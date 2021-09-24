14 детей, которые выдали такие реплики, что хоть на анекдоты растаскивай
Многие воспринимают маленьких детей как объект сюсюканий и тисканий. Но у некоторых пройдох настолько живой и пытливый ум, что иногда даже после одной их реплики с ними хочется разговаривать на равных.
Коллектив AdMe.ru старается не упустить ни один детский перл и хочет, чтобы вы в очередной раз оценили несокрушимую детскую логику.
- Утром в маршрутке услышала, как одна женщина рассказывает другой:
— Представляешь, ко мне вчера сестра заходила. Только что из командировки вернулась, привезла племянникам гостинцы. Едва она в квартиру вошла, они уже тут как тут. Взяли подарки и стоят как истуканы. Я спрашиваю: «Ребята, что нужно тете сказать?» А они в ответ хором: «До свидания!» Целый час потом объясняла сестре, что это не я их такими воспитала. © Genisc / Pikabu
- — Нужно быть богачом, — сказал мне 6-летний сын.
— Ну, наверное, для этого надо много работать?
— Нет! Богачам не нужно работать, просто нужно выколачивать деньги из рабочих! © Hranitel86 / Pikabu
- Иду домой, прохожу мимо соседнего подъезда. Напротив него возле скамейки стоит малец лет 5–7 и орет:
— Ваня, выходи!
Спрашиваю:
— Чего орешь? Телефона нет, что ли?
— Есть, — говорит, — но мне так нравится.
И какая-то тоскливая радость подступила. © Depresman / Pikabu
- Бабушка лежит на диване, смотрит телевизор. Рядом двое внуков. Катя:
— Бабушка, ты развалилась, прямо как наши свиньи...
Ваня:
— Катя! Ты что, так нельзя говорить! И вообще, наши свиньи не такие толстые, как наша бабушка. © klim81185 / Pikabu
- Когда мой старший сын еще не ходил в школу, пришли мы с ним на 75-летие моей бабушки. Поздравили, сидим в гостях. Сын спрашивает бабушку:
— Бабушка, а сколько тебе лет-то?
И тут же, вспомнив все слышанные ранее фразы о женском возрасте, спохватывается:
— А, да, тебе же 16. Женщинам всегда же 16.
Бабушка смеется, выходит из комнаты. Сын поднимает голову и задумчиво:
— Надо же, такая старая, а все 16... © Nechainka / Pikabu
- Несколько дней назад моя 5-летняя дочь примеряла свой костюм и спросила меня:
— Папа, а в каком костюме ты будешь на Хэллоуин?
— В костюме угрюмого и старого человека.
— Ты был в таком в прошлом году. © TrouserDumplings / Reddit
- 3-летняя племянница по пути домой:
— Я знала, что однажды динозавры придут и заберут меня... (вздох смирения).
А на мосту просто работали 2 больших строительных крана... © AgnesofthePunk / Reddit
- Сын учит английский. Поставил ему «Титаник» с английской озвучкой. Там в какой-то момент, когда корабль тонет и распределяют места на шлюпках, кто-то кричит: «Женщины и дети в первую очередь!» Тут сын ставит фильм на паузу и недоуменно меня спрашивает:
— Ну дети-то понятно. Почему женщин в первую очередь спасать надо? © mrAibo / Pikabu
- Ехали в роддом, где у маленького героя этой истории должна была родиться сестра. Малыш слышит, как мама говорит по телефону, что у нее отошли воды. Она вешает трубку, и малыш говорит:
— Мама, у тебя отошли воды?
— Да, дорогой ...
А он тянется к бутылке с водой и говорит:
— Вот, мамочка, можешь взять мою. © AirForce_Juan / Reddit
- Моя двоюродная сестра устроилась в школу, в которой учился ее сын. Ему было всего 4 года. Он слышал, как другие называют ее «мисс такая-то», а он привык называть ее мамой, поэтому он запутался и начал называть ее «мисс мама». Остальные в классе последовали его примеру. © Spacedementia87 / Reddit
- Когда моя подруга была еще совсем крохой, однажды пела в машине, а потом вдруг заплакала. Мама спросила, что случилось, и та ответила:
— Я плачу оттого, что у меня красивый голос. © Salvadorrrrr / Reddit
- В детстве крестный называл меня с сестрой (его дочкой) ласково «козочки мои». Моя детская логика долго боролась, но не выдержала, и однажды я все же заключила:
— Если мы с Дашей козочки, то вы, дядя Олег, козел!
Он тогда аж в лице поменялся. Боже, до сих пор стыдно. © Подслушано / Ideer
- С утра садился в маршрутку. Передо мной зашли молодая мама и ее 5-летняя дочка. Девочка — божий одуванчик. Деловито похлопала ручками по кармашкам, глубоко вздохнула и, глядя на маму, говорит:
— Деньги забыла... Плати ты! © Подслушано / Ideer
- Сегодня ходила в магазин за курткой. Стояла, примеряла. В этот момент зашли мама с дочкой (на вид лет 9). Смотрят они, значит, куртку. Мать показывает ей длинную, темно-зеленую. Дочь громко заявляет:
— Ты что! Я гусеницей выглядеть буду! © Подслушано / Ideer
А какие перлы малышей вы слышали? Хотите ими похвастаться?
Поделиться этой статьёй