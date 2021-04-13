14 человек рассказали о коллегах, с которыми не хотели работать ни за какие коврижки
Даже в особо сплоченных коллективах бывают коллеги, которые словно специально напрашиваются на крепкую порцию ворчания в свой адрес. А отдельным пользователям Reddit повезло еще меньше: им достались персонажи, вытерпеть выходки которых — испытание «со звездочкой».
У нас в AdMe.ru все сотрудники мягкие и пушистые (хотите верьте, хотите нет). И мы надеемся, что истории, подобные сегодняшним, будут встречаться вам только на наших страницах.
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Помощник так хотел мою должность, что всячески способствовал моему увольнению. Я узнал об этом от рабочих, которые сказали мне, что он всех агитирует стать на его сторону. Меня все-таки понизили в должности (по другим причинам) и поставили в разные смены с ним. После того как он несколько раз сдал смену по телефону (у нас это запрещено), я специально пришел на 4 часа раньше и не увидел его на месте. И мне при этом все еще звонили, убеждая, что он еще на месте. Я дал знать охранникам, они сняли видео, и его уволили. © charlie2135 / Reddit
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Была у нас женщина. Она никогда не признавала свою вину, не выдерживала даже мягкой конструктивной критики и постоянно жаловалась. Одна из моих любимых коллег часто получала из-за этой особы нагоняй, поскольку женщина регулярно создавала одни и те же проблемы, а исправлять их не училась. Однажды приятная мне коллега пошла к машине, чтобы взять лекарство, а та женщина пошла к менеджеру. Выяснилось, что, по ее мнению, моя коллега пошла за оружием и сейчас учинит женщине расправу. Естественно, это был бред. Но приятную коллегу уволили. Я была в шоке. © ItsAnEagleNotARaven / Reddit
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Работал посменно. Уходить домой до передачи отчетов сменщику лично в руки нельзя. Одна мадам очень любила опаздывать. Не на 5–10 минут, нет. На 25–30 минут и больше. Но этого мало: она еще жаловалась на то, что на нее кричат из-за опозданий. А теперь вишенка на торте: она живет буквально в 5 минутах ходьбы от работы, и никто не знает, почему она всегда опаздывала. © kandnm115709 / Reddit
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50-летний подлец, который был сыном владельца. Этот избалованный хам постоянно напоминал мне, кто он, если я вдруг пыталась ему перечить. Но на самом деле стало жутко, когда он, человек, который почти никогда не делал комплиментов другим женщинам, однажды сказал мне, что мои ноги выглядят красиво. На мне была юбка. Это был последний раз, когда я надевала ее на работу. А новую работу я нашла в течение месяца. © soaringcats / Reddit
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В первый день работы она подожгла свой стол. На второй день она съела свой обед, и у нее началась крапивница. На третий день она приехала на работу и сидела у себя на пассажирском сиденье, пока один из нас не вышел узнать, что с ней. Она сказала, что повредила спину, пытаясь поднять сумочку, и заставила одного из коллег отвезти ее домой. А еще она не позволяла нам использовать ту же микроволновку, что и она, потому что у нее «аллергия на чеснок». Список странностей рос и рос, пока ее не уволили. О, Мэриэн. Мне так интересно, где ты сейчас. © Get_AfterIt / Reddit
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Я работаю с дамой, которой изводит других женщин, особенно если они моложе и образованнее, чем она. Она постоянно пытается отговорить их от дальнейшего самообразования и активно добивается их увольнения. Ее поведение — настоящий кошмар. © adoptdontshop1 / Reddit
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Мой менеджер. Это была технологическая компания, мы занимались цифровым продвижением. Так вот, она плохо понимала, как работают наши платформы, и однажды сказала мне, показывая свое недовольство публикацией видео на YouTube-канале нашего бренда: «Я реально не вижу смысла в интернете». Она говорила это всерьез. В 2014 году. В конце концов ее уволили. © Robearsn / Reddit
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Этот случай я надолго запомню. Я сказал коллеге, что моя мама вручную сшила свадебное платье для моей будущей жены. Большинство людей отвечают что-то вроде «О, это так мило». А эта негодяйка ляпнула: «А вы не могли позволить себе приличное платье?» © lankymjc / Reddit
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Одна женщина меня ненавидела и стремилась показать, что она лучше меня. Это было ужасно. Но однажды я поймала ее на наглой лжи. Взяла выходной, и, когда вернулась, она сказала, что начальница интересовалась, где я была. Но моя начальница точно знала ответ (я сама ей сказала), так что я поняла, что это ложь, а мадам просто сует нос не в свое дело. Вызвали ее на ковер, она ничего не объяснила, но плакала из-за того, как я поступила с ней. Было очень приятно видеть, как начальница вывела ее на чистую воду после многих лет лжи и манипулирования коллегами. © fridayj1 / Reddit
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Эта женщина сказала нашему начальнику, что хочет забраться в мою квартиру и потрогать все мои вещи, потому что «держу пари, все там очень круто». Это произошло сразу после того, как я узнал, что она переехала в соседнюю квартиру. Она отправляла мне свои вещи только ради того, чтобы я положил их ей на крыльцо и постучал в дверь. © Rowwie / Reddit
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Однажды мой начальник наградил нас бесплатными молочными коктейлями из соседнего магазина. Я был счастлив и не мог дождаться, когда же смогу выпить свой. Но мне нужно было доставить заказ (работал в пиццерии), поэтому я написал на коктейле свое имя и поставил его в холодильник. Когда я вернулся, я увидел, что мой коллега пьет его. Он допивал коктейль, глядя мне прямо в глаза. © KingStowey / Reddit
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Тони. Он никогда не выполняет свою работу, но любит объяснять, как мне делать мою. © PetronyaVandor / Reddit
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Она пыталась переиграть меня буквально во всем, потому что мой менеджер сделал меня «работником месяца». Коллегу не заботило качество работы или обслуживания. Она делала самые простые вещи и спрашивала: «А где моя награда? Когда я стану работником месяца?» © CakeDay_CTFU / Reddit
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Я работаю в отделе продаж, и у меня хорошо получается. Я много трудилась, чтобы добиться успеха, и сейчас занимаю руководящую должность. Коллега-мужчина (который был новичком) сказал мне в свой первый день, увидев, как у меня все получается, в отличие от него: «Ты хороша лишь потому, что ты женщина». © dutch_horse_girl05 / Reddit
А как чудили ваши коллеги?