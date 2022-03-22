14 девушек, которые решились и ни секунды не пожалели, что попрощались со своей старой прической

Наверное, многим девушкам знакомо: проснешься утром, посмотришься в зеркало — и хочется что-то изменить в себе, привнести что-то новое в свою внешность. И тут в дело идут эксперименты с волосами — покраска волос, стрижка, укладка. И вот спустя несколько часов возникает чувство, что ты новый человек.

Мы в AdMe.ru всегда за эксперименты, особенно те, что приносят положительные эмоции.

«Всю свою жизнь я была блондинкой, а потом превратилась в брюнетку»

«Темный делает тебя более элегантной и загадочной!» © AlysonV2021 / Reddit

«Просила помочь определиться с прической, и все советовали мне челку. Теперь я влюблена в свою прическу»

«Подстригла волосы, и они немного короче, чем я хотела, но пока мне и так очень нравится»

«С ума схожу по своим волосам, я впервые стала блондинкой»

«Я впервые покрасила волосы»

«Отрезала свои волосы. Привыкала пару недель, но теперь я чувствую себя красивой, как никогда раньше»

«Сделала стрижку и окрашивание»

«Наконец-то я сбрила свои волосы»

"Не понимаю почему, но глаза стали больше. Вы прекрасны! © Sharp-Crazy3084 / Reddit

«Никогда не думала, что мне понравится быть блондинкой»

«Первый раз, когда я так радикально укоротила свои волосы»

«Прямо чувствую, как мои волосы оздоровились»

«Просто внезапно решила серьезно измениться. Совершенно разная я до и после»

«Стрижка — это одна из тех вещей, после которой я чувствую такое душевное спокойствие, как никогда раньше»

«У меня никогда не было коротких волос»