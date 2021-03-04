14 человек рассказали о собеседованиях, после которых их еще долго преследовал нервный тик

2 часа ехал на собеседование. Когда добрался, узнал, что человек, который должен был меня опрашивать, заболел и никому не сказал обо мне. Сел обратно в машину и 2 часа ехал домой. Вычеркнул свое имя из списка кандидатов. © lent12 / Reddit

Я подал заявление о приеме на работу, но менеджер по найму позвонил мне, когда я был очень занят.

Я: «Здравствуйте! Спасибо, что набрали меня, но я сейчас, к сожалению, занят. Можем ли мы назначить встречу на начало следующей недели?» (Он позвонил в пятницу днем.)

Он: «Как насчет сегодня?»

Я: «Сегодня у меня никак не выйдет, лучше бы в понедельник».

Он: «Я могу побеседовать с вами сейчас, это не займет много времени».

Я: «Послушайте, я очень рад, что вы позвонили, и мне очень интересна эта должность, но у меня сейчас дел невпроворот, а голова совсем не готова к собеседованию. Я был бы очень признателен, если бы мы могли перенести беседу на следующую неделю».

Он (после паузы): «Знаешь что? Если ты не собираешься делать то, что я хочу, то я не желаю, чтобы ты здесь работал». Гудки. © Newatinvesting / Reddit

Устраивался дворником. Мужчина спросил, есть ли у меня девушка, и в течение 5 минут разглагольствовал о том, что молодые люди сейчас не хотят жениться. Затем он спросил меня, чего я хочу избегать на работе. В то время я не знал, как ответить, поскольку меня никогда раньше о таком не спрашивали. Я прошу его уточнить вопрос, на что он просто повторяет его снова и снова. А потом начинает злиться на то, что я не знаю, как ответить, и просит меня уйти. © iforgotmyfirstnameFU / Reddit