14 детских вопросов, которые чуть было не поставили в тупик заботливых родителей
Любознательные дети задают в среднем 73 вопроса в день, и далеко не на каждый из них родители могут найти достойный ответ. Но дело тут не в том, что взрослые не обладают необходимыми знаниями. Порой сыновья и дочери спрашивают у нас такие вещи, на которые не сможет правильно ответить даже академик наук, так как, скорее всего, просто не поймет сути вопроса.
Мы в AdMe.ru решили спросить родителей о каверзных вопросах, которые им задавали их дети.
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А какие неожиданные вопросы задавали вам ваши дети?
Фото на превью thearibradford / Twitter
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