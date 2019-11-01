14 человек рассказали, какие курьезные истории произошли с ними во время родов
Рождение ребенка — это всегда ответственно и волнительно. Часто бывает так, что вокруг царит атмосфера всеобщей паники, непонимания и принятия неизбежного. А те, кто поопытнее, приправляют свои диалоги сарказмом и красноречием. И всегда в памяти остаются истории, в которых нашлось место здоровому юмору.
Некоторые из нас в AdMe.ru и сами становились участниками или свидетелями рождения нового человека, а сегодняшние истории как раз от тех, кто притягивает забавные моменты даже в самые ответственные периоды жизни.
-
Жена на 9-м месяце. Через 2 недели планируются роды. Ребенок первый, все немного волнуются. Ну как немного... Далее со слов жены: «Храпишь ты себе потихоньку, я книжку читаю. Тут храп прекращается. Я смотрю на тебя, глаза широко раскрыты, в них плещется паника. И таким сдавленным голосом:
— Ребенок затих, не плачет!
Я не сразу сообразила. Ну а потом отвечаю:
— Я еще не родила, спи, все нормально.
Ну, после этих слов ты и уснул».
Ну а потом я уже окончательно проснулся и долго не мог понять, чего жена хохочет. © Poznayushij / pikabu
-
Жена на 39-й неделе беременности, всю неделю шутила, что не родит, пока не посмотрит финал «Игры престолов». Но у схваток оказались свои планы. Едем в больницу, в машине скорой она говорит: «Не смотри финал без меня!»
«Какой там финал!» — подумал я.
P. S. Девочка родилась, все хорошо, Дейенерис ее не называли. © hulkchat / pikabu
-
Муж хотел присутствовать при родах. Я: «Милый, ты уверен? Понимаешь, там всякое может быть. Говорят, что женщина, когда рожает, может вести себя неадекватно: может рычать, кусаться, орать. И разные моменты неприятные могут быть, к примеру, можно обкакаться...» Муж: «Ну, обкакаюсь — так обкакаюсь. Переживу как-нибудь». © Berry280 / pikabu
-
Забрали женщину в роддом, уже поздновато, с полным раскрытием. Акушерка пациентку уговаривает: «Ну еще чуть-чуть осталось до роддома, потерпи, а то в машине холодно, родишь полярника». Пациентка вдруг начинает истерически ржать. Сначала даже показалось, что с психикой проблемы — но нет, просто смеется. Отсмеявшись, говорит: «У него дед полярник, отец тоже полярник, в Институте Арктики и Антарктики оба работают».
P. S. Родила в машине, метров за 200 до ворот роддома. © rembongt / pikabu
-
Когда я родилась, еще не было телефонов, совместных родов и прочей прелести. Поэтому мама показывала меня папе по старинке: из окна роддома. Уже дома все родственники начали допрашивать отца, на кого похож ребенок. Старший брат говорит, что папа долго молча смотрел на одну точку на стене, а потом сказал, что я похожа на кусок мяса. © Kotrovert / pikabu
-
Привозят раз зимой в скорую роженицу из далекого хутора на своем транспорте. Женщина лежит на заднем сиденьи «Москвича», стонет. Стали ее извлекать, чтобы в роддом занести (он рядом с неотложкой). Смотрят, а у нее уже головка младенца между ног торчит. Причем на головке... чепчик. Все в осадок выпали, а папаша объясняет:
— Да подъезжали уже, а он полез. Ну, я ему чепчик и надел, чтобы не застудился. Зима все-таки.
Так что иногда рождаются не только в рубашках, но и в чепчиках. © alex1977 / pikabu
-
У меня отошли воды ровно на 38-й неделе, в 4 часа утра. Как только я разбудила мужа и сказала про воды, он пулей вскочил с постели. Я никогда не видела, чтобы он двигался так быстро. Я до сих пор хихикаю, когда вспоминаю его выражение лица в тот момент. © craftyisthenewsexy / reddit
-
Беременность, 39 недель, первый период, первые срочные роды. Говорю мадам:
— Собираемся в роддом.
А она мне:
— Не поеду, я боюсь.
Ну я и советую даме рожать в ванной, и пусть муж принимает роды, сейчас же так модно. На что муж ей испуганным голосом говорит:
— А ну быстро оделась и выбежала в машину! © Lemurmur / pikabu
-
Когда женщина рожает, после ребеночка нужно «родить место» (речь о плаценте). Так вот, мой муж это увидел, бледно-зеленый повернулся к врачу и заявил: «Доктор, у жены печень вывалилась». Потом хлопнулся в обморок. Собственно, поэтому я не хотела брать мужа на роды. © alenadast / pikabu
-
Вызов: женщина, 34 года, третьи роды. Приехали. Семья — армяне, но очень давно живущие в Питере. Возможно, даже коренные. Говорят без акцента совершенно. По дому бегает уже 5 ребятишек от 2 до 14 где-то. Мужа спрашивают:
— Почему вы сказали, что роды третьи?
— Ну, я подумал, что если скажу «шестые », то вы испугаетесь и не приедете. © rembongt / pikabu
А какие забавные истории во время родов случались у вас или ваших знакомых?
Фото на превью rembongt / pikabu