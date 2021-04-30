14 человек рассказали о людях, с которыми дружба начала трещать по швам после одного случая
Ничто не вечно под луной, и порой даже друзья из категории «на всю жизнь» не выдерживают проверки временем. Один поступок может полностью перечеркнуть годы крепких отношений. Именно такие истории и решили поведать пользователи сайта Reddit.
Дружный коллектив AdMe.ru хочет, чтобы рядом с вами были только люди, с которыми можно и в огонь, и в воду. А пока почитайте о тех, кому еще не выпала счастливая карта.
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Мне было 16. Подруга пригласила меня в гости поболтать, а через полчаса сказала: «Я скоро вернусь». Прыгнула в машину со своим парнем и оставила меня одну в доме со своими младшими братьями и сестрами... Она, черт возьми, заманила меня к себе, чтобы я присмотрела за детьми! © nsngrl16 / Reddit
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Друг переезжал за границу. Предложил мне холодильник и стиральную машину примерно за полцены, в рассрочку. Я тогда училась в университете, и предложение было очень кстати. Полтора месяца спустя его девушка приходит ко мне и ошарашивает информацией о том, что друг подал на меня в суд, потому что хочет получить оставшуюся сумму одним платежом. Я иду в суд и показываю оригинал нашего соглашения. Девушка говорит, что им срочно нужны деньги, а судья ясно дает понять, что это не имеет значения. Друг не успокаивается и звонит моему папе, говоря, что я украла его вещи. Папа звонит мне, и я выкладываю ему всю историю. И папа в конечном итоге выплачивает другу остаток, чтобы тот наконец-то отстал. © CompletelyFlammable / Reddit
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Был один друг, который купил кучу билетов на премьеру фильма для всей нашей толпы (нас всего 15 человек). В день показа он пишет, что забыл купить билет мне. Я спрашиваю: «В смысле забыл купить? Как среди 15 купленных билетов может не найтись билета именно для меня?» Оказывается, он все купил, но встретил девушку за неделю до фильма и решил отдать билет ей. В итоге в кино была вся компания. Кроме меня. © alwaysmyfault / Reddit
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Мы дружили с младенчества, наши мамы работали вместе. Моя мама считала его собственным ребенком, и он часто бывал у нас дома после школы. Его семья переехала, но мы все равно поддерживали связь. Когда он вернулся, нам было лет по 20. Моя мама собиралась начать ремонт дома, и он настоял на том, чтобы помочь, так как работал в строительной компании. Он сказал, что ему нужна определенная сумма для получения разрешения на строительство, взял эти деньги, и больше мы никогда его не видели. Он даже заблокировал меня в соцсетях. Позже мы выяснили, что стоимость разрешения была гораздо меньше суммы, которую он взял. Больно было смотреть, как моя мама плачет, разочарованная тем, что ее «собственный сын» так поступил с ней. © EraseRewindPlay / Reddit
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Я предлагала покрыть все расходы и даже пропуск рабочего дня, чтобы моя лучшая подруга пришла на мою свадьбу. Это была очень маленькая, домашняя свадьба, и я не хотела, чтобы кто-то сильно тратился. Я просто хотела, чтобы она пришла. Она сослалась на работу, и я смирилась, но позже выяснила, что она солгала и на самом деле просто укатила в поездку с другими своими друзьями. До сих пор не понимаю, почему она не захотела приехать. Мы дружили больше 10 лет. © breakingwaves67 / Reddit
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Подруга начала отношения с моим бывшим мужем за моей спиной, а затем имела наглость привезти его в больницу, чтобы проведать МОЕГО отца, когда я была у него с нынешним мужем и маленькими детьми. Мои нынешний и бывший мужья никогда раньше не видели друг друга. Было неловко. Я перестала с ней разговаривать после того дня. Мы дружили 25 лет. © Umbridge_Shenanigans / Reddit
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Когда я был ребенком, у меня был друг, очень бедный. Моя семья тоже не была богатой, но у них дела были куда хуже. Иногда я давал ему свои игрушки и другие вещи. Мне было 10, мамы не стало. Несколько месяцев спустя я был у этого друга в гостях и он включил мне кассету, которую я когда-то дал ему. На ней был мамин голос. Почему-то я записал разговор с ней. Я поблагодарил друга за запись, и он спросил, о чем это я. Я сказал, мол, спасибо, что возвращаешь. А он ответил, что раз я кассету отдал, то она теперь принадлежит ему. И, чтобы доказать это, он достал ее из магнитофона и сломал. © Half-bred / Reddit
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Моя лучшая подруга встречалась с моим первым мужем, когда я была беременна. Разрушила наш брак. Она науськивала его бросить работу и не платить алименты, а еще плохо обращалась с моими детьми, пока они гостили у них. А потом попыталась поплакаться мне в жилетку, когда они расстались после 14 лет совместного превращения моей жизни в ад. © Tired_But_Scrappy / Reddit
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Я училась в 5-м классе. Купила своей лучшей подруге пару ожерелий с надписью «Лучшие друзья навсегда». Это был ее день рождения, и, открыв подарок, она сразу же отдала второе ожерелье другой девочке. Я провела остаток праздника, сдерживая слезы. © jennaley17 / Reddit
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Они планировали день рождения другой девушки в мой день рождения. При мне. О моем празднике просто забыли. Все говорили о том, какое кафе понравится той девушке и где стоит отметить его, какой подарок ей будет по душе, а какой нет... Ее день рождения был через месяц. © EucalyptusLeafJuice / Reddit
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Однажды у меня сломалась машина и я попросила подругу подвезти меня на работу (мы работаем в одном месте). Но, поскольку ей нужно было ехать на час позже, она сказала, что ей «не совсем удобно». Хотя я делала для нее то же самое много раз. © Brave_Passion3431 / Reddit
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Друг детства, с которым мы не разлей вода уже больше 30 лет, украл мою бензопилу. Я разозлился и спросил его, зачем он это сделал. А он ответил, что я съел последний кусок бекона, когда мы жили вместе 10 лет назад. Сказал, что я ему должен. После этого я уже даже не злился. Наслаждайся пилой и держись подальше от моей жизни. © MetallicVillain / Reddit
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«Другу» и мне нравилась одна девушка, но я не знал этого до тех пор, пока не пригласил ее на свидание. Мы с ней встречались несколько лет, а потом разошлись. Я чувствовал, что друг еще к ней неравнодушен, поэтому сказал ему, мол, если сойдетесь, то это нормально. Но я хотел, чтобы он сказал мне об этом, а не посторонние. И примерно через год я узнал, что он несколько месяцев скрывал от меня отношения с ней. © gahlo / Reddit
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Были проблемы с девушкой. Рассказал другу. Он использовал эту информацию, чтобы стать ее жилеткой для слез. Они сходятся. Обоих для меня больше нет. Скатертью дорога. © Can_Say_Anything / Reddit
А что бы вы не смогли простить своему другу?