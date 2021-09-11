14 человек рассказали о том, какая жесть творилась у них на работе и почему они оттуда сбежали
Суровый начальник, странные коллеги, переработки и отсутствие выходных — проблемы на работе случались с каждым из нас. Но иногда градус несправедливости начинает настолько зашкаливать, что остается только помахать на прощание прежнему рабочему месту.
Пользователи Reddit поделились историями о том, как поняли, что с работы нужно бежать. Кто-то до этого долго терпел, а кому-то хватило и одного дня на новом месте. Мы в AdMe.ru за адекватные деловые отношения, так что мимо таких рассказов пройти не смогли.
- Я проработала в частной пекарне ровно 1 неделю. Однажды к нам зашел сын хозяйки, ему приспичило в туалет. Сделал он свои дела и моментально слинял. Пошли мы с коллегой в уборную, а там грязно. Я сразу же позвонила хозяйке пекарни, та сказала, мол, разбирайтесь сами. Тогда мы с напарницей собрали вещи, закрыли пекарню и сказали хозяйке, что уходим, но передумаем, если ее сын вернется и уберет за собой. Та орала в трубку еще минут 20. © Edge80 / Reddit
- Мой начальник не понимал, как работает Excel. Я сделал в программе нужные расчеты и распечатал их начальнику, а тот начал орать, почему это я их не вручную написал. Он отчитал меня на глазах у всего офиса, потом еще и швырнул мой стакан об стену. Один мой коллега посмотрел отчеты и сказал, что все там правильно. В тот же вечер я подал заявление в другую компанию, где работаю уже больше 7 лет. © potentiallyapotato / Reddit
- Однажды мой начальник сказал всему коллективу: «Я не плачу вам за то, что вы много думаете». А через пару дней он вдруг подошел ко мне и с сарказмом спросил, включаю ли я хоть иногда голову. Я посмотрел ему прямо в глаза и ответил: «Вы мне за это не платите».
© zurzoth / Reddit
- В 18 лет я стажировался в небольшой компании, занимающейся ландшафтным дизайном. Бригадир постоянно меня отчитывал за то, что я не так кладу дернину, и грозился устроить мне взбучку, если я и дальше буду «устраивать ненужные перерывы». И это я просто за водой отходил. А когда вернулся, мне велели пойти косить лужайку у дома владельцев компании, но вместо этого я поехал домой и больше туда не возвращался. © _ilovelamp_ / Reddit
- Один раз на работе я решила собрать волосы в хвост. Мой менеджер это увидел и сделал замечание, что, мол, играть с волосами на рабочем месте непрофессионально. Тогда-то я и решила уволиться. © mielelangue / Reddit
- Нас с коллегами-официантами задержали на работе почти на 3 часа, хотя в этом не было никакой необходимости. В конце концов кто-то попросил начальника отпустить нас домой, а он как с цепи сорвался. Орал, что, даже если наша смена уже закончилась, это не значит, что мы можем уйти. А вообще, мы лишь имена на бейджиках, которые можно легко вычеркнуть. Эти слова окончательно меня довели. Я бросил все заработанные за тот вечер деньги на стол и сказал, что хочу, чтобы меня вычеркнули. Позже выяснилось, что в ту ночь уволилась половина сотрудников. © yersodope / Reddit
- Меня наняли для расчета заработной платы в бухгалтерию небольшой инженерной фирмы. Я составил табели учета рабочего времени сотрудников, сверил их между собой и заметил, что владелец фирмы очень сильно и незаконно урезает людям зарплату. Я распечатал все документы в качестве доказательства, раздал ребятам на работе, а затем отправил электронное письмо о своем увольнении прямо из машины. © Fish_in_a_Chicken / Reddit
- Я фельдшер. Устроился на работу в отделение неотложной помощи и вскоре заметил кучу нарушений. Например, у большинства лекарств истек срок годности. Я списал это на недосмотр со стороны офис-менеджера и попросил главврача принять меры. Вроде мы обо всем договорились, но ничего не изменилось. А после я вообще узнал, что машинка, стерилизующая инструменты, сломалась, поэтому нам приходилось просто мыть их с мылом. Тогда я подал официальную жалобу и уволился. Вскоре в больницу нагрянула проверка: она обнаружила множество нарушений и закрыла учреждение. © dragonfly_for_life / Reddit
- Я работал кассиром в маленьком магазинчике. Однажды ночью к нам ворвались двое парней в масках и попытались пролезть за кассу. Я быстро собрал свои вещи и смылся, посчитав, что все это не стоит тех копеек, которые мне платят. Когда парни выбежали из магазина, я позвонил в полицию, а затем менеджеру магазина. На следующий день явилась региональный менеджер. Дама заявила, что с моей стороны было очень непрофессионально разговаривать по телефону на рабочем месте. Я рассмеялся ей в лицо и написал заявление об увольнении. © Voidsleets / Reddit
- Однажды, когда я еще был подростком, устроился на работу. В первый же день начальник треснул меня по руке, потому что я писал левой рукой, а не правой. Тут же уволился. © Sarcastic_Bard / Reddit
- Меня повысили до старшего начальника на производстве и должны были выделить отдельный кабинет, потому что мне приходилось работать с горой документов. Однако менеджер решил, что кабинет нужнее сыну начальника. Пацан буквально на днях бросил университет и особым умом не отличался. Ему поручили опрашивать сотрудников об идеях и предложениях для производства, для работы ему нужен был только блокнот. И вот в начале недели менеджер говорит, что мое рабочее место теперь в столовой. Я спросил, мол, а документы мне в туалете разбирать? У меня их 3 картотеки. Мне ответили, что если что-то не нравится, то дверь там. Ну я и ушел. На следующий день увидел кучу пропущенных вызовов, а потом начальник нагрянул ко мне в гости, потому что ему внезапно понадобились все мои рабочие контакты. Я послал его куда подальше. © unknown author / Reddit
- Работал в офисе, где был строгий дресс-код — полностью черная форма. Однажды я пришел на смену в рубашке, где на внутренней стороне манжеты имелась тонкая серая полоска ткани. Начальник каким-то образом заметил это и отправил меня домой, потому что, по его мнению, я пришел не в форме. Уже из дома я перезвонил ему и сказал, что больше не вернусь. © Syndorei / Reddit
- Я зарабатывал тем, что косил траву на городском кладбище. Газонокосилку приходилось постоянно поднимать на холмики. Вверх и вниз, и так целый день. Минимальная заработная плата составляла $ 4,25 в час. Однажды после часа стрижки травы в невыносимую жару я сделал небольшой перерыв, и один местный паренек, проходя мимо, спросил меня: «Ты серьезно занимаешься этим за $ 4,25?» Я ушел с работы на следующий же день. Спасибо тому парню. © nobodytoldme / Reddit
- Помню, когда я еще был подростком, я искал работу на полный день. Поиски выдались тяжелыми, поэтому я обратился в специализированную контору. Они перезвонили мне через неделю и предложили работу на складе где-то у черта на куличках. Пришлось мне брать деньги в долг и покупать старенький велосипед, просто чтобы туда добраться. Ехал я много часов, аж вспотел весь, потом еще и шину пробил. Оставшуюся дорогу я катил велик, под конец еще и дождь начался. Но я таки добрался до места. Мне дали метлу и сказали подмести двор. Под дождем. Еще и ржали. Я сказал, что пришел работать на складе, но без толку. Через 20 минут я оттуда ушел. © AndyFewzz / Reddit
А вам доводилось иметь дело с неадекватными работодателями?
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