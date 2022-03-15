14 человек, которым вдруг достались чужие деньги, и теперь эту историю хоть каждому встречному рассказывай

Порой кажется, что неплохо бы вдруг получить целую кучу денег. Но на деле найденные бесхозные купюры вызывают целый ворох противоречивых чувств. И в итоге кто-то сделает все возможное и невозможное, чтобы разыскать их хозяина, а кто-то просто не станет болтать о своей находке.

Мы в AdMe.ru зачитались историями о людях, которые нашли чужие деньги и крепко призадумались: «Что же с ними делать?» А в бонусе вас ждет доказательство того, что некоторые ушлые бабушки дадут фору любым молодым.

Как-то в детстве во дворе нашли десятку. Огромные по тем временам деньги! Искать некого было, чтобы отдать. Ну мы всей детской компанией потратили находку на мороженое, шоколадки, лимонад, кино и вообще. До копейки все было очень замечательно съедено и потрачено. А потом выяснилось, что денежка была моего дяди, который приехал погостить с Сахалина. Вот так он нам, оказывается, праздник нечаянный устроил! Спасибо!

Когда была ребенком, нашла огромные по тем временам деньги. Пришла домой и спрятала, никому не сказав. Каждый день проверяла заначку, и в один прекрасный день она исчезла. Я к папе — говорит, не видел; к маме, а она такая: «Так это твои были деньги, думала, папаши твоего». Говорю, мол, нет, мои, я их нашла. Мама пожала плечами и сказала: «Нечего было от матери деньги прятать» — и ничего не вернула. Печалька.

У меня был случай, когда до зарплаты оставалось 2 дня, а денег было на 2 булки хлеба. И вот увидела женщину, которая просила милостыню, ну и отдала ей половину денег. Так в тот же день нашла целую пачку денег, а потерявшего их не удалось найти.

А я однажды поделилась с парнишкой свежей выпечкой, потом деньги нашла.

Лет 6 мне было. На улице перед магазином, куда ходила за хлебом, нашла купюру (большие на тот момент деньги). Никого из людей поблизости не было, стала кричать, мол, кто потерял? Чужое же брать нельзя — родители так говорили. Тут вышел продавец, взял и сказал, что отдаст потерявшему. Рассказала брату-школьнику — долго смеялся надо мной.

Как-то у выхода из метро мужик обронил деньги, и я побежала за ним — отдала их. А через некоторое время за мной так бежала девушка, которая отдала мне мою банковскую карту.

Мой муж нашел бумажник, полный денег, подписанных банковских чеков, всяких документов, — ну и позвонил хозяину. Так тот заявился и устроил мужу скандал за то, что — внимание! — тот заглянул в бумажник!

В нашем городе был очень популярный рынок. Там многие горожане покупали недорогую одежду, по воскресеньям было не протолкнуться. И вот отправилась я в выходной на этот рынок, снова толпа народу. Вдруг какая-то женщина, не глядя на меня, протягивает мне свой кошелек и говорит: «Подержи, я примерю». Перепутала меня с кем-то. Ну я отдаю ей кошелек и советую быть внимательней. И тут же пожалела об этом. Она так на меня посмотрела, как будто я уже украла ее деньги! Точно не помню что, но эта женщина мне вслед говорила что-то злое и обидное. До сих пор неприятно становится, как вспоминаю.

Гуляла по пляжу в начале 2000-х. И тут волны выбросили мне под ноги приличную купюру! В полном восторге вернулась к месту, где раздевалась, и не узнала его: жалкой кучкой лежали майка, шорты и книжонка. Шикарного пляжного полотенца, огромного красного яблока и плетеной сумочки не было! Ну что ж, так сказать, заранее получила компенсацию.

Было мне лет 5, возвращался домой, нашел кошелек и отдал его маме (она просто шла чуть позади меня). Когда открыли кошелек, там было нормально там денег. Мама сказала, что нужно бы найти владельца, а тут как раз тетка зареванная бежит. Мама спросила, мол, что случилось, а тетка сказала, что потеряла кошелек, и описала его. Вернули и пошли домой.

Шла как-то утром на работу, суббота, на улице никого, переход подземный, а за перила перехода засунуты несколько купюр по тысяче. А я зарабатывала немного, и это был бы подарок. Но посмотрела-посмотрела, да и пошла дальше. Ну их. Не мои.

Мама нашла недавно портмоне. Нашли владельца — отдали. Так он еще и недоволен. Мы копейки оттуда не взяли.

2000-е годы. Выхожу из административного здания и вижу краем глаза: на ступеньках купюра лежит. Тогда это была моя месячная зарплата. Я остановилась (не подходя к купюре), посмотрела по сторонам — вроде ничего особенного. Но! Купюра аккуратненько разложена была на углу ступеньки, как специально положили. Стояла минуты 3, во мне жадность с осторожностью боролась. Ушла. Осторожность победила.

В 80-х годах любила нырять с маской, но один раз плавала без нее. Нырнула, смотрю: зеленеет что-то на дне, так знакомо и приятно. Оказалась банкнота! Высушила — и в расход ее. Совесть чиста.

Бонус: а иногда можно лишиться своих денег так изящно, что даже сопротивляться сложно

Как-то брат на рынке вынимал из портмоне деньги. Одна из крупных купюр выпала оттуда и, медленно кружась, стала падать на землю (как в кино!). Но тут вдруг откуда-то вылезла сухонькая старушонка и с криком «Мои, мои деньги!» схватила денежку. Ну и была такова. Брат только рот открыл от неожиданности и наглости. Немая сцена! Плутовка была такова!