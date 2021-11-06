14 детских вопросов, которые чуть было не поставили в тупик заботливых родителей

Любознательные дети задают в среднем 73 вопроса в день, и далеко не на каждый из них родители могут найти достойный ответ. Но дело тут не в том, что взрослые не обладают необходимыми знаниями. Порой сыновья и дочери спрашивают у нас такие вещи, на которые не сможет правильно ответить даже академик наук, так как, скорее всего, просто не поймет сути вопроса.