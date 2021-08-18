14 человек рассказали о школьных учителях, которых давно пора было вызвать к директору на ковер

Увы, не у всех остались хорошие воспоминания о школе. Кому-то повезло с дружным классом и добрыми преподавателями, а кто-то с содроганием вспоминает своих учителей. Взять хотя бы педагогов, которые распекали детей за внешний вид, а сами одевались словно на дискотеку. Или тех, кто делил класс на любимчиков и аутсайдеров.