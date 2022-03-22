14 девушек, которые решились и ни секунды не пожалели, что попрощались со своей старой прической
Наверное, многим девушкам знакомо: проснешься утром, посмотришься в зеркало — и хочется что-то изменить в себе, привнести что-то новое в свою внешность. И тут в дело идут эксперименты с волосами — покраска волос, стрижка, укладка. И вот спустя несколько часов возникает чувство, что ты новый человек.
Мы в AdMe.ru всегда за эксперименты, особенно те, что приносят положительные эмоции.
«Всю свою жизнь я была блондинкой, а потом превратилась в брюнетку»
- «Темный делает тебя более элегантной и загадочной!» © AlysonV2021 / Reddit
«Просила помочь определиться с прической, и все советовали мне челку. Теперь я влюблена в свою прическу»
«Подстригла волосы, и они немного короче, чем я хотела, но пока мне и так очень нравится»
«С ума схожу по своим волосам, я впервые стала блондинкой»
«Я впервые покрасила волосы»
«Отрезала свои волосы. Привыкала пару недель, но теперь я чувствую себя красивой, как никогда раньше»
«Сделала стрижку и окрашивание»
«Наконец-то я сбрила свои волосы»
- "Не понимаю почему, но глаза стали больше. Вы прекрасны! © Sharp-Crazy3084 / Reddit
«Никогда не думала, что мне понравится быть блондинкой»
«Первый раз, когда я так радикально укоротила свои волосы»
«Прямо чувствую, как мои волосы оздоровились»
«Просто внезапно решила серьезно измениться. Совершенно разная я до и после»
«Стрижка — это одна из тех вещей, после которой я чувствую такое душевное спокойствие, как никогда раньше»
«У меня никогда не было коротких волос»
А вы часто меняете свою прическу, цвет волос? На какой самый смелый эксперимент решались?
Фото на превью Eshaybaby / Reddit, Eshaybaby / Reddit
AdMe/Народное творчество/14 девушек, которые решились и ни секунды не пожалели, что попрощались со своей старой прической
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