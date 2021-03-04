14 человек рассказали о собеседованиях, после которых их еще долго преследовал нервный тик
Устраиваться на работу — дело волнительное. И сидя на собеседованиях, никак не ожидаешь, что может произойти что-то из ряда вон выходящее. Но пользователи сайта Reddit поведали о таких встречах с работодателями, которые даже спустя много лет сложно забыть. Хотя очень хочется.
До работы в AdMe.ru многие из авторов прошли через «собеседования на грани». Поэтому мы с пониманием прочли истории таких же несчастных и хотим, чтобы вы последовали нашему примеру.
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Был на собеседовании, все прошло хорошо. Мне тут же предложили работу, и я, естественно, согласился. Менеджер по персоналу пошел за необходимыми документами, вернулся через 10 минут и сказал: «Я забыл, что мы уже взяли человека на должность. Извините, но у нас нет вакантных мест. Я могу позвонить вам, если что-то появится». Я отказался. © hardware5434 / Reddit
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Было собеседование по видеосвязи. Тревожный звоночек № 1: собеседование проводили 10 человек одновременно (мне сказали, что будет формат один на один). Тревожный звоночек № 2: ближе к концу они поинтересовались, есть ли у меня вопросы. После того как я спросил: «Вам всем нравится здесь работать?», они нервно смотрели друг на друга секунд 20, пока кто-то не сказал: «Конечно». © paesanossbits / Reddit
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Я пришла устраиваться на должность «помощник администратора». Но парень задавал мне странные вопросы: нравятся ли мне дети, действителен ли мой паспорт и тому подобное. Я не понимала, что происходит. Оказывается, на самом деле ему нужна была няня для 2 его маленьких детей, чтобы поехать с ним и его женой в Индию. Жутко разозлилась, что мое время так бессовестно потратили, и ушла оттуда. © you_are_marvelous / Reddit
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Я был единственным человеком, которого менеджеры смогли найти на должность. Но мне все равно отказали. © jmnolly00 / Reddit
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Устраивался в магазин офисных товаров. Парень прямо сказал мне, что продажи должны быть высокими и за этим строго следят. Цены на компьютеры и периферию у них были отвратительными, к слову. Продолжая, он без обиняков сказал, что это тяжелый труд за маленькую зарплату и не многим людям нравится здесь работать. А закончил рассказ тем, что он трудится в этом месте уже 18 лет. Выбежал оттуда сверкая пятками. © funkyjiveturkey / Reddit
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На одном собеседовании меня спросили: «Если бы вы могли быть каким-нибудь животным, кем бы вы были?» Я ответил, что выдрой, потому что она веселая, активная, хорошо работает и чертовски мила. Они долго спорили, нанять ли меня из-за этого ответа, потому что (цитирую): «Мы нанимаем только хищников, а не добычу». Они понятия не имели, как оценить качества выдр, потому что никто из них никогда не обращал ни малейшего внимания на документальные фильмы о животных и не изучал биологию. © rileysweeney / Reddit
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Человек сразу начал меня кадрить. Попрощалась. © W8nd3rW8man / Reddit
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2 часа ехал на собеседование. Когда добрался, узнал, что человек, который должен был меня опрашивать, заболел и никому не сказал обо мне. Сел обратно в машину и 2 часа ехал домой. Вычеркнул свое имя из списка кандидатов. © lent12 / Reddit
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Я подал заявление о приеме на работу, но менеджер по найму позвонил мне, когда я был очень занят.
Я: «Здравствуйте! Спасибо, что набрали меня, но я сейчас, к сожалению, занят. Можем ли мы назначить встречу на начало следующей недели?» (Он позвонил в пятницу днем.)
Он: «Как насчет сегодня?»
Я: «Сегодня у меня никак не выйдет, лучше бы в понедельник».
Он: «Я могу побеседовать с вами сейчас, это не займет много времени».
Я: «Послушайте, я очень рад, что вы позвонили, и мне очень интересна эта должность, но у меня сейчас дел невпроворот, а голова совсем не готова к собеседованию. Я был бы очень признателен, если бы мы могли перенести беседу на следующую неделю».
Он (после паузы): «Знаешь что? Если ты не собираешься делать то, что я хочу, то я не желаю, чтобы ты здесь работал». Гудки. © Newatinvesting / Reddit
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Устраивался дворником. Мужчина спросил, есть ли у меня девушка, и в течение 5 минут разглагольствовал о том, что молодые люди сейчас не хотят жениться. Затем он спросил меня, чего я хочу избегать на работе. В то время я не знал, как ответить, поскольку меня никогда раньше о таком не спрашивали. Я прошу его уточнить вопрос, на что он просто повторяет его снова и снова. А потом начинает злиться на то, что я не знаю, как ответить, и просит меня уйти. © iforgotmyfirstnameFU / Reddit
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Очень нужна была работа. В те дни я сильно поправился, питаясь фастфудом, поэтому штаны на мне трещали. На собеседовании я сел в кресло, в то время как один из сотрудников подходил к столу. И тут пуговица на моих штанах отрывается, со свистом летит в стол, рикошетит от него и залетает в чашку кофе. Практически беззвучно. Во время собеседования, пока они пили кофе, я сидел с расстегнутыми штанами, ожидая позора. Я ушел до того, как они допили кофе, но они явно должны были догадаться, что к чему. © PM_Skunk / Reddit
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Менеджер по персоналу открыл пакет с конфетами во время собеседования и начал есть их по одной. И да, по нему было видно, что он наслаждается ими. Он ел очень медленно и вдумчиво. © currycak3 / Reddit
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Будучи подростком, я однажды забыл имя менеджера, с которым должен был встретиться. Вдобавок я забыл слово «менеджер», поэтому запаниковал и сказал: «Я ищу мадам, которая занимается наймом». Мне не перезвонили. © IWantToBeAProducer / Reddit
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Во время собеседования женщина сказала, что любит меня, сразу же наняла меня, а затем тут же уволила, потому что я не стал есть булочку, которую она мне дала (у меня непереносимость глютена). © roots_down / Reddit
А в каких странностях вам пришлось поучаствовать на собеседованиях?