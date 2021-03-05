14 участников шоу о ремонте рассказали, во что им обошлось бесплатное преображение жилья

Справедливости ради надо заметить, что мы поначалу пребывали в полном восторге. Поначалу, то есть ровным счетом до тех пор, пока гвозди не стали сыпаться аккурат на голову. Риск в этой комнате главным образом кроется в планках, отваливающихся с потолка, да еще и в плохо закрепленных щитах на стенах. Кстати, об этих отваливающихся планках я не преминула сообщить редакторско-строительному коллективу уважаемой программы «Фазенда». Тогда мне сказали, что это ребята делали в последний день, поэтому плохо закрепили. © tala_nova / LiveJournal

Вот какие интересные моменты вы должны знать. Комнату, в нашем случае кухню, вы подготавливаете сами. Выравнивание стен, стяжка, проводка и прочее. Убираете сами. Все, что касается погрузки и выгрузки, тоже на ваших плечах. А еще они хотят, чтобы все плакали в конце. Но слез от нас не дождались — наоборот, больше безразличия. Я ремонту не удивилась. Дизайнер поставил все так, как я ему говорила: и плиту, и раковину, и стол, и все остальное. Цветовое решение тоже использовал по моим картинкам. В общем, спасибо ему за то, что полностью прислушался к моему мнению и желаниям. Но это, конечно, убило всю неожиданность данного проекта. © fraunatali / Pikabu