14 добрых историй, в которых столько тепла, что можно растопить весенние сугробы

У каждого человека есть воспоминания, согревающие его сердце. Для кого-то это сказки, рассказанные родителями на ночь, или гостинцы от дедушки. А может, и просто жизненная зарисовка, где ты стал случайным свидетелем.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам истории, за которыми чувствуется так много заботы и любви, что на глазах невольно выступают слезы.

Поехала в другой город знакомиться с будущей свекровью. На вокзале никто не встретил, телефон разрядился, денег нет, на улице ночь. Стою и тихо плачу. Подошла ко мне цыганка, выслушала меня, взяла молча под руку и привела к себе домой. Накормила, обогрела, а наутро дала денег на обратный билет. А с той свекровью мы так и не породнились, к счастью. © Подслушано / VK

Дед работал шофером и каждый вечер приносил то яблоко, то конфету, то пряник. И каждый раз на мой вопрос «откуда?» — то зайчик мимо пробегал, то белочка, то ежик. Спасибо, деда. © foggyhedgehog / Pikabu

Ночь. Я жду поезда. Еды из дома с собой не взял, думал — куплю на вокзале. Но все ларьки были закрыты, в поезде тоже шаром покати. Голодный и несчастный, я залез на верхнюю полку. И тут вижу, скромно одетая пара, что сидит снизу, шепчется. Женщина предложила мне пару бутербродов. Им было неловко, потому что, ну, слишком простая еда. Они взяли с собой 6 бутербродов, разделили на троих. Как же я им благодарен до сих пор! © Josue Diaz / Quora

Стою в очереди в регистратуру. Передо мной пожилой мужчина. Он говорит женщине на ресепшене: «Я слепой, вы можете помочь мне заполнить документы?» Женщина раздраженно: «Я не могу, я занята!» Мужчина растерялся, и тут к нему подходит студентка и говорит: «Разрешите вам помочь». Пока это происходило, все вокруг с осуждением смотрели на тетку на ресепшене, а та сильно нервничала. Уходя, студентка со смехом сказала мужчине: «Спасибо, благодаря вам я не зачахла тут от скуки». © Lisa Newall / Quora

У меня защита диплома. А все подруги, как назло, были на работе. И вот стою я одна-одинешенька, а вокруг меня другие выпускники со своими родственниками до седьмого колена. Гудят, радуются. А мне выть хочется. После защиты я выходила из зала, и вдруг родственники одного студента образовали «коридор». Я шла, а они мне громко аплодировали и поздравляли. Я разрыдалась! Так было принято чувствовать поддержку незнакомых мне людей. © Natalia Malihina

Я была в ТЦ и заметила расстроенного старика. Уже собиралась подойти, но меня опередила стайка старшеклассников. Оказалось, дед потерялся. Пока один школьник побежал к охраннику, другие ребята успокаивали старика. Было сделано объявление, и через несколько минут к старику подбежала очень взволнованная пара средних лет. Школьников поблагодарили, и они ушли. Старик спросил: «Куда пошли внуки?» Его родственники мягко сказали: «Все в порядке, отец. Они идут в школу». Старик ответил: «Они такие хорошие дети. Вы хорошо их воспитали». © Verneita Boonlom / Quora

У меня сперли скутер, пока я была в гостях. Идя домой пешком, обнаружила его разбитым в хлам в парке. Я так расстроена — не передать. Написала пост в соцстеях — может, кто видел хулиганов? Каково же было мое удивление, когда на следующее утро на крыльце дома я увидела двух друзей и новенький скутер. Спасибо за подарок, ребята, вы вернули мне веру в людей. © Christine Davenport / Quora

Я возвращался домой и был на мели. Все, что у меня осталось, — это пачка крекеров. Я зашел в придорожное кафе и спросил официантку, могу ли я сесть за столик, если ничего не закажу. Объяснил ей свою ситуацию. Она сказала, что не собирается это терпеть, и принесла мне курицу с картошкой. Лучшая еда, которую я когда-либо пробовал! © Dennis Drexler / Quora

Мне приходится ходить с тростью из-за артрита. Сегодня на автобусной остановке я стоял на скользкой насыпи из утрамбованного снега. Водитель автобуса остановилась так, чтобы дверь открылась аккурат передо мной. Как мило с ее стороны! © Roger Still / Quora

Я живу в своем доме, топим дровами. В январе забился дымоход, а морозы стояли —40 °C. Я была в жутком отчаянии и представить не могла, что делать. Позвонила соседям, спросила совета. Через полчаса они пришли, сняли с крыши трубу, прочистили, поставили на место, и я смогла затопить печь. Я пыталась им дать денег, но они даже обиделись. © Жанна Киселева

В детстве не любила пить травяной сбор. И вот мама с грустным видом: «Бедный Мишенька! Столько преодолел, так старался. А ты не хочешь». А мне интересно, что за Мишенька. И вот мама начинает свой рассказ про живущего в далеком лесу медведя Мишеньку. Ему птичка-синичка поведала, что одна девочка заболела. И Мишенька решает помочь. Мама в красках расписывает и как от охотников Мишенька убегал, и как по ночному городу пробирался, прежде чем постучал в окно нашей квартиры и вручил ей корзинку с травами. Надо ли говорить, что я еще долго была готова принимать любые лекарства «от Мишеньки». © Aro4ka / Pikabu

Каждую весну мы с дедушкой ходили на другой берег реки с лыжными палками. Когда я уставала, дед меня тащил за лыжные палки за собой. Это ему уже было 70 лет, а я в 30 чувствую себя развалиной. Мы рассматривали следы животных и птиц, дед их все различал, летом рассказывал про все растения. Ботаником был по специальности. На тот берег мы обязательно брали соль для лосей и оленей, а для зайчиков брали кубики деревянные, детские. Дед говорил, что зайцы берут эти кубики в лапы и бьют друг об друга, что-то лопочут и радуются. Не хватает его. © HamsterHamsy / Pikabu

«Пап, мне нужна твоя помощь! — 11-летняя дочка потащила меня к компьютеру. — Папа, пожалуйста, купи все, что у меня в корзине интернет-магазина. Вот, возьми деньги из моей копилки». Смотрю, а в корзине покупок 10 лежит. Спрашиваю, зачем тебе это, не слишком ли дорого. Но она очень упрашивала. А потом выяснилось, что это все подарки нам на Рождество. Дочь светилась от счастья, вручая их, и это было очень трогательно. © Hector Quintanilla / Quora

У меня в детстве были «ребятишки». Жили у нас за шкафом дружной компанией из персонажей мультиков и сказок, которые мне нравились. Писали мне письма и передавали через дедушку, конечно, с гостинцами. А потом дедушка помогал мне писать им ответ. Именно так 4-летняя я научилась читать и писать, переписывалась с «ребятишками» лет до 8–9. Светлая память тебе, деда! © AtiragraM / Pikabu