14 человек рассказали, чем обернулась их жизнь после того, как они усыновили чужого ребенка

Усыновление ребенка — процесс сложный, напряженный, полный надежд и совершенно меняющий привычный уклад жизни. Кто-то вмиг обретает семью, узы которой крепче любых кровных связей, а кто-то тратит годы, пытаясь шаг за шагом выстроить отношения, но так и не находит точек соприкосновения.

Мы в AdMe.ru убеждены, что люди, решившиеся на усыновление, должны обладать не только большим сердцем, но еще и мужеством и терпением. И тогда есть шанс, что чужой ребенок станет по-настоящему родным.

1.

Родители усыновили моего старшего брата. Все родные и знакомые были уверены, что они не смогут вырастить нормального человека, что ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что ГЕНЫ. В итоге мой брат закончил школу с золотой медалью, а университет с красным дипломом. Это единственный человек, который всегда меня поддержит и независимо от ситуации остается добрым и искренним. Я очень ценю и уважаю своего уже давно родного брата. Гены — это одно, а любовь и воспитание — совсем другое дело. © Подслушано / VK

2.

Моя наставница и друг в свое время решила усыновить ребенка. Собрала тысячи документов. Я был в списке ручавшихся за нее, так как она усыновляла «проблемного» мальчика. Все говорили, что ей сложно будет: мол, ребенок маленький, слабенький и явно будет с отставанием в умственном развитии.

Мальчику 14 лет сейчас, живет с мамой в Черногории, берет призы на спортивных соревнованиях, получает грамоты за лучшую учебу в школе. Как она сказала, «я просто видела, что ему не хватает любви». © Тимофей Крюков / Facebook

3.

Мы бездетно прожили 8 лет и поняли, что готовы на усыновление. Хотели двух пацанов 2–3 лет. Нам почему-то сразу предложили 6-летнего, рассказали немного о его судьбе несчастной. Мы хотели отказаться, ведь даже то, что услышали, было жутким. Но когда мы с мужем увидели фото, переглянулись — наш. На фотке не было красавчика — лысое лопоухое нечто с беззубой улыбкой. Но нам вдруг стали неважны ни история его, ни его состояние, ни прошлые и будущие проблемы. Было четкое ощущение, что наш.

Со вторым было сложнее. Предложили мальчишку 1,5 лет, проблем практически никаких, на встрече — хорошенький, но не наш. Ой, что тут началось! «Вы не в магазине, чтобы выбирать!» — это самое мягкое, что мы услышали. Но мы уже знали это чувство, уже хлебнули проблем со старшим, но четкое ощущение «наш» не исчезало, а становилось крепче и помогало нам. С неохотой предложили другого, но снова не наш. Был ультиматум: либо этот, либо никого. Мы очень переживали, но все-таки отказались. И стали врагами народа. Если бы не успехи со старшим, то двери опеки были бы закрыты навсегда.

А потом случилось чудо. Увидела фото в группе волонтеров, сердце аж замерло. Показала мужу, а он сразу: «Так это ж наш!» Выцарапывали мы младшего полгода, но нам повезло. Нашему родительству уже 10 лет. Натерпелись всякого, были проблемы, от которых готовы были опустить руки, но не опускали — потому что это наши дети. Наши на все 100 %. © mari.ar / Pikabu

4.

Наша семья 8 лет назад усыновила 4-летнего мальчика. Родители потратили все деньги, которые они копили на машину, чтобы оформить бумажки, забрать, одеть, обуть. Мама ушла с работы, чтобы помочь ему адаптироваться к новой обстановке. Мы вкладывали в него все свои силы и душу. А теперь нет никакого желания любить его и хотеть быть ему родными. Он ворует дома, в школе у друзей, обманывает по-крупному и в мелочах, учится на одни двойки. Ленивый и самовлюбленный, а ведь он еще не вошел в переходный возраст. Ни во что не ставит своих родителей и считает, что все ему обязаны. 8 лет нервов и ругани. © Подслушано / VK

5.

Дочку мы удочерили, когда ей было 8 лет, у нас уже был 13-летний сын. Больше детей я иметь не могла, но очень хотела. Вот тогда в детдоме мы и увидели эту прекрасную девочку, чья семья погибла в ужасном несчастном случае. Сейчас ей уже 19, но она так никогда и не назвала меня мамой. Все хорошо, но до сих пор такое ощущение, будто она у нас в гостях, не как дома. Все ее отношения с нами выглядят просто как благодарность. Но я-то хочу, чтобы она чувствовала себя родной, знала, что это и ее дом тоже. В голове крутятся слова, которые она выкрикнула 11 лет назад во время нашей первой ссоры, что у нее уже есть родители и других больше никогда не будет. А ведь мы так любим ее. © Подслушано / VK

6.

Двое из наших детей — усыновленные братья. Я бы соврал, если бы сказал, что мы с женой никогда не задумывались, правильно ли поступили, взяв детей из детдома. Но мы абсолютно точно никогда не жалели об этом. Поначалу ребятам было трудно приспособиться. Но сейчас они поняли, что на самом деле их любят, и успокоились.

Конечно, приемные дети всегда будут чувствовать некоторую боль. Они могут помнить свое прошлое, при этом не имея возможности вернуться к нему и полностью избавиться от него. И это самая трудная часть, связанная с усыновлением. Но разве бывают дети, у которых нет никаких проблем? Конечно нет. Так что я не сожалею об усыновлении. Я, наоборот, так благодарен своим детям, что даже не могу выразить этого словами! © William Spencer / Quora

7.

Одинокая знакомая взяла из детдома 5-летнюю девочку Дашу. Все было хорошо, пока той в 14 лет не открыла правду одна «неравнодушная» учительница. У дочки сорвало крышу: обвинила приемную мать во всех смертных грехах, стала убегать из дома, связалась с плохой компанией. Она даже обратилась в одно известное телешоу с просьбой найти родную мать. В итоге вышло так, что нашли не только мать, но и младшую сестру-погодку, которую усыновила другая семья.

Биологическая мать, падшая женщина, при встрече не пустила Дашу даже на порог. Сестра на все уговоры воссоединиться с семьей твердо ответила, что у нее одни родители — те, которые ее воспитали. Даша же так и не смогла простить ни свою родную мать, которая ее бросила, ни приемную, которая столько лет скрывала от нее факт удочерения.

8.

Соседка потеряла своего единственного ребенка в автокатастрофе, когда тому было 17 лет. Спустя время, когда ей было 50 лет, она усыновила 6-летнюю Грету из другой страны. У девочки были некоторые поведенческие проблемы, которые позже переросли в психологические. Соседка водила ее по врачам, перепробовала кучу лекарств, но тщетно.

Впервые Грета сбежала из дома в 14 лет. Через пару месяцев побег повторился. Девочка объясняла это тем, что пыталась вернуться в семью, у которой приемная мать «украла» ее. Когда Грете было 16, она пропала более чем на год. А нашлась, когда соседке позвонили из больницы, находящейся в 5 штатах от дома, и сказали, что Грета родила и покинула палату, оставив там ребенка и контакты своей приемной матери.

Итак, в 67 лет на соседку легло воспитание младенца. Грета же появлялась раз в год и просила у приемной матери денег, шантажируя ее тем, что заберет ребенка. Через пару лет она оставила еще одного малыша в другой больнице. Сейчас соседке уже за 80, а она воспитывает двоих «внуков» с эмоциональными нарушениями. © jaimystery / Reddit

9.

Лучшая подруга погибла в аварии, остался маленький сын. Я усыновила его. У моего мужа от первого брака дочки-близнецы, их мать лишили родительских прав. Жили все вместе дружной семьей, и я даже не задумывалась о том, что ращу «чужих» детей, пока мои собственные родители не начали выносить мне мозг. «Зачем ты донашиваешь чужих детей? Зачем тащишь на себе эту ораву? Роди наконец своего ребеночка, свою кровинушку!» Детям на общих праздниках нашептывали гадости, что они подкидыши и обуза для меня. Апогеем стало: «Не для того мы тебя рожали, чтоб ты даже не продолжила наш род!» Жестко ограничила все связи, не могла больше терпеть.

Ребята выросли, повзрослели. Мне понадобилась пересадка почки. Все дети побежали сдавать анализы, хотя я их не просила и до последнего молчала, но муж проболтался. В итоге одна из дочек отдала мне свою почку. Только после этого мои родители впервые назвали ее внучкой и попросили прощения. © Подслушано / VK

10.

Сестра с мужем бесплодны. Решили взять девочку из детдома, тихую и забитую. Когда свекровь увидела ее, то завопила: «Вот спасибо! На старости лет буду не родных внуков, а чужих подкидышей нянчить! Еще непонятно, кто у этой сиротки в роду был». Они маму успокоили, списали все на стресс. Прошло 5 лет, а свекровь так и не смогла принять приемную внучку. Даже подарки на праздники демонстративно покупает только детям старшей дочери, родным внукам. Чтобы лишний раз не травмировать девочку, да и самим не психовать, сестре общение со свекровью пришлось максимально сократить.

11.

Я удочерила девочку, когда ей было 4 года. Сейчас ей 33, 2 высших образования. Прекрасная дочка! Однажды я спросила у нее: «Не чувствуешь ли ты себя чужой, зная, что ты приемная?» Она ответила: «Нет! Я всегда гордилась тем, что я достойна семьи и что ты выбрала именно меня». Позже у меня родился сын, и теперь у меня двое чудесных детей. © Erika Cirule / Youtube

12.

Когда приемному сыну было 14, мы поссорились, уже и не помню из-за чего. Внезапно он выпалил, что мы ему не семья и что лучше бы мы никогда не усыновляли его. Было больно, и я, собравшись с духом, ответила: «Да, я знаю». Удивительно, но мне почему-то стало легче оттого, что сын наконец произнес это вслух. В тот вечер он ушел из дома и ночевал у друзей. Конечно, мы с мужем и младшим сыном сильно переживали.

Вскоре после возвращения домой он извинился за свое поведение и за то, что сбежал. А потом его глаза вдруг наполнились слезами и он сказал, что на самом деле ему просто больно быть приемным и что больше всего на свете он хотел бы быть нам родным по крови. Это пронзило мое сердце даже больше, чем те его слова в ссоре. Я сказала ему, что чувствую то же самое. Мы сидели друг напротив друга и просто смотрели друг другу в глаза. Вскоре, пусть и не сразу, наши отношения наладились. © Ruth Alborough / Quora

13.

Моя младшая дочь пришла к нам жить, когда ей было 10 лет. Вернее, это моя средняя дочь привела ее на ночевку, которая длится вот уже 13 лет. В своем возрасте девочка прошла через многое. С ее появлением я впервые в жизни поняла, что должна любить кого-то, не ожидая ответа. Что она может никогда не полюбить нас в ответ. Что она, возможно, никогда не будет верна нам как семье. Но только приемная дочь помогла мне узнать себя по-настоящему.

Пожалуйста, не поймите меня неправильно, я люблю своих биологических детей всеми фибрами души и отдала бы за них жизнь, но приемную дочь я люблю, может быть, чуточку больше. Она изменила нашу жизнь и научила нас быть максимально открытыми и честными. Сегодня все мои четверо детей дружные и сплоченные, как банда. Мы — ее семья, а она — наша. © Renee LaCoste Long / Quora

14.

Решил написать историю своего друга Романа, который стал приемным отцом в далеком 95-м году. Простой водитель, супруга Татьяна, сын. Жена поехала в роддом рожать дочку. Там от ребенка отказалась какая-то малолетка. Мальчика родила болезненного, крикливого, и жена Ромы первое время кормила его. Ребенка должны были забрать в дом малютки, но так как он был новорожденный, то по просьбе супруги оставили у нее, сказав, что заберут через 3 дня.

Была весна, река пошла, паром еще не наладили, ледоход, дороги до села не было. Роман привез ребятишек домой и не думал, что навсегда. Думал, дорога наладится и заберут мальчонку в дом малютки. А когда за мальчиком приехали, он заболел и решили не трогать его. Татьяна уже тогда сказала, что не отдаст никому сына. Так и назвала его — сыном. Подали заявление на усыновление, семья у них хорошая, от них и отстали.

Недавно Роман рассказал, что Стасу (так назвали мальчика), когда тому лет 8 было, один «добрый, правдивый» сосед все рассказал. Парень сначала замкнулся, потом спросил родителей, те не стали отрицать, рассказали правду. Сын долго молчал, а потом сказал: «Ну теперь мне хоть понятно, почему вы все светлые, а я темный».

Роман с Татьяной в Новосибирск переехали всей семьей. Сейчас дети уже выросли, старший в Москву уехал, дочка замуж вышла и уехала в Краснодар. Родителей не забывают, пишут, в гости приезжают. А вот с родителями Стас остался, живет отдельно, но в соседнем подъезде. Женат, работает, как и Роман, водителем. Сам Роман говорил: «Благодарю судьбу и жену свою, что появился у меня такой сын. Как представлю, что бы с ним стало, если бы в роддоме Таня его не увидела». Вчера узнал, что у Стаса дочь родилась, Таней назвал, в честь мамы. © Sibirskix / Pikabu