14 случаев, когда везение накрыло, как первая влюбленность — внезапно и по полной

Знакомая рассказала. Однажды ее приятель, купив квартиру подешевле (денег много не было), решил сделать в ней ремонт к заселению и нанял рабочих. Через какое-то время звонят ему строители, мол, снимали обои, а тут бумажка какая-то с птичками. Хозяин квартиры приехал, строителей выгнал и пошел ту бумажку изучать. Оказались действующие акции Nestle. И теперь этот мужик живет в Швейцарии. © Megiddo / Pikabu

Как-то ехал в метель, чтобы сделать предложение своей девушке. Потерял управление, и машину занесло. Проскользив достаточно большое расстояние, я остановился в метре позади полицейской машины. Полицейский лишь глянул на меня в зеркало, а я кивнул и поехал дальше. © Halgari / Reddit

Однажды, приехав на заправку, оставил телефон на крыше машины, а потом преспокойненько поехал дальше. Услышал какой-то звук, но не обратил внимания и продолжил ехать. Где-то через час до меня дошло, что же произошло, и я рванул обратно на заправку в надежде найти телефон, но не нашел. Мой телефон был надежно зажат между задним стеклом и багажником машины. Я решил, что все мои счастливые звезды истрачены и больше мне так никогда не повезет. © wishmynamewasbetter / Reddit

Гипермаркет. Из 10 касс работает только 4. В каждой из них была куча народа, кроме одной. Там стоял мужик с огромной тележкой, забитой доверху. Естественно, все люди, когда видели эту тележку, шли в другую кассу. Мне торопиться было некуда, так что я пристроилась за тем мужиком. А он глянул на меня и мою тележку, где еды было в 2 раза меньше, чем у него, и пропустил вперед. С какой же завистью смотрели остальные покупатели с других рядов. © «Подслушано» / Ideer