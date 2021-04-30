14 человек рассказали о людях, с которыми дружба начала трещать по швам после одного случая

Подруга начала отношения с моим бывшим мужем за моей спиной, а затем имела наглость привезти его в больницу, чтобы проведать МОЕГО отца, когда я была у него с нынешним мужем и маленькими детьми. Мои нынешний и бывший мужья никогда раньше не видели друг друга. Было неловко. Я перестала с ней разговаривать после того дня. Мы дружили 25 лет. © Umbridge_Shenanigans / Reddit

Когда я был ребенком, у меня был друг, очень бедный. Моя семья тоже не была богатой, но у них дела были куда хуже. Иногда я давал ему свои игрушки и другие вещи. Мне было 10, мамы не стало. Несколько месяцев спустя я был у этого друга в гостях и он включил мне кассету, которую я когда-то дал ему. На ней был мамин голос. Почему-то я записал разговор с ней. Я поблагодарил друга за запись, и он спросил, о чем это я. Я сказал, мол, спасибо, что возвращаешь. А он ответил, что раз я кассету отдал, то она теперь принадлежит ему. И, чтобы доказать это, он достал ее из магнитофона и сломал. © Half-bred / Reddit