14 человек вспомнили щекотливые случаи, которые вызывают гомерический хохот у всех, кроме них
Если в каждой неловкой ситуации или при каждом неосторожном высказывании ваше лицо заливает краска стыда, не спешите расстраиваться. Считается, что люди склонны с большей симпатией относиться к тем, чье смущение проявляется румянцем. Даже без всяких извинений это уже воспринимается как признание вины, и окружающие с большей охотой прощают такую неловкость. Тем более что конфузы случаются у всех, и подтверждением этого являются сегодняшние истории от пользователей Reddit.
AdMe.ru пересмотрел целую кучу комментариев и нашел среди них самые любопытные. В следующий раз, когда вы почувствуете себя неудобно, просто вспомните их и всю вашу неловкость как рукой снимет.
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Ездил в автосалон, проводил тест-драйв машин. Когда пошел расписываться за автомобиль, сунул руку в карман, и она через карман коснулась кожи. Оказалось, в моих любимых джинсах образовалась прореха в 15 см. Но никто вроде не заметил, что мой зад выглядывает из нее. Спустя 3 месяца я приехал туда снова для замены масла, и фраза, которой меня встретил продавец, была: «О, я вижу, у вас новые брюки!» © daleene / Reddit
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Случайно встретился в «Макдоналдсе» со старым коллегой, с которым мы работали вместе несколько лет назад. Но он узнал меня, позвал и, представляя своим друзьям, сказал: «Это самый классный парень, которого я когда-либо встречал». В следующие 3 минуты я назвал его чужим именем и спросил его, понравилось ли ему работать на должности, которую, как оказалось, он никогда не занимал. Было совершенно ясно, что я его практически не помню. Мне стало так неловко, что я схватил оплаченный гамбургер и пошел доедать его в машину. © jammin-john / Reddit
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Надела на работу юбку, которая была мне великовата. И вот едем мы в лифте с парнем из техотдела, болтаем, и юбка просто падает на пол. Те несколько секунд, которые мы смотрели друг на друга, показались мне вечностью. Повезло еще, что в тот день сверху на мне был длинный свитер. © Sinicuichi / Reddit
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Разговариваю с сотрудницей, та упоминает, что беременна, и я не задумываясь говорю: «Что, правда?» Та очень разозлилась, так как была на 9-м месяце и должна была рожать через неделю. Коллега была пухленькой, и мне даже в голову не пришло, что она ждет ребенка. © wiseguy_86 / Reddit
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Моя подруга следила за каким-то парнем на Facebook и непонятным образом умудрилась отметить себя на его аватарке. Узнав об этом, я была впечатлена таким потрясающим фиаско. © hometowngypsy / Reddit
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В детстве иногда ездил в школу и обратно на машине вместе с соседкой, потому что поездка на автобусе занимала не меньше часа. Наше учебное заведение проводило конкурс на разработку обложки для школьной брошюры на следующий год. В тот день, когда победитель был определен и всем раздали эти брошюры, мы возвращались домой, и я пожаловался на то, насколько уродливым был дизайн победившей обложки. Когда я прекратил возмущаться, соседская девочка тихо прошептала: «Это была моя идея». После этого мне стало так неудобно, что в школу я ездил только на автобусе. © felurian42 / Reddit
«Бортпроводник вышел из туалета».
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Были с моим новым боссом в командировке и заказали Uber. Чтобы произвести на него впечатление и показать, насколько я коммуникабельный, я завел разговор с водителем. Все бы ничего, только тот в это время разговаривал по гарнитуре с девушкой. © IntrepidusX / Reddit
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Это случилось с моим другом. Он встречался с девушкой, и однажды ночью она предложила заглянуть к ней. Жила она вместе с родителями. Хорошая обеспеченная семья, с которой друг был не прочь познакомиться. В середине ночи он тихо пошел в туалет в одних трусах, стараясь не привлекать к себе внимания, и со всей дури ударился обо что-то ногой. Загадочный предмет с грохотом покатился по лестнице, и на шум сбежались девушка и ее родители. Когда зажгли свет, все увидели его в одном нижнем белье, а вещью, которую он столкнул с лестницы, была 5-литровая банка белой глянцевой краски. Крышка соскочила, так что покрытая ковром лестница и вся прихожая внизу оказались залиты краской. © modfather84 / Reddit
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У меня друг очень плохо видит, к тому же дальтоник на 100 %. Но однажды меня угораздило спросить, какой цвет его любимый. Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Приятель, я не различаю цвета». Мне хотелось в тот момент провалиться сквозь землю. Тем не менее мы все еще друзья. © sugarbannana / Reddit
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Работала продавцом, и к нам в магазин пришла семейная пара. У женщины был огромный живот. Она выглядела беременной, но я не собиралась задавать неудобных вопросов. Тут она сама сказала, что у них скоро будет ребенок. Я расслабилась и спросила: «Как скоро у вас роды?» — и получила недовольный ответ: «Мы усыновляем». Покупать они у меня ничего после этого не стали. © wrecktanglelove / Reddit
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У меня рост 192 см. У друга — 152 см. А его жена очень миниатюрная и еще ниже него. Однажды мы с ней увиделись, я сделал полшага вперед и протянул руку, чтобы поздороваться с ней. Только я неправильно рассчитал ее рост и, вместо того чтобы пожать руку, прикоснулся к ее левой груди... и еще на автомате слегка потрепал ее. Никогда не забуду выражение ее лица, когда это произошло. © IndyScent / Reddit
«Мой рост всего 152 см. Приехала в Нидерланды. Зеркала в местных туалетных комнатах явно не предназначены для людей моего роста».
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Я собирался в гости к бабушке, и за мной должна была приехать моя кузина. Увидев, как ее машина остановилась перед моим домом, я решил слегка подшутить над ней. Садясь в машину, я сильно хлопнул дверью: это всегда ее раздражало. А потом обернулся и увидел незнакомых стариков. Я извинился и вышел, стукнувшись при этом о дверную раму головой и споткнувшись. Я слышал, как старики смеялись мне вслед. © Avcooor / Reddit
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Я заключил действительно классную сделку и, еще находясь в доме у своих клиентов, заметил в углу электрическую гитару. И тут я не удержался и ляпнул: «И когда я продам ваш дом, у вас будет достаточно средств, чтобы заменить эту рухлядь на по-настоящему крутую гитару!» Оказалось, что эту гитару мой клиент смастерил сам и от всей души гордился ею. © EdgarAetheling / Reddit
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Собираясь на собеседование, я никак не могла найти бюстгальтер. А поскольку у меня была лишь одна белая блузка, подходящая для деловой встречи, а грудь большая, уйти я без него никак не могла. Я так долго искала, что уже начала опаздывать, и тогда решилась на отчаянный шаг: вытащила из аптечки бинт и туго обмотала им грудь. Под блузкой все смотрелось отлично. И вот сижу я на собеседовании, а моя повязка начала соскальзывать. Я пыталась прижать руки к бокам, чтобы остановить ее движение, но все было бесполезно. И в один момент повязка сползла — и левая грудь с силой вырвалась на свободу. Она буквально подпрыгнула и — бац! — приняла естественное положение. Выражение лица интервьюера было неописуемым. Но работу я так и не получила. © Laidlaw_Waller / Reddit
Готовы набраться храбрости и поделиться историей о какой-нибудь затруднительной ситуации, в которую вы попадали сами? Бывали ли случаи, когда вас вгоняли в краску ваш спутник, родственник, знакомый или друг?
Фото на превью modfather84 / Reddit