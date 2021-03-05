14 участников шоу о ремонте рассказали, во что им обошлось бесплатное преображение жилья
Многочисленные телешоу о ремонте имеют огромную аудиторию. Еще бы, ведь с их помощью дизайн и культура быта становятся ближе и понятнее народу, красота проникает в каждый дом. Зрители мечтают, чтобы однажды волшебники-строители побывали и у них дома и подарили им дизайнерский ремонт. Готовый, без всех этих нервов, бесконечных стройматериалов и гор мусора.
Как происходит чудо-стройка — загадка для всех. Кроме нас в AdMe.ru. Не зря же мы кропотливо изучали отзывы участников и выясняли, на каких гвоздях держатся эффектные теледизайны.
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У нас делали «Дачный ответ». В целом все практически так, как по телевизору и показывают. Отношение съемочной группы отличное, впечатления только положительные. Из недочетов: в мойке использовали практически самый дешевый сифон, ну это мы сами заменили. Скорее всего, они его забыли заказать и купили в ближайшем магазине. Самое смешное, что он к мойке не подходил и был в одном месте замотан синей изолентой, Карл! Криво собрали щиток, какие-то фазы перепутали. Из-за этого через какое-то время вышел из строя прибор, работавший от этого автомата. Разводку починили, прибор заменили. © Dram0cle / Pikabu
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Друзья семьи участвовали в одном из таких шоу. Их сыну тогда было 6 лет, он увлекался железной дорогой, поэтому детскую переделали в тематическую комнату с поездом, который медленно курсировал по периметру. Поначалу это было здорово, но уже через несколько лет он вырос и эта комната его здорово смущала. Отремонтированные комнаты выглядели великолепно по телевизору, но в жизни смотрелись немного безвкусно. © frp1995 / Reddit
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В доме моих друзей телешоу отремонтировало несколько комнат. Все выглядело неплохо, и они остались довольны результатом. Единственное, что им не удалось оставить, — это весь декор. Его использовали для усиления эффекта и друзьям предложили купить украшения по сниженной цене. © Basbeeky / Reddit
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Когда перед нами открылась дверь на кухню и включился свет, в глаза прямо брызнул салатовый цвет. Много-много свежего, сочного салатового цвета. Это было неожиданно здорово. Все такое гладкое, яркое, ослепляющее, и воздуха еще больше, чем было. Новая кухня настолько диссонировала с остальными комнатами, что пришлось, как это часто бывает с героями «КВ» (передачи «Квартирный вопрос». — Прим. ред.), переделывать затем и всю квартиру. Так что первоначально запланированные 2 недели обитания у моих родителей вылились в общей сложности в 4 месяца, потому что был затеян грандиозный ремонт. © chesnova / LiveJournal
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Справедливости ради надо заметить, что мы поначалу пребывали в полном восторге. Поначалу, то есть ровным счетом до тех пор, пока гвозди не стали сыпаться аккурат на голову. Риск в этой комнате главным образом кроется в планках, отваливающихся с потолка, да еще и в плохо закрепленных щитах на стенах. Кстати, об этих отваливающихся планках я не преминула сообщить редакторско-строительному коллективу уважаемой программы «Фазенда». Тогда мне сказали, что это ребята делали в последний день, поэтому плохо закрепили. © tala_nova / LiveJournal
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Вот какие интересные моменты вы должны знать. Комнату, в нашем случае кухню, вы подготавливаете сами. Выравнивание стен, стяжка, проводка и прочее. Убираете сами. Все, что касается погрузки и выгрузки, тоже на ваших плечах. А еще они хотят, чтобы все плакали в конце. Но слез от нас не дождались — наоборот, больше безразличия. Я ремонту не удивилась. Дизайнер поставил все так, как я ему говорила: и плиту, и раковину, и стол, и все остальное. Цветовое решение тоже использовал по моим картинкам. В общем, спасибо ему за то, что полностью прислушался к моему мнению и желаниям. Но это, конечно, убило всю неожиданность данного проекта. © fraunatali / Pikabu
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Дом моих братьев ремонтировали на одном из таких шоу. Изначально светильники и тому подобные вещи выглядели отвратительно. Все довольно удачно переделали, но вкус моих братьев при этом не учитывали. © KTFlamingo / Reddit
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Прежде всего, затянули ремонт одной комнаты на 4 месяца. 4 долгих зимних месяца. Я непосвященным расскажу: знаете, почему у людей такие счастливые лица? Они не верят, что попали наконец домой, ибо это чудо! Но обо всем по порядку. Паркет новый, местами поврежден и удачно закрыт пуфиком. Антенну просто испортили, как и разветвитель к ней. Меньше чем через месяц у меня сломалось новомодное окно. Но апофеоз всего случился вчера вечером! В квартире вдруг погас свет. Люди, не заморачиваясь со старой проводкой, просто кинули один силовой кабель на новую комнату — внимание — мимо счетчика! Подоткнув скромненько его, медного беднягу, рядом с алюминиевым, стареньким в один автомат. © Юлия Денисова / Facebook
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В июле 2016 года мы делали проект для передачи «Фазенда», выходящей на Первом канале. Проект получился достаточно интересным, мы тут применили идеи, которые давненько хотели воплотить в жизнь, но не находили такого вот бесшабашного заказчика, чтобы ему захотелось рискнуть с красным цветом. Конечно же, рамки ТВ-проектов не дают возможности делать какие-то сложные работы и продолжительные технологические остановки, и именно поэтому тут все решено просто и в основном недорого. Стулья, к примеру, мы вообще нашли разнокалиберные и старые дальше некуда (им лет по 30, никак не меньше). Потом их немного отшлифовали, покрасили и сменили обивку. © DecorIdeas / Pikabu
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Участвовал в съемках «Квартирного вопроса». Нам бесплатно поставили подоконники из искусственного камня. В ответ мы получили упоминание на сайте и бумажку участника. Меня показали по ТВ целых 4 секунды со спины. Ремонт делается 1,5–2,5 месяца. Вся квартира, кроме ремонтируемой комнаты, в пыли, хоть и укрыта пленкой. Одновременно идет до 15 проектов. Качество на очень среднем уровне, но действительно бесплатно для участников. © Kiskanen / Pikabu
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Я останавливался в гостиничном номере после такого ремонта. Все было сделано плохо. Ужасные полосы краски (некоторые из них на потолке). Декор выглядел очень дешево. Старомодную ванную не меняли, но ее и не показывали в шоу. В целом все это неплохо выглядело на экране, но вживую казалось выполненным непрофессионально. © I_am_pyxidis / Reddit
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Моя семья участвовала в шоу по перестройке заднего двора еще в 2003 году. К нашим просьбам не очень прислушивались, но, несмотря на это, в итоге двор получился хороший. В семье нас шестеро детей, так что, разумеется, мы мечтали о бассейне, но его не сделали. Мы не расстраивались ровно до тех пор, пока не увидели другие серии шоу, в которых другим семьям без проблем ставили бассейны. © copmaumau / Reddit
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Друг моего отца тоже участвовал в шоу о ремонте двора. Его просьбы так же проигнорировали. Он мечтал о дворе с открытой зоной для барбекю, а получил сад с белыми розами и несколькими водоемами. Он настоящий австралиец — любит пропустить кружечку, смотреть футбол и т. д. Этот парень едва ли мог ухаживать за кактусом, не говоря уже о розовом саде. Мой отец помогал ему выкорчевывать цветы и засеивать двор газоном. © Brintyboo / Reddit
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Конечно, мы бы сами не сделали себе такую спальню. Получилось очень красиво, в нашем вкусе, наша цветовая гамма. Так, словно мы наняли дизайнера и он по нашим требованиям придумал проект. Все супер! Так что это большой и жирный плюс. Минусы: нам снесли половину чердака, что был над спальней, а вместе с ним и вход на чердак. А половина чердака осталась, но туда теперь не попасть. Было жалко наше окно, у нас стояло хорошее евроокно. Нам расширили оконный проем (сами бы мы не стали это делать, потому что большой необходимости в этом не было, да и лишнее тепло будет уходить) и поставили дешевое окно, поскольку на окно не было спонсора. © vasya_lesya / LiveJournal
Как вы относитесь к подобным шоу? Приходилось ли вам или вашим друзьям сталкиваться с ТВ-ремонтами и как вам их результаты?