14 детей, чьи родители могут по праву ими гордиться

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Дети из самых разных уголков мира каждый день доказывают, что совершать искренние и добрые поступки можно даже в очень юном возрасте. Один из них сумел спасти свою маму, другой — тренера, а третий пожертвовал свой выигрыш на лечение тяжелобольной соседки. Их родители совершенно точно могут гордиться тем, как они воспитали своих детей.

Добрые, умные и отзывчивые — AdMe.ru собрал 14 вдохновляющих историй о детях, чьи родители могут по праву гордиться ими.

1. Подросток спас жизнь тренеру

13-летний мальчик спас жизнь своему тренеру по бейсболу. У его наставника случился сердечный приступ, но Нейт Бойер отреагировал молниеносно: он не только вызвал скорую помощь, но и сумел сделать искусственное дыхание.

2. Мальчик укрывает одеялом подобранного на улице кота, чтобы тот знал, что он дома

«Прошел почти год с тех пор, как мы подобрали бродячего кота, но мой сын все еще настаивает на том, что нужно укрывать питомца одеялом, когда тот дремлет. Он делает это, чтобы кот знал, что он „живет в нашем доме“, и всегда возвращался».

3. Мальчик пожертвовал свой выигрыш соседке, больной лейкемией

8-летний мальчик пожертвовал свой выигрыш тяжелобольной соседке. Уайатт Эрбер (Wyatt Erber) победил в популярной американской игре Scavenger Hunt и получил $ 1 000. Но вместо того, чтобы тратить свой приз на игрушки и развлечения, он передал деньги семье 2-летней девочки на борьбу с лейкемией. Он просто позвонил ее матери и спросил: «На какой курс химиотерапии хватит тысячи долларов?»

4. Дочка без всякой просьбы каждый день готовит бутерброды для отца

«Моя 13-летняя дочь каждый день делает мне бутерброды на работу. Я даже не просил ее об этом. Она просто предложила. Вот и все».

5. Малышка прочитала 1 000 книг

«Моя дочь получила медаль за то, что прочла 1 000 книг перед детским садом. Я так горжусь ею. К моему ужасу и сожалению, она уже прочитала больше книг, чем я за всю свою жизнь».

6. Доброта передается из поколения в поколение

«Много лет назад мой лучший друг отдал свои детские игрушки моему 8-летнему сыну, после того как потерял надежду на то, что однажды у него будет ребенок. Сейчас моему мальчику 17, и он решил вернуть их... чтобы сын моего друга мог играть с игрушками своего отца».

7. Парень шел к своей цели, несмотря на насмешки

«„Я ненавижу вас всех“, — Сквидвард Тентаклс».

«Проведя много лет в окружении испорченных богатых детей, мой брат был в восторге от того, что наконец выпускается из школы, и не побоялся в этом признаться...»

8. Девочка устроила обед для полицейских в знак признательности за их работу

11-летняя девочка решила распорядиться подаренными на день рождения деньгами не самым обычным для ребенка способом. Она потратила их на то, чтобы приготовить ланчи для полицейских в местном участке. Семья Маклафлин решила поддержать стражей порядка после того, как увидела новости о стрельбе в Далласе, во время которой погибли 5 офицеров.

9. 4-летний мальчик спас маму

4-летний Роман Шарма помог спасти жизнь своей маме. Когда женщина внезапно потеряла сознание, мальчик не растерялся. Он схватил ее мобильный телефон и с помощью голосового помощника Siri вызвал полицию. Роман объяснил диспетчеру, что глаза мамы закрыты и она не дышит. Помощь вскоре прибыла, женщину доставили в больницу, о причинах ее обморока не сообщается. Впрочем, все закончилось благополучно: ее спасли, и вскоре она вернулась домой к сыновьям.

10. Девочка спасла ленивца, и он стал ее другом

Эта девочка нашла обессиленного детеныша ленивца, застрявшего на дереве среди шипов. Зверек был истощен и не мог самостоятельно выбраться. Малышке удалось спасти его, и теперь они неразлучны.

11. 3-летняя девочка решила отдать свои волосы на парики для онкобольных

«Моя 3-летняя дочь увидела маленькую девочку без волос и спросила, почему она лысая. Я объяснил, что она больна и волосы выпали из-за лечения. „О, тогда давай отдадим ей часть моих волос“, — сказала дочка».

12. Девочка сама сделала себе костюм в честь любимого персонажа отца

«Мое отцовское сердце переполняет гордость, когда я вижу, какой карнавальный костюм смастерила себе моя девочка! Она даже нарисовала логотип Aperture Science на майке. Пистолет был самой интересной частью проекта. Она сделала все это сама (с небольшой помощью папы, конечно)!»

13. Девочка исполнила мечту погибшего отца и накормила 50 бездомных

Грэйси не знала, как ей пережить первое в ее жизни Рождество без папы, который погиб незадолго до этого. Она решила исполнить мечту своего покойного отца и накормила 50 бездомных. Вместе со своей семьей она приготовила индейку с разными гарнирами и накрыла праздничный стол для тех, у кого нет крыши над головой.

14. Девочка сделала открытки, чтобы поддержать семьи пострадавших в трагедии в Орландо

Эта маленькая девочка раздавала открытки ручной работы семьям жертв трагедии в Орландо. Ее увидел репортер и спросил, что она здесь делает. Девочка рассказала, что сделала несколько карточек для пострадавших, чтобы они могли почувствовать себя немного лучше. «Я собираюсь отдать их людям, у которых погибли близкие».

Не сомневаемся, ваши дети — тоже повод для гордости! Расскажите нам о том, какие истории вдохновляют вас.