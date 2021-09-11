14 человек рассказали о том, какая жесть творилась у них на работе и почему они оттуда сбежали

Суровый начальник, странные коллеги, переработки и отсутствие выходных — проблемы на работе случались с каждым из нас. Но иногда градус несправедливости начинает настолько зашкаливать, что остается только помахать на прощание прежнему рабочему месту.

Пользователи Reddit поделились историями о том, как поняли, что с работы нужно бежать. Кто-то до этого долго терпел, а кому-то хватило и одного дня на новом месте. Мы в AdMe.ru за адекватные деловые отношения, так что мимо таких рассказов пройти не смогли.