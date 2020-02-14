14 человек рассказали о находках, которые серьезно изменили их отношение к близким

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Согласно многочисленным исследованиям и статистике, мы врем каждый день. Иногда по мелочам, а порой и по-крупному. Как правило, вранье затрагивает наших родственников, друзей и вторых половинок. Конечно, иногда правда всплывает наружу — например, если кто-то находит то, что не должен был найти.

AdMe.ru предупреждает: из-за этих историй вас запросто может прошибить слеза-другая или, наоборот, у вас начнется легкий приступ смеха.

1. «Мама всегда говорила, что отец был злым. Я чувствовал вину за то, что любил его. Когда папы не стало, я разбирал его вещи и узнал, что он иногда не покупал себе продукты, чтобы отдать деньги нам»

«Слева — мое первое Рождество, справа — мой отец с уже моим сыном».

2. «Когда дедушка скончался, мы нашли его дневник. Не удержались и прочитали. Оказывается, все эти годы он страшно тосковал по бабушке, а мы и не догадывались»

«В дневнике я нашла еще и эту фотографию. Забрала себе и поставила в рамочку».

3. «Встречались с девушкой 2 года. Случайно открыл ее почту и увидел откровенный диалог с каким-то парнем. Этим парнем оказался мой женатый друг, которого я знал много лет»

4. «Мне был 21 год, и я влюбилась в парня 28 лет. Однажды нашла в его шкафу паспорт. Оказалось, ему было 38 и он мне все время врал! Потому что боялся, что я не захочу встречаться со „стариком“»

«Я его простила, и спустя 7 лет у нас появился первый ребенок».

5. «В 8 лет я нашла в мамином пакете подарочную упаковку с надписью: „Резиновые изделия“. Была в шоке. Эту коробку я получила на Рождество. Внутри находились галоши, а не что-то другое. К счастью»

«За несколько дней до этого двоюродный брат рассказал мне о том, откуда берутся дети, и о том, что такое „резиновое изделие“. Так что, когда я нашла у мамы коробку с таким названием, была шокирована».

6. «Нашел старое письмо, адресованное маме, которая из сил выбивалась, чтобы выплачивать взносы за мою трубу»

«Дорогая миссис Раффин! Я решил, что вы не должны больше платить взносы за трубу. Она ваша — играйте. Если Жак вдруг бросит музыку, вы можете вернуть ее мне. Тогда я отдам инструмент другому достойному ученику.

В моей жизни тоже была черная полоса. Пожалуйста, помните: крутые времена проходят — крутые люди остаются. Возможно, когда ваши дела пойдут в гору, однажды вы поможете кому-то еще.

Искренне ваш, Джеймс Джоунс, директор и учредитель».

7. «Переделывали дедушкин подвал и нашли это. У меня такое ощущение, что это он стоит передо мной и кричит»

«Все мои труды накрылись медным тазом, глупые вы засранцы! 1975 год».

8. «Каждый раз, когда собираю обед сыну, пишу ему записку. Сегодня обнаружила, что сын бережно хранит каждую из них»

9. «Мама нашла у бабушки открытку с монетками. Эти монетки ей на день рождения подарил я, когда мне было 2 года. Она хранила их всю жизнь»

«День рождения, 1991 год. От Мэттью, 2 года».

10. «Нашел нечто удивительное в гараже дедушки»

11. «Нашел сейф в доме бабули и вскрыл его. Внутри лежали старые монеты и оружие»

12. «Обнаружил у себя дома какой-то аппарат. Он в отличном состоянии, по-моему, даже не использовался»

Е-метр (сокращенно от «электропсихометр») — электронный прибор, применяемый в сайентологии. Сайентологи продают такой за € 7 428 при стоимости его производства € 100. Прибор используют в шарлатанских целях. © zak956 / pikabu

13. «Нашел кассету у родителей. Не знаю, смеяться или плакать»

« 1-й день рождения Мэттью . Охотники за привидениями — 2».

14. «Нашел у дедушки ответ на его заявку в космонавты»

«Уважаемый товарищ Стадник В.!

Благодарим вас за желание принять участие в освоении космоса, но выполнить вашу просьбу не представляется возможным: набор кандидатов в космонавты не производится.

С уважением, начальник группы писем Емельянов».