14 человек рассказали о школьных учителях, которых давно пора было вызвать к директору на ковер
Увы, не у всех остались хорошие воспоминания о школе. Кому-то повезло с дружным классом и добрыми преподавателями, а кто-то с содроганием вспоминает своих учителей. Взять хотя бы педагогов, которые распекали детей за внешний вид, а сами одевались словно на дискотеку. Или тех, кто делил класс на любимчиков и аутсайдеров.
Мы в AdMe.ru хотим озвучить воспоминания людей, которым есть что сказать по этому поводу. А в бонусе — немного исторического юмора.
- Моей дочери учительница по физике за несколько дней до окончания школы нарисовала забор из четверок в журнале, причем задним числом. А дочь 11 лет шла на золото, ни одной четверки. Учительница сказала: «Золото должно блестеть, а ваша не блестит». Никакие разборки не помогли, мучить дочь переаттестациями в комиссиях я не захотела. Ушли с серебром. Но мое золото заблестело в МГУ. 2 диплома с отличием, 2 золотых медали. © Светлана Долгих / Facebook
- В детском саду делали аппликацию, ножницы были одни на 2 стола. Предложила соседу рвать руками, так будет красивее. Мы сделали дерево, траву, кору, получилось здорово. Как же нас после ругали, что мы неаккуратные. Спустя некоторое время в школе задание: в Paint из геометрических фигур сделать рисунок. Я нарисовала человека, идущего по городу, в стиле Пикассо. Поставили двойку — «не поняла задание». Мама до сих пор смеется и просит прощения за привитый вкус к живописи. А я дизайнер. © Подслушано / VK
- Я рано начала учить английский и к 7 годам уже немного говорила, еще со мной учились дети, жившие с родителями за границей. К нам постоянно придирались: то это слово мы еще не проходили, то якобы англичане так не говорят. Мы удивлялись, а сын дипломата, выросший в Британии, спорил, что очень даже говорят. Я училась на 3 и 4, а на выпускном экзамене получила 5+. Странные традиции сложились в нашем образовании, интересно, откуда это берется у педагогов. © Татьяна Лобанова / AdMe.ru
- Математика стала настоящим испытанием. Учительница объясняла непонятно, поэтому родителям приходилось все «разжевывать» мне дома. В итоге она орала на меня, что я все решаю неправильно. К концу 7-го класса я возненавидела школу. © Kristin Anzelc / Quora
- В 1-м классе была у нас учительница русского. Такая громоподобная тетка, которая казалась мне злобной великаншей, потому что она обожала орать на нас по поводу и без. Она ненавидела, когда на тетрадках было что-то наклеено, и страшно от этого бесилась. А мне, как назло, мама тогда подарила лист шикарных наклеек с куклой Барби. Короче, весь ор учительницы достался мне, когда она увидела мою тетрадь. Схватила ее с моего стола, одним махом отодрала обложку и влепила размашистую единицу на всю страницу дневника.
Самое ужасное, что дома мне так и не поверили, что единицу я получила за наклейку, и долго ходили по пятам и требовали чистосердечно признаться. © Maria Veselova / Facebook
- Классная вечно надевала то прозрачную блузку-сетку, то юбки с разрезом до пупа.
Но как она любила нас стыдить за внешний вид! С криками, завываниями, повизгиваниями и прочим. © Naya999 / Pikabu
- Я из небогатой семьи. Мне не светило стать выдающимся спортсменом или музыкантом, но я изо всех сил старался на уроках. Просиживал штаны в библиотеке, делал все домашки сам. И что я заметил? Учителя благоволили любимчикам, и те могли просто попросить поставить им оценку повыше. В какой-то момент мне стало на все наплевать. Я читал книжки на задней парте или просто спал, пока все в мыле готовились к экзаменам. И знаете что? Я все равно поступил в один из самых престижных вузов страны. © Khong And / Quora
- Однажды в школе писали про отношения в семье. То был класс 6-й, я был мелкий и еще наивный. Ну и написал правду как есть — что отношения в семье не очень. Учительница была нашей родственницей, она доложила обо всем мамаше. Мать прилетела с пеной у рта: «Ну-ка, показывай тетрадку! Отношения, значит, у тебя плохие?» К слову, с биологической матерью не общаюсь уже 5 лет. © FeyfolkenKM / Pikabu
- Помню, как расплакался в 3-м классе, когда впервые получил двойку за невыполненное домашнее задание. А ведь накануне я плохо себя чувствовал и спал весь день. И это были лишь мои заморочки, потому что я привык делать все идеально. Но потом родители уверили меня, что здоровье важнее оценок. Отец, увидев первую двойку, сказал, что это очень красивый лебедь. © alien_while / Twitter
- 80-е, первый класс, первая двойка за то, что «нет конструктора». Я эту проклятую желтую коробку «Конструктор № 1» до сих пор помню. А не было его потому, что не могли купить из-за отсутствия в продаже. И учительница знала об этом. © Наталья Лазарева / Facebook
- Моя первая учительница очень сильно напоминала мисс Эндрю из «Мэри Поппинс», что внешне, что характером. Она не прикапывалась по поводу и без только к одной зашуганной пай-девочке-отличнице и к компании подружаек-ябед во главе с дочкой школьной секретарши. Мы с ней постоянно вели военные действия на уроках окружающего мира. Так, она пыталась втирать всему классу, что акулы не имеют жабр и дышат как киты, а я протестовала и притаскивала любимые энциклопедии в качестве доказательств. © Katarzuna / AdMe.ru
- У меня была ученица — девочка без родителей, жила с бабушкой-инвалидом. В 5-м классе на английском ей задали домашку — сочинение про свою семью. У девочки паника: про кого писать? Успокоила, стали думать и сочинять. Мы с ней написали по плану задания сочинение про бабушку, собаку и кота. Ребенок довольный бежит в школу и возвращается в слезах, потому что учительница при всем классе обозвала ее и сказала, что если родителей нет, надо было придумать маму и папу и описать, а не писать бредятину про бабушку и животных, потому что семья — это мама и папа, а не бабушка, собака и кот. © AnnaMain / AdMe.ru
- Учительница рисования при всех отругала дочку, что надо было море рисовать, а она, видите ли, океан нарисовала. И не с книги срисовала, а сама. Тут я уже вмешалась. Все претензии к ребенку были исчерпаны. © Виктория Горкун / Facebook
- У меня была учительница русского языка, которая постоянно занижала мне оценки по сочинениям на 1 балл. Я очень комплексовала. А на выпускном она мне призналась, что ей просто было неудобно читать мои сочинения, потому что я писала в каждом ряду — тетрадь была в клетку. Почему было мне об этом не сказать раньше? © ГенераловаОксана / AdMe.ru
И веселая история в завершение
- Работаю учителем истории в школе. В 5-м классе изучали Древнюю Грецию. Однажды на уроке мальчик назвал меня Афродитой Викторовной. Кажется, именно в тот момент я передумала ставить ему двойку в четверти. © Подслушано / VК
А как у вас, были токсичные учителя? Или больше вспоминаете хороших педагогов?
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