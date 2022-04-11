14 человек, у которых ген опоздания вшит в ДНК

Пожалуй, с трудом можно найти человека, который ни разу в жизни не опаздывал. Зачастую мы задерживаемся из-за пробок, из-за того, что проспали или же попали в какую-то непредвиденную ситуацию. Но есть среди нас те, для кого опоздание — стиль жизни.

AdMe.ru прочитал у пользователей сети уморительные и запоминающиеся истории об опозданиях. После знакомства с некоторыми из них, возможно, вам больше никогда не захочется опаздывать.

Однажды я опоздала на электричку. Конфуз в том, что на перрон мы с дочкой пришли за полчаса до ее прибытия, спокойно ждали, когда приедет. Но за 2 минуты до момента, когда электричка должна была приехать, мы убежали с перрона. Дело в том, что дочка во весь голос закричала: «Мама, ка-а-а-акать!» В электричке туалета нет, поэтому пришлось бежать на вокзал. Электричка, разумеется, уехала без нас.

Стажерка стала часто опаздывать на работу. Беседую с ней, говорю о дисциплине, об ответственности, а она мне отвечает: «Ну у вас штрафов же нет». © ApelsinkooA / Twitter

Уставший пришел домой, открыл своим ключом. Все спят. Третий час ночи. Разулся, разделся, прошел на кухню. Хочется есть. На столе стоит кастрюля. Рядом записка: «Ужин в кастрюле, разогрей. Не дождалась, иду спать». Открыл кастрюлю, внутри пусто и еще одна записка: «Пришла поздно, мама спит. Ужин был вкусным, папа опоздал. Ваша дочь Аня». © SanLet / Pikabu

Фамилия у меня Королёва. Но в паспортном столе при замене паспорта немного промахнулись и вместо «ё» написали «е». И все, на работе кликуха приелась, теперь меня кличут Королевой, много забавных случаев уже было. Но самое эпичное — это когда я однажды на 5 минут опоздала на совещание, начальник с возгласом «Королева пришла, чего сидите?!» встал и начал кланяться. Было немного неудобно, но приятно. © Подслушано / VK

Одногруппница опаздывает на пару по литературе на 15 минут: «Извините за опоздание, там снег выпал такой пушистый, я не могла пройти мимо! Он такой чистый, захотелось на нем походить и порисовать». Препод: «Не оставила след в истории, так оставила след на снегу». © llllllllTory / Twitter

На прошлой работе за опоздания жестоко штрафовали: 5 минут — минус из зарплаты, 15 минут — смену работаешь бесплатно, ну и т. д. Вплоть до увольнения. Объяснительные писали за каждую минуту. Бесилась, но приходила вовремя. Уже год работаю в другом месте и, периодически опаздывая на 5–10 минут, все жду вопроса «Почему опоздала?», чтобы ответить: «Не хотела приходить!» Ни разу не спросили. © Подслушано / VK

Из-за моего мужа чуть не опоздали на свадьбу. Он собрался, сидел и ждал меня. И вот я готова, уже обуваюсь, а он встает, надевает туфли, поправляет галстук и вдруг понимает, что еще, оказывается, подарок нужно положить в машину, переставить вещи в багажнике... © dedeedeeh / Reddit

Есть в отделе сотрудница, неплохой специалист, но постоянно опаздывает. На работу к 8, она приходила в 8:20. Ей предложили сдвинуть график на полчаса. Дело понятное: двоих детей в школу собрать, мужу завтрак приготовить, самой намарафетиться. Согласилась, но стала приходить в 8:50. Сегодня она мне звонит утром и говорит: «Я опоздаю на 15 минут». И вот сидим мы с коллегами и думаем, она в 8:45 придет, то есть раньше, чем обычно, или же в 9:05? © Badalamento / Pikabu

Я попытался перевести часы на 10 минут вперед, чтобы обмануть себя и успевать вовремя. И примерно вот что произошло: «Ха-ха, я знаю, что сейчас на самом деле на 10 минут меньше, у меня еще куча времени». В итоге я опаздываю на 30 минут. © Comprehensive-Ad4566 / Reddit

Однажды я опоздал на работу, потому что грузовик с капустой перевернулся на шоссе и заблокировал движение примерно на час (столько времени убирали капусту). В другой раз я опоздал на работу, потому что мне пришлось ждать, пока стая грифов-индеек перейдет дорогу. © Mist2393 / Reddit

Ночью я случайно оставил свою машину незапертой, и в нее забрались пума и трое ее детенышей, так что я был вынужден позвонить в службу контроля за животными. Я спокойно отношусь к пумам, которые обычно бродят повсюду в нашем округе, но я не хотел связываться с мамой и ее детенышами. В итоге опоздал на работу часа на 2. © Bishcop3267 / Reddit

Иногда я делаю что-то действительно глупое. Например, у меня планы в 15 часов, но я не могу ничего делать весь день. Дорога, я знаю, займет 25 минут, поэтому надо выйти в 14:30. Я смотрю на часы все утро. А потом я каким-то образом отвлекаюсь, и в следующий раз, когда смотрю на часы, на них уже 14:40, и я опаздываю... © adjective____noun / Reddit

Мои родители хронически опаздывают куда бы то ни было, и часто больше чем на 15 минут. Я говорю им: «Гугл сообщает, что это место находится в 35 минутах езды». А папа мне отвечает: «Нет, это неправильно, в прошлый раз мне потребовалось всего 20 минут». Конечно, в прошлый раз он опоздал на 15 минут... Если нужно выйти в 17:30, моя мама в это время только ищет сумочку, ключи, переодевает куртку 3 раза, обувается, что-то забывает, ищет это, выключает свет. Она думает, что уходит в 17:30, на самом же деле в 17:45. К тому же они оба ненавидят быть где-то первыми и ждать других. Мой отец обычно входит как звезда шоу: «О, здорово, все меня ждут!» При этом опаздывает на 30–90 минут. © MarianaTrenchBlue / Reddit

Я была ребенком. Мы с родителями долго собирались, наконец-то выехали на вокзал, чтобы отправиться в наш город после каникул у бабушки. По дороге водитель авто, наш друг, превысил скорость, и нас остановили. Около часа выписывали штраф. Пока бежали по вокзалу, у нас порвался пакет с яблоками, которые мы собирали у бабушки. Не могли их бросить — собрали. Потом моя ручная крыса выбежала из клетки. Ловили ее по всему вокзалу. Когда оказались на перроне, я увидела, что наш поезд начал движение. Помню, как мой папа буквально закинул меня с сестрой в поезд. Теперь стараюсь выезжать на вокзалы максимально заранее.