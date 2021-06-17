14 человек рассказали о выходках соседей, после которых вы поймете, что звук дрели по утрам — это еще цветочки
Мы все обитаем в рамках своих жилищ и с соседями сталкиваемся только в крайних случаях. Но порой им не сидится на месте и они влетают в нашу жизнь, да с такими выходками, что закачаешься. О таких вот персонажах и поведали пользователи сайта Reddit.
Мы в AdMe.ru надеемся, что сейчас ваши соседи ничего не сверлят и вы спокойно прочтете истории тех людей, для которых шум по другую сторону стены — это просто цветочки.
- Соседка моей сестры подала на нее заявление в полицию, потому что ее дети играли в своем же саду. И это не стандартные жалобы вроде «очень шумно», нет. Все из-за того, что в Италии было извержение вулкана, а радиация может навредить детишкам. Моя сестра живет в Великобритании. © JimmyHerbertKnockers / Reddit
- Сосед подал на моих родителей в суд, потому что проиграл на выборах председателя нашего ТСЖ. А потом он потребовал, чтобы мы оплатили его судебные издержки, после того как проиграл в суде. Дважды. У некоторых людей просто слишком много свободного времени. © shelldubbs / Reddit
- Сосед выпрыгнул прямо перед моей машиной, когда я ехал по дороге, И все ради того, чтобы наорать на меня за то, что я рылся в его мусоре ночью. Сказал ему, что это, скорее всего, еноты. Он отказывается верить в это по сей день. Я этого правда не делал, если что. © A_crispy_sock / Reddit
- Пожилая женщина, которая жила в квартире этажом ниже, оставила мне несколько загадочных записок, где обвиняла меня в том, что по утрам птицы слишком громко щебечут. Нет, не мои домашние птицы. Воробьи и прочие птички снаружи. Это продолжалось месяцами. © NarcolepticKnitter / Reddit
- Он ест мои цветы. В свою защиту он сказал, что делал это задолго до того, как дом достался нам. В целом он отличный сосед, просто немного чудаковатый каменщик, который держится особняком и уминает мои цветы. Даже не стыдясь. Приходит ко мне во двор и ест мои лилии либо срывает бутоны, чтобы потом «сварить варенье». Для меня это нечто за гранью, но я смирилась. © TraumaSparrow / Reddit
- Был в дороге 16 часов, приехал домой и сразу же рухнул на диван. Должно быть, оставил дверь открытой, потому что проснулся оттого, что моя соседка тормошит меня. Она хотела уточнить, принесли ли мне газету утром, потому что ей, видите ли, не принесли. © cmde44 / Reddit
- Одна пожилая дама живет через дорогу от меня, и она одержима опавшей листвой. До такой степени, что часто выходит из своего дома, чтобы подобрать один упавший листик с газона. Осенью она проводит на улице по несколько часов каждый день, чтобы убирать листья. И она может еще прийти к соседям, если ей покажется, что у них слишком много листвы. И даже если их нет дома, это ее не остановит. © DTownForever / Reddit
- Она преследует меня. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, она выходит на улицу и говорит мне, что на этот раз я пришел либо на 3 минуты позже, либо на 2 минуты раньше обычного, а затем интересуется почему. Однажды за мной заехали подруга и ее сестра. Соседка стояла у окна, прижавшись руками и лицом к стеклу и пытаясь рассмотреть, кто за мной приехал. Девушки были так напуганы, что позвонили мне и попросили поторопиться, потому что странная дама таращится на них. Я им ответил: «А, это моя соседка. Преследует меня». © Competitive-Menu-146 / Reddit
- Мы купили дом, и в тот день, когда разгружали вещи, сосед без приглашения зашел в наш гараж и начал указывать нам, какие деревья на участке мы должны срубить просто потому, что ему так хочется. © Frontsaladfrontblunt / Reddit
- Раньше мы жили рядом с женщиной, которая каждые несколько дней устраивала дискотеку для своих кошек у себя во дворе в 2 часа ночи. Она даже выставляла диско-шар и специальное освещение. Это было странно, но от чего действительно закипала голова, так это от того, что она танцевала как индеец, словно выполняла какой-то ритуал. Честно говоря, это одна из самых странных вещей, которые я когда-либо видел! © epicsunrise77 / Reddit
- Однажды ночью сидели с женой на шезлонгах, смотрели на звезды. Тут выскочила моя соседка и начала светить нам фонариком в лицо. Я заорал: «Что, черт возьми, вы здесь делаете?» А она просто извинилась и ушла, ничего не объяснив. Тогда я задумался о переезде. © Sleestacksrcoming / Reddit
- Соседка выкопала мои красивые цветы и посадила их у себя во дворе. Но главная прелесть в том, что ее клумба находится в паре метров от моей. © lalalimabean / Reddit
- Моя соседка из квартиры сверху любит стоять у моего открытого окна (1-й этаж) в 6 утра и спорить со своей собакой. Что-то вроде: «Я знаю, что ты еще не хочешь идти домой, но если ты не перестанешь быть врединой, то не получишь свой рулет с колбасой». Или: «Не я хотела выходить на прогулку, в чем твоя проблема?» Такое происходит не реже 2 раз в неделю. © BallantyneR / Reddit
- У нас есть соседка, которую мы называем кричащей дамой, потому что, когда ее дети были маленькими, она часто сидела у окна и выбегала покричать на любой проезжающий мимо ее дома автомобиль, если чувствовала, что водитель едет слишком быстро. Аргументировала она это все стремлением обезопасить своих детей (которых иногда и дома-то не было в это время). Она по сей день сидит и инспектирует дорожное движение. К счастью, ее дети выросли, поэтому крики прекратились. © Drakmanka / Reddit
А как чудят ваши соседи?
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