14 человек рассказали о выходках соседей, после которых вы поймете, что звук дрели по утрам — это еще цветочки

Мы все обитаем в рамках своих жилищ и с соседями сталкиваемся только в крайних случаях. Но порой им не сидится на месте и они влетают в нашу жизнь, да с такими выходками, что закачаешься. О таких вот персонажах и поведали пользователи сайта Reddit.