14 человек пообщались с бывшими одноклассниками, и впечатления от этого такие, что лучше сквозь землю провалиться

Как иногда здорово вспоминать школьные деньки, когда вы на последней парте обсуждали с друзьями одноклассников или дурачились на переменах. Или подумать о долгих парах в универе, на которых засыпали однокурсники, пришедшие с ночной вечеринки. И все эти моменты из прошлого непременно нужно восстановить в памяти на встрече выпускников.

Мы в AdMe.ru тоже любим тепло вспоминать школьные или студенческие годы. Но бывают и неприятные истории, из-за которых хочется сквозь землю провалиться и ни в коем случае не ходить на встречу выпускников, чтобы не испытать чувство неловкости.

Свидетелем этих историй была лично.

1. Как-то поздно вечером на телефон брата моего парня поступает звонок. Звонит одноклассница Катя. С момента, как брат окончил школу, прошло 18 лет, он женат. В общем, начинается болтовня, в ходе которой Катя настойчиво предлагает встретиться, можно даже сейчас, и поговорить. Она начинает рассказывать, что знает о его влюбленности в школе, но у нее был другой, поэтому не срослось. Но сейчас она вспомнила его преданность и готова попробовать начать отношения. Когда он сказал, что женат, она ответила: «Господи, да ты такой страшный был, что с тобой, наверное, только обезьяна жить согласилась. Вспомни, как я выгляжу, и приезжай». Он положил трубку. К слову, брат и его супруга — обычные симпатичные люди.

2. Собрался мой коллега на вечер встречи выпускников 1999 года. Пришел в шоке, говорит: «Как все постарели! Одноклассницы — тетки тетками, те, у кого семьи или детей нет, еще ничего, а остальные — мрак». Я смотрю на него и вижу полного, уже почти облысевшего, с плохими зубами мужичка средних лет и понимаю, что сам себя он со стороны не видит. Показывал мне фотки потом: женщины ухожены, но видно, что замотаны жизнью. А так нормальные женщины, все при мужьях. © Florida01 / Pikabu

1. Как-то поздно вечером на телефон брата моего парня поступает звонок. Звонит одноклассница Катя. С момента, как брат окончил школу, прошло 18 лет, он женат. В общем, начинается болтовня, в ходе которой Катя настойчиво предлагает встретиться, можно даже сейчас, и поговорить. Она начинает рассказывать, что знает о его влюбленности в школе, но у нее был другой, поэтому не срослось. Но сейчас она вспомнила его преданность и готова попробовать начать отношения. Когда он сказал, что женат, она ответила: «Господи, да ты такой страшный был, что с тобой, наверное, только обезьяна жить согласилась. Вспомни, как я выгляжу, и приезжай». Он положил трубку. К слову, брат и его супруга — обычные симпатичные люди. 2. Собрался мой коллега на вечер встречи выпускников 1999 года. Пришел в шоке, говорит: «Как все постарели! Одноклассницы — тетки тетками, те, у кого семьи или детей нет, еще ничего, а остальные — мрак». Я смотрю на него и вижу полного, уже почти облысевшего, с плохими зубами мужичка средних лет и понимаю, что сам себя он со стороны не видит. Показывал мне фотки потом: женщины ухожены, но видно, что замотаны жизнью. А так нормальные женщины, все при мужьях. © Florida01 / Pikabu В 2020 году была встреча выпускников (15 лет выпуска), на которую я не пошел. Наш класс был настолько отмороженным, что я до сих пор с болью вспоминаю школьное время.

Встреча состоялась, о ней мне поведала бывшая одноклассница. Ребята ничуть не изменились: все те же шуточки, те же манеры. Больше всех там распускал перья, как и в школе, местный задира. Оказалось, что он тоже живет в Питере. Только у него здесь свой бизнес, и денег он уже почти не считает. Спрашивал мой номер у одноклассницы. Благо ни у кого из моих одноклассников нет моих контактов.

Вернемся в настоящее. В субботу я решил заказать пиццу. Оформил доставку, жду. Через час на пороге стоит курьер. В курьере узнаю одноклассника. Собственно, это и был тот самый бизнесмен из Питера. Увидев меня, он улыбнулся и потянулся ко мне обниматься. И все норовил зайти в квартиру со словами: «Братан, ты че?! Столько лет не виделись. Айда посидим, молодость вспомним». Увы, его восторга я не разделял. Мой одноклассник, как будто не замечая моей реакции, просит мой номер телефона: «Словимся потом, посидим». Еще немного прелюдии, и я получил 2 свои заветные пиццы. Накинул курьеру на чай ₽ 100 и захлопнул дверь пред самым носом «братана». © ZfRom / Pikabu

Для меня большинство одноклассников выглядят так же, как в школе, хоть и прошла четверть века. Но был случай: окликает меня по имени дядька. Не узнаю, но здороваюсь. Думаю, наверное, какой-нибудь знакомый родителей. А дядька говорит: «Ты что, не узнаешь меня? Это же я, Ванька Петров!»

О боже, у меня чуть ноги не подкосились! Я с ним встречалась когда-то. А сейчас на меня смотрит человек, по ощущениям, лет на 20 меня старше. Как так произошло? Может, генетика разная у всех? Ну и образ жизни, конечно, не последнюю роль играет. © Tsunada / Pikabu

О боже, у меня чуть ноги не подкосились! Я с ним встречалась когда-то. А сейчас на меня смотрит человек, по ощущениям, лет на 20 меня старше. Как так произошло? Может, генетика разная у всех? Ну и образ жизни, конечно, не последнюю роль играет. © Tsunada / Pikabu Нашему выпуску было 10 лет, решили собраться, позвали классную руководительницу. Полтора месяца обсуждали, куда, какого числа и прочие мелочи. Даже дату переносили, чтобы всем удобно было. Итог: приехала я и парень из другого города, остальные слились. Причем написали меньше чем за час до встречи, а некоторые вообще не сказали ничего (я уже была на месте). А еще кое-кто пообещал, что скоро приедет. Ну мы с парнем и учителем здорово посидели втроем. И что же в этом году? «Ой, надо встретиться, давайте встретимся». Я пас. © Anjutaka / Pikabu

Был в прошлом году на встрече выпускников. Был там и одноклассник, с которым мы не ладили, потому что он всегда выпендривался и корчил из себя непонятно что. На встречу приехал на элитном спорткаре, весь вечер рассказывал, какой он крутой бизнесмен, сколько всего в жизни добился и что много где побывал. Но когда пришла очередь расплачиваться по счету, извинился, что забыл кошелек дома, и пообещал перекинуть деньги на карту. Ну с кем не бывает, заплатили за него. Весь вечер мне было жутко смешно от того, что я знал, что он врет. Просто машину он не купил, как он рассказывал, а взял в аренду на сутки в моей компании, чтобы всем нам пустить пыль в глаза. Не стал сдавать его, но поржал хорошо. © Палата № 6 / VK

Встретил бывшего одноклассника в магазине на кассе (и он даже там не работал, а стоял в очереди). Ну, думаю, нужно хоть поздороваться.

— Привет.

— О, привет, тебя не узнать.

— Что делаешь тут?

— Стою в очереди.

— Я тоже.

Тишина. Вот и поговорили. Вот и замечательно. © alekseev__ivan / Twitter

— Привет. — О, привет, тебя не узнать. — Что делаешь тут? — Стою в очереди. — Я тоже. Тишина. Вот и поговорили. Вот и замечательно. © alekseev__ivan / Twitter Только что произошла самая неловкая встреча с бывшим одноклассником. Я расслабленно косил траву, а к знаку «стоп» подъехал парень с опущенным окном. Мы встретились глазами и смотрели друг на друга в течение 3 секунд. Он высунул язык и уехал. Блин, мы только выпустились в прошлом году. © weispfennig_t23 / Twitter

Ехала в автобусе, и сзади сидел какой-то басистый парень, который всю дорогу громко говорил по телефону, у меня аж голова разболелась. Ну мне под конец надоело, поворачиваюсь к нему, а это оказался мой бывший одноклассник. Вот это, конечно, встреча. © mils_dove / Twitter

Во время вечерней прогулки мы с дочкой случайно встретили моего бывшего одноклассника. Он ездит на действительно крутом мотоцикле. Он остановился, чтобы поздороваться. И моя дочь спросила меня, почему я болтаю с курьером. © _valmulwa / Twitter

Бывший школьный хулиган и в целом нехороший парень зашел в местную мастерскую в городке, в котором я работал несколько лет после выпуска. Я должен был взять с него $ 1 500, чтобы починить его машину. Это было потрясающее чувство. © TheMasterMekanik / Reddit

Я общаюсь с парой-тройкой человек из своего класса, и мне этого достаточно. Остальные еще в школе дали понять, кто они и что из себя представляют. Нам уже по 35–36 лет. И как-то год назад меня позвали в закрытый чат в вайбере. Я там редко что писала. В итоге меня удалили оттуда, потому что, видите ли, им кажется, что я их обсуждаю, молчу и пишу раз в 4–5 дней. О как. Взрослые люди. Я так думала. Потом, конечно, удалившая меня просила прощения. Спустя 8 месяцев, правда. Мол, ее там кто-то подговорил меня убрать, а она ни при чем. Но выводы я все равно сделала. Гадюшник не перестал быть гадюшником, даже если прошло много лет. А я предпочитаю держаться подальше от змей и не встречаться с ними. © Карина Каринелла / Facebook

Я часто засыпал на уроках. Недавно знакомые, которых я не видел со школьных времен, сказали, что они вспомнили кое-что. Оказалось, они замечали, что у меня на лице всегда были отпечатки от спиральных колец блокнота. © MoeSzylack / Reddit

Это была пустая трата времени (речь о встрече выпускников — прим. AdMe.ru ). Я отвечал на одни и те же 4 вопроса 30 раз: «У меня все хорошо», «Женат, есть дети», «Я мало что делал». И еще говорил, что у меня за компания и чем я там занимаюсь. © Sarcastic24-7 / Reddit

). Я отвечал на одни и те же 4 вопроса 30 раз: «У меня все хорошо», «Женат, есть дети», «Я мало что делал». И еще говорил, что у меня за компания и чем я там занимаюсь. © Sarcastic24-7 / Reddit На работе сегодня встретился бывший одноклассник. Ситуация рядовая, но он умудрился узнать меня, вспомнил мою фамилию, притом что доучился он со мной только до 5-го класса. А 5-й класс в моей жизни был 26 лет назад. Вот это память у человека! © selena_din / Twitter

А как вы относитесь к своим бывшим одноклассникам? Ходите на встречи выпускников?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.