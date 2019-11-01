14 человек рассказали, какие курьезные истории произошли с ними во время родов

Жена на 9-м месяце. Через 2 недели планируются роды. Ребенок первый, все немного волнуются. Ну как немного... Далее со слов жены: «Храпишь ты себе потихоньку, я книжку читаю. Тут храп прекращается. Я смотрю на тебя, глаза широко раскрыты, в них плещется паника. И таким сдавленным голосом:

— Ребенок затих, не плачет!

Я не сразу сообразила. Ну а потом отвечаю:

— Я еще не родила, спи, все нормально.

Ну, после этих слов ты и уснул».

Ну а потом я уже окончательно проснулся и долго не мог понять, чего жена хохочет. © Poznayushij / pikabu