. Списался с ней, она дала мне свои координаты, я передал их герою интервью. Вот так случайно получилось потерявшихся родственников найти. © Anatoliy Kosin / AdMe

Как оказалась, мужчину несколько лет искала дочь — они в начале 90-х жили в Молдове, потом переехали в Одессу, потом вроде как разругались, дочка вышла замуж и уехал в Питер. Списался с ней, она дала мне свои координаты, я передал их герою интервью. Вот так случайно получилось потерявшихся родственников найти. © Anatoliy Kosin / AdMe Полтора года назад одна девушка в кафе оставила мне свой номер на салфетке. Я его сохранил, но позвонить так и не решился. Вчера случайно опять встретил ее в кафе. У нее был девичник. Ее девичник. Мило пообщались, и я получил вторую записку. © tarnusha / Twitter

«Все происходит к лучшему. Надя».