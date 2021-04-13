14 человек рассказали о коллегах, с которыми не хотели работать ни за какие коврижки

Помощник так хотел мою должность, что всячески способствовал моему увольнению. Я узнал об этом от рабочих, которые сказали мне, что он всех агитирует стать на его сторону. Меня все-таки понизили в должности (по другим причинам) и поставили в разные смены с ним. После того как он несколько раз сдал смену по телефону (у нас это запрещено), я специально пришел на 4 часа раньше и не увидел его на месте. И мне при этом все еще звонили, убеждая, что он еще на месте. Я дал знать охранникам, они сняли видео, и его уволили. © charlie2135 / Reddit

Была у нас женщина. Она никогда не признавала свою вину, не выдерживала даже мягкой конструктивной критики и постоянно жаловалась. Одна из моих любимых коллег часто получала из-за этой особы нагоняй, поскольку женщина регулярно создавала одни и те же проблемы, а исправлять их не училась. Однажды приятная мне коллега пошла к машине, чтобы взять лекарство, а та женщина пошла к менеджеру. Выяснилось, что, по ее мнению, моя коллега пошла за оружием и сейчас учинит женщине расправу. Естественно, это был бред. Но приятную коллегу уволили. Я была в шоке. © ItsAnEagleNotARaven / Reddit