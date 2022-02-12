14 человек откровенно рассказали о собеседованиях, о которых захотят забыть — да не смогут

Собеседование часто оказывается стрессом и для кандидата на должность, и для нанимателя. Первые потом содрогаются при воспоминании о работодателе или тысячу раз прокручивают в голове, что нужно было сказать вместо той глупости, которую ляпнули. Ну а у вторых всегда есть в запасе парочка историй о соискателях, которых хотелось бы забыть, как страшный сон.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо историй людей, которые во время собеседования поняли, что такое «не везет». А в бонусе скрывается позитивная история о том, как сотрудник и компания нашли друг друга.

На собеседовании по программированию самый первый вопрос был: «Расскажите о себе». Бестолковый я зачем-то закончил свой ответ словами: «Я не такой хороший кодер, каким хотел бы быть». Интервьюер ответил: «Давайте не будем недооценивать себя». Тут бы мне и замолчать, но нет, я заявил: «А еще мы должны смотреть правде в глаза ».

Неловкое молчание и «Хм-м-м» интервьюера ясно дали понять, чем закончится собеседование. © Jainesh Doshi / Quora

». Неловкое молчание и «Хм-м-м» интервьюера ясно дали понять, чем закончится собеседование. © Jainesh Doshi / Quora Летом 2021 года искал себе на «Ларгус» водителя. Оклад небольшой для наших мест (Ленинградская область) — ₽ 35 тыс., поэтому в очередь народ не выстраивался.

Откликнулся соискатель.

— Но я не один приду, а с другом.

— Есть ли в этом смысл? Вакансия у меня одна, «Ларгус» тоже один.

— Мы все равно вдвоем придем, поговорим.

Пришли без опоздания, опрятно одетые, приличные ребята лет по 30.

— А можно мы будем работать 2 через 2 или неделя через неделю с моим другом?

— Сразу не отвечу, но и отказывать не буду. Подумать надо.

— А по деньгам?

— Как в вакансии написано — оклад ₽ 35 тыс.

— 35 мне и 35 ему? Правильно?

Не договорились, короче. Хорошо, что вчетвером не пришли. © ktotama / Pikabu

У одного из моих друзей было собеседование в IT-компании. Эйчар спросил: «Как вы справляетесь со стрессовыми ситуациями, когда на вас оказывается давление?» Друг, не раздумывая ни минуты: «Ложусь спать» — и, еще не осознавая ошибки, ждет ответа отдела кадров. После минуты молчания эйчар, смеясь: «Думаю, сейчас как раз такая ситуация, идите поспите». Вердикт — в должности отказано. © Ritik Shah / Quora

— и, еще не осознавая ошибки, ждет ответа отдела кадров. После минуты молчания эйчар, смеясь: «Думаю, сейчас как раз такая ситуация, идите поспите». Вердикт — в должности отказано. © Ritik Shah / Quora Когда я получил лицензию на продажу страховки, подал заявку в агентство по подбору персонала. Позвонил парень, предложил пройти собеседование по телефону прямо сейчас (около 8 часов вечера). Я немного удивился, но решил, что время есть.

В течение 10 минут подряд он рассказывал о себе: как бросил колледж, как собирается оставить свой след в страховой индустрии — в общем, произвел впечатление невежественного и высокомерного человека .

Я просто сказал: «Мы не подходим друг другу» и повесил трубку. Так он продолжил взрывать мой телефон сообщениями о том, какую возможность я упускаю. Пришлось заблокировать его номер. © G_man252 / Reddit

В течение 10 минут подряд он рассказывал о себе: как бросил колледж, как собирается оставить свой след в страховой индустрии — в общем, произвел впечатление . Я просто сказал: «Мы не подходим друг другу» и повесил трубку. Так он продолжил взрывать мой телефон сообщениями о том, какую возможность я упускаю. Пришлось заблокировать его номер. © G_man252 / Reddit Проводила интервью с соискателем через Zoom. Парень лежал в постели с ноутбуком на животе, пил молоко из литрового кувшина и несколько раз во время разговора не сдержал отрыжку. © Wukie4321 / Reddit

После непродолжительного знакомства с будущим начальником работодатель начал задавать вопросы.

— Сколько градусов в четверти четвертого?

— Э-э-э, простите?

Впервые в жизни я поймал такой ступор, что ответ выдавил только спустя 3 минуты:

— Где-то 7 с хвостиком?

Работодатель кивает, достает из кармана кубик Рубика, ставит передо мной и запускает секундомер.

— Собери кубик. У тебя 5 минут , время пошло.

Так как в школьное время я увлекался быстрой сборкой, больше минуты это не заняло.

— Отлично! Эйчар вышлет тебе джоб офер. Думаю, мы сработаемся.

Мы пожали друг другу руки, и я ушел. Выйдя из здания, еще 15 минут пытался вставить обратно вывихнутую извилину. К слову, в этой компании я работаю уже 5 лет. © frbdn404 / Pikabu

— Сколько градусов в четверти четвертого? — Э-э-э, простите? Впервые в жизни я поймал такой ступор, что ответ выдавил только спустя 3 минуты: — Где-то 7 с хвостиком? Работодатель кивает, достает из кармана кубик Рубика, ставит передо мной и запускает секундомер. — , время пошло. Так как в школьное время я увлекался быстрой сборкой, больше минуты это не заняло. — Отлично! Эйчар вышлет тебе джоб офер. Думаю, мы сработаемся. Мы пожали друг другу руки, и я ушел. Выйдя из здания, еще 15 минут пытался вставить обратно вывихнутую извилину. К слову, в этой компании я работаю уже 5 лет. © frbdn404 / Pikabu Когда учился в универе, постоянно искал подработку и как-то наткнулся на вакансию личного помощника. Пришел на собеседование в очень приличное здание, сразу понял, что мне тут не место, это поняли и все остальные, но собеседование все-таки провели. Со мной сидел крупный и солидный дядька, задавал мне вопросы об образовании, умениях и всяком таком, а потом неожиданно спросил: «Назови одно дело, которым ты больше всего гордишься». Я подумал и сказал, что недавно построил будку под общагой, в которой теперь спит бездомная собака. На работу он меня не взял, но достал из кошелька ₽ 10 тыс. и дал мне их за доброе дело. © Палата № 6 / VK

«Анкета при собеседовании в крупную компанию. Смотрю на вопрос уже несколько часов и никак не могу понять, где тут подвох».

Однажды, еще будучи студенткой, лет 8 назад, я пришла устраиваться в маленький киоск, где торгуют всякими аксессуарами для телефонов, наушниками и т. д. Мне заявили, что я должна пройти собеседование по скайпу с руководителем, а затем с хозяином «корпорации», выдали список из 50 вопросов, на которые я должна была ответить трижды — сначала в анкете на месте, потом руководителю, затем хозяину. Вопросы были: Ф. И. О. родителей, их должности, стаж работы, квартира в собственности или аренде, имеется ли автомобиль, а также просьба дать Ф. И. О. и контакты еще 3 ближайших родственников. Ну а теперь финал — зарплата предлагалась ₽ 300 + 5 % от выручки за рабочий день с 9:00 до 21:00. © Chris Rea / AdMe

+ 5 % от выручки за рабочий день с 9:00 до 21:00. © Chris Rea / AdMe Мой друг основал свою компанию и пытался нанять сотрудника. На очередное собеседование вместе с кандидатом в кабинет зашел золотистый ретривер с ошейником, но без поводка. Друг, естественно, опешил, но выдержал удар, как истинный предприниматель.

Начал интервью, собака бродила вокруг, никого особо не беспокоя, легла под стол, затем вышла из комнаты через ту же дверь, в которую вошла. Кандидат другу понравился, собеседование прошло нормально, и друг не выдержал — спросил с любопытством: «Почему вы пришли на собеседование с собакой?» Кандидат воскликнул: «Я думал, это ваша собака! Хотел задать вам тот же вопрос!» Выяснилось, что пес просто решил погулять и зашел в случайную дверь. © Murli Ravi / Quora

Пришла устраиваться на новую работу. Прошла собеседование, где рассказала о своем опыте, предыдущих местах работы, причинах увольнения, и услышала вопрос личного характера. Меня спросили о браке, и я честно ответила, что не состою в нем, а замуж за всю жизнь выходила 5 раз . На меня посмотрели квадратными глазами, посчитав сумасшедшей. В конце концов на ту работу меня не приняли, объяснив, что я подаю плохой пример. Просто интересно, каким образом мои 5 бывших мужей повлияют на изучение физики восьмиклассниками. Палата № 6 / VK

. На меня посмотрели квадратными глазами, посчитав сумасшедшей. В конце концов на ту работу меня не приняли, объяснив, что я подаю плохой пример. Просто интересно, каким образом мои 5 бывших мужей повлияют на изучение физики восьмиклассниками. Палата № 6 / VK Было собеседование в одну общественную организацию, где директор устроил монолог на 15 минут, рассказывая, сколько я буду получать в месяц при почасовой оплате, работая 8 или больше часов 22 рабочих дня... Алло, дядя! Я умею считать. В месяце не всегда 22 дня, чаще бывает 21, 20 или даже 17. Отказала — жаль, что не ему лично, а женщине-секретарю, которой уже в декрет надо было уходить. © Елена Гелич / Facebook

В месяце не всегда 22 дня, чаще бывает 21, 20 или даже 17. Отказала — жаль, что не ему лично, а женщине-секретарю, которой уже в декрет надо было уходить. © Елена Гелич / Facebook Искал я тогда работу. Позвонили пригласить на собеседование. Договорились на 6 вечера. Захожу, время 18:10, передо мной еще 3 кандидата и один (слышно) в кабинете собеседуется.

Вручают мне анкету страниц на 10. Вопрос: зачем? Зачем тогда резюме? Зачем вообще приходить? Работодатели, когда же вы прекратите заниматься этим никому не нужным анкетированием, когда вы уже поймете, что на дворе не мезозой... Даже заполнять эту фигню не стал. © ulasatun / Pikabu

У меня недавно было письменное тестирование, где в последнем пункте надо было расписать план рабочего дня. Я переспросила — может, все-таки, план с последнего места работы? Ан нет! Абсурдность вопроса зашкаливала , тем более что функционал был для меня новым. В итоге я просто переписала обязанности из описания вакансии и добавила «решение текущих задач и вопросов». Тестирование прошла. © seasha / AdMe

, тем более что функционал был для меня новым. В итоге я просто переписала обязанности из описания вакансии и добавила «решение текущих задач и вопросов». Тестирование прошла. © seasha / AdMe Подростком я проходил собеседование на работу в кафешке. В конце интервьюер сказал: «Не забывайте, вас еще и кормить будут бесплатно каждый рабочий день». Я взял и ляпнул: «О, я, наверное, не буду это есть, я не большой поклонник вашей еды». Больше мне не позвонили. © mbpboy / Reddit

Бонус

Я опаздываю еще со времен детского сада — передалось по наследству. Полтора месяца интенсивно ищу работу. Опаздываю на очередное собеседование. Уже подъезжая к компании, звоню HR-специалисту, которая меня ведет. Говорю, что опаздываю безбожно, спрашиваю, будут ли они меня собеседовать. Она говорит: конечно, приезжайте. Приезжаю, собеседование сразу с руководством. Берут с ближайшего понедельника.

Прихожу в понедельник, опоздала минут на 15. Двери закрыты, трубку никто не берет. Официально рабочий день с 9:00, но оказалось, самое раннее все приходят в 9:30 и вразнобой. Опоздание на встречи — норма. Так что не только люди находят друг друга, но и сотрудники — свои компании. © Marletka / AdMe