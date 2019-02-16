14 чисто «наших» приколов, которых ни одному иностранцу не понять
То, что у каждого народа свой менталитет и свои шутки, факт неоспоримый. Мы не всегда понимаем тонкий английский юмор, а англичанин будет недоумевать, отчего мы так смеемся над очередным мемом. Именно для любителей наших приколов мы и выловили крутейшие примеры остроумия, которые поднимут вам настроение на весь день.
Мы в AdMe.ru очень любим посмеяться и надеемся, что вам тоже понравится наша подборка.
Разница очевидна
«Сегодня в метро встретил сослуживца»
У таких песен минусов нет
Когда в столовой относишь поднос, на котором лежит тарелка с недоеденным первым блюдом
Электричка мечты
И так каждый раз
Пирожное «картошка» в более реалистичном дизайне
Ох уж этот русский язык
И еще одно доказательство крутизны русского языка
Бобры от нас что-то скрывают
Везде сплошной обман
Снег на вершине горы похож на ящерицу
Сосулька в Ярославле длиной в 5 этажей
А ведь правда
А что вам показалось самым актуальным?
Фото на превью borsch / vk