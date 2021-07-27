14 человек рассказали о том, как нас могут обмануть в магазинах, даже глазом не моргнув

Каких только усилий ни прикладывают производители и продавцы, чтобы реализовать свой товар. Одни тратятся на рекламу, другие придумывают крутые фишки и акции, третьи улучшают качество продукта. А некоторые просто обманывают покупателя, придумывая разные хитрости и уловки.

Мы в AdMe.ru, прочитав истории пользователей о том, как людей могут одурачить в магазинах, были шокированы ушлостью продавцов. Но в конце вас ожидает бонус, который доказывает, что далеко не везде администрация супермаркетов пытается нажиться на клиенте.

Работала как-то в супермаркете. Когда раскладывала предметы личной гигиены на полки, увидела, что одна пачка прокладок открыта. Вероятно, повредилась при доставке. А из пачки полезли штук 5–6 опарышей. Я уже была на пути к мусорному контейнеру, чтобы выбросить прокладки, но шеф меня остановил. Он вытрусил из упаковки опарышей и велел поставить ее обратно на полку поближе к покупателям. С того дня я использую только тампоны и тщательно проверяю каждый на наличие всяких тварей. © Подслушано / Ideer

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В магазине техники я рассматривал телевизоры и заметил, что более дешевые модели показывали программы без настройки HD-качества, в то время как на дорогих был подключен канал в HD-качестве. Я уверен, что такой финт подталкивает неосведомленных покупателей потратить лишние деньги, чтобы взять именно дорогое устройство.

А продавцы даже устроили мне разнос, когда я попросил показать более дешевый телевизор с настроенным HD-каналом! Естественно, в таком качестве и он показывал отлично. Однако, когда я, купив недорогой телевизор, снова проходил мимо техники, они уже опять поменяли качество картинки. © expiredcheese / Reddit

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Заказали вчера подарок ребенку, получение — самовывоз из магазина. Само собой, товары в наличии в магазине были. Сегодня приходит СМС о том, что заказ отменен по причине отсутствия позиций. Странно. Нажимаю «повторить заказ». Вау, товар снова есть в наличии, вот только стоит все вместе теперь на ₽ 320 дороже, да и еще под видом скидки. Вы серьезно отменяете заказы просто потому, что хотите поменять ценник? © ThePaganWinter / Рikabu

Зашел купить попить. Смотрю, по акции минералка — ₽ 29,90. Подхожу на кассу — пробивают по ₽ 45:

— У вас ошибка, вода стоит 29,90. Верните разницу, и я пошел.

— У меня по кассе пробивается 45.

— Хорошо, сейчас проверю. Может, не туда посмотрел, бывает.

Подхожу к стеллажу и на всякий случай фотографирую стенд. Возвращаюсь на кассу, прошу вернуть разницу и показываю фото цен у них на стенде. В итоге вызвали зам. директора. Она говорит, мол, сейчас разберемся, и уходит проверять ценники. Возвращаясь, утверждает, что цена, пробитая на кассе, верна. Мы идем вместе проверять, и, конечно же, на стенде уже нет ценников акции: их попросту убрали. После непродолжительного разговора и демонстрации фотографий вернули разницу. Позвонил на горячую линию, оставил жалобу. © Sano4kin / Рikabu

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В супермаркете, в отделе кулинарии, покупал котлеты. Увидел, как за спиной продавщицы побежала мышь по полу за дверь в отдел приготовления. Сказал ей: «У вас мышь за спиной по полу побежала». Она мне в ответ: «Ничего страшного, я их не боюсь». Котлеты вернул. © Подслушано / Ideer

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Мне захотелось кимчи. Купил в супермаркете. А там оказалась просто сальса с капустой. © salesses / Тwitter

(Кимчи — корейское блюдо, остро приправленные квашеные овощи. — Прим. AdMe.ru)

«Временами кажется, что я живу в симуляции».

Почти каждый розничный продавец матрасов может дать объявление: «Найдите такой же товар за меньшую цену, и мы сделаем скидку 25 %». Почему? Потому что производитель предоставляет каждому крупному ретейлеру персональные модели с особым названием. Поэтому никто, кроме определенной компании, не продает что-то вроде «Агра 450Х», хотя у другой фирмы точно такие же матрасы, с точно такими же характеристиками, но с другими наименованием и рисунком ткани. © theartfulcodger / Reddit

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В юности работала консультантом-продавцом в частном магазине французской косметики. Регулярно наблюдала, как сменщица разбавляла дорогие кремы дешевыми из супермаркета. Подливала ацетон в лак для ногтей, чтобы было незаметно, что им пользовались; портила товар, чтобы списать, и обсчитывала покупателей. Прошло уже много лет, а я до сих пор, делая покупки в косметических бутиках и смотря на милых и улыбающихся девушек-консультантов, не могу отделаться от паранойи и подозреваю, что где-то кроется подвох. © Подслушано / Ideer

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Решили купить шоколадку по акции. В чеке заметили разницу в цене аж в ₽ 50, позвали старшего кассира. Она сразу сказала, что мы, наверное, перепутали и взяли 90 г, а не 82. После этого мы пошли к прилавку с ценником. Начали смотреть. Первые штук 20 были весом 90 г, а откуда-то из глубины кассир достала шоколадку весом 82 г. Девушка, конечно, извинилась и сказала, что они ошиблись, перепутали и сейчас же это исправят. Я считаю, что это не ошибка, а наглый обман. Вот сравнение, чтобы вы понимали масштаб жульничества. © DIMANz777 / Рikabu

Друг управляет довольно популярным гастрономом. Он славится своими пирогами, которые каждый день готовятся прямо там. Проработав около 6 месяцев, менеджеры заметили, что самым непродаваемым пирогом был мексиканский: в конце дня всегда оставалось не менее 2–3 штук.

Поэтому, не иначе как в качестве социального эксперимента, чтобы проверить, насколько легко люди поддаются влиянию, товарищ переименовал пирог. Точно те же ингредиенты, то же место в меню и на полке для пирогов, только название другое. Теперь этот пирог раскупается первым каждый день. © kinggimped / Reddit

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Захотелось рыбки. Купили в магазине поблизости вот такую «рыбную соломку». И вот странная вещь. Заметил наклейку с ценой, на которой еще наклейка, под которой еще наклейка и так далее. Смотрим срок годности на самой свежей. Неплохо, еще свежая.

Но не тут-то было. Смотрим дальше... Как быстро пролетело время и срок годности. © RusyaWel / Рikabu

Работала я одно время в гипермаркете. Видела, как изрядно полежавший салат оливье помыли под краном, потом заправили майонезом и вернули на прилавок. Из протухшей курицы делали пирожки. Заплесневелый хлеб резали кубиками и жарили сухарики на продажу. А однажды в холодильнике мясо протухло так сильно, что воняло несколько дней на весь магазин. Оно на шашлык пошло. С тех пор готовлю исключительно сама. © Подслушано / Ideer

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Существует очень много рекомендаций, как увеличить продажи. В магазинах тщательно планируется, где будет находиться каждый продукт и какие проводить рекламные акции. Обратите внимание, что все сладкие хлопья с броскими рисунками на коробках лежат примерно на уровне глаз ребенка, а упаковки с полезными органическими продуктами — на самом верху. Это неслучайно.

А молоко всегда находится в дальнем углу продуктового магазина. Чем дольше вы ходите по рядам, тем больше вероятность того, что вы что-то купите. А как насчет свежеиспеченного хлеба, пахнущего на весь магазин? Даже цвета и запахи подбираются для того, чтобы заставить вас потратить больше. Например, аромат цитрусовых побуждает покупателей расходовать больше денег. И это все не шутка. © Gibson19 / Reddit

Бонус: далеко не все торговцы пытаются нажиться на покупателях во чтобы то ни стало

В магазине случайно разбила 2 чашки, смахнув их с прилавка, на общую сумму € 7. Пришла работница магазина, молча все убрала. Было неловко. Когда она закончила, я пошла на кассу и сказала девушке-кассиру, что разбила 2 чашки и хочу за них заплатить. Она так удивленно посмотрела, затем улыбнулась и махнула рукой, мол, ну что вы говорите, не нужно. Упираться не стала, ибо не знаю, что полагается делать в таких случаях. Была удивлена и немного растеряна. © Подслушано / Ideer