14 чисто «наших» приколов, которых ни одному иностранцу не понять

20 0

14

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

То, что у каждого народа свой менталитет и свои шутки, факт неоспоримый. Мы не всегда понимаем тонкий английский юмор, а англичанин будет недоумевать, отчего мы так смеемся над очередным мемом. Именно для любителей наших приколов мы и выловили крутейшие примеры остроумия, которые поднимут вам настроение на весь день.

Мы в AdMe.ru очень любим посмеяться и надеемся, что вам тоже понравится наша подборка.

Разница очевидна

«Сегодня в метро встретил сослуживца»

У таких песен минусов нет

Когда в столовой относишь поднос, на котором лежит тарелка с недоеденным первым блюдом

Электричка мечты

И так каждый раз

Пирожное «картошка» в более реалистичном дизайне

Ох уж этот русский язык

И еще одно доказательство крутизны русского языка

Бобры от нас что-то скрывают

Везде сплошной обман

Снег на вершине горы похож на ящерицу

Сосулька в Ярославле длиной в 5 этажей

А ведь правда

А что вам показалось самым актуальным?