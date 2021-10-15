14 честных твитов о том, что для семейной жизни нужно полтонны стальных нервов и щепотка юмора
Жить в тесной квартире или доме с любимым человеком не всегда бывает так просто и легко, как нам показывают в голливудских фильмах и сериалах. Порой приходится идти на уступки, признавать точку зрения вашего партнера, пусть и не всегда правильную, а также пытаться сгладить любую сложную ситуацию с помощью отличного чувства юмора.
Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что в вашей семье царит гармония, и с радостью выслушали бы всех, кто готов поделиться своим секретом идеального брака.
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Как вы считаете, что еще, кроме чувства юмора, помогает преодолевать семейные неурядицы?
Фото на превью dadmann_walking / Тwitter
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