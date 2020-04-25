14 человек вспомнили щекотливые случаи, которые вызывают гомерический хохот у всех, кроме них

Я собирался в гости к бабушке, и за мной должна была приехать моя кузина. Увидев, как ее машина остановилась перед моим домом, я решил слегка подшутить над ней. Садясь в машину, я сильно хлопнул дверью: это всегда ее раздражало. А потом обернулся и увидел незнакомых стариков. Я извинился и вышел, стукнувшись при этом о дверную раму головой и споткнувшись. Я слышал, как старики смеялись мне вслед. © Avcooor / Reddit

Я заключил действительно классную сделку и, еще находясь в доме у своих клиентов, заметил в углу электрическую гитару. И тут я не удержался и ляпнул: «И когда я продам ваш дом, у вас будет достаточно средств, чтобы заменить эту рухлядь на по-настоящему крутую гитару!» Оказалось, что эту гитару мой клиент смастерил сам и от всей души гордился ею. © EdgarAetheling / Reddit