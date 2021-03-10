14 случаев, когда везение накрыло, как первая влюбленность — внезапно и по полной
Иной раз такое приключится, что кроме как большой удачей и не объяснишь. И хоть говорят, что это дама своенравная и любит терпеливых, истории, которые собраны в подборке ниже, доказывают совершенно обратное: бьет она без разбора, неожиданно, а порой и наотмашь.
Мы в AdMe.ru уверены, что удача однажды улыбнется каждому, и изо всех сил ждем, когда и до нас очередь дойдет. А в конце статьи вас ждет бонус — везение, которое может случиться только раз в жизни.
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Везение — это когда ты студентка 2-го курса, живешь в общежитии и потеряла последние деньги в метро, но идешь по улице и видишь, как из кармана мужчины выпадает купюра в ₽ 5 000. Недолго раздумывая, поднимаешь купюру и окрикиваешь мужчину: «Извините, у вас ₽ 5 000 выпало». А он, похожий на бизнесмена, небрежно выкрикивает тебе: «Возьмите себе, вам нужнее». Я не знаю, как он понял, что мне и вправду нужнее. Он меня не видел, я была у него за спиной. Но я его отблагодарила и в приподнятом настроении пошла домой. © «Подслушано» / Ideer
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Я малой, иду через рынок домой и краем уха слышу: «Да зачем оно мне нужно? Я же без холодильника, а оно уже растаяло — всю машину мне зальет. Спишешь».
Открывается дверь киоска, выходит мужик с 2 картонными ящиками мороженого и ставит их на землю.
Продавщица (мне): «Мальчик, хочешь жвачку?»
Я: «Давайте».
Продавщица: «Отнеси эти 2 ящика на мусорку, вот тебе Turbo».
Я кладу жвачку в карман, беру 2 ящика, быстрым шагом иду домой и думаю: «Лишь бы не мерзкое фруктовое в картонном стаканчике».
Придя домой, я забил морозилку «Минска» поплывшими упаковками «пломбира», после открыл одну и пытался съесть то, что там было. Вы ели когда-нибудь манную кашу с привкусом ванили консистенции а-ля кисель? Оставив это дело, я пошел гулять. Вернувшись домой, съел 3 пачки мороженого, которое, окромя того, что было странной формы, было так же прекрасно, как из магазина, но дополнительно со сладким привкусом халявы.
P.S. Turbo я потерял, но даже не сильно расстроился, ведь в морозилке у меня было почти 2 ящика пломбира. © APXuK / Pikabu
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Когда мне было 19, у меня угнали машину. Несколько месяцев спустя я ехал уже на новом автомобиле, и угнанная машина обогнала меня! В какой-то момент водитель даже поравнялся со мной и помахал рукой, полагая, что я с ним соревнуюсь. Я ответил лишь мрачным взглядом. Проследил за ним до дома 190 км. Вызвал полицию и вернул свою машину. Когда я думаю об этом удивительном совпадении, у меня мозг кипит. © HarryColonicJr / Reddit
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Как-то я был на концерте под открытым небом. Подходит какой-то человек и говорит: «Да ладно, это ты, чувак!» А потом протягивает мне мои права, которые я потерял, но не знал об этом. © motownmods / Reddit
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Выхожу сегодня с утра греть машину. На улице слякоть, денег нет, до аванса далеко — настроение не очень, в общем. Стою, думаю, где денег взять — машину заправить да и продуктов прикупить. И тут смотрю, под колесом бумажечка странная, в лед вмерзшая. Опачки, ₽ 5 000. Первая мысль: «Да нет, не может мне так повезти, никогда не находил деньги, наверное, купюра банка приколов». Не верил, пока не заправился на эти деньги. © babura / Pikabu
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Муж купил себе обалденный кашемировый свитер моего любимого изумрудного цвета. Я все ходила вокруг него, нахваливала, говорила, как он мне нравится и что я тоже хочу себе такой. Постирала. Неправильно постирала. Свитер сел точно до моего размера. Муж отдал его мне, но до сих пор не верит, что это была чистая случайность. © «Подслушано» / Ideer
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Знакомая рассказала. Однажды ее приятель, купив квартиру подешевле (денег много не было), решил сделать в ней ремонт к заселению и нанял рабочих. Через какое-то время звонят ему строители, мол, снимали обои, а тут бумажка какая-то с птичками. Хозяин квартиры приехал, строителей выгнал и пошел ту бумажку изучать. Оказались действующие акции Nestle. И теперь этот мужик живет в Швейцарии. © Megiddo / Pikabu
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Как-то ехал в метель, чтобы сделать предложение своей девушке. Потерял управление, и машину занесло. Проскользив достаточно большое расстояние, я остановился в метре позади полицейской машины. Полицейский лишь глянул на меня в зеркало, а я кивнул и поехал дальше. © Halgari / Reddit
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Однажды, приехав на заправку, оставил телефон на крыше машины, а потом преспокойненько поехал дальше. Услышал какой-то звук, но не обратил внимания и продолжил ехать. Где-то через час до меня дошло, что же произошло, и я рванул обратно на заправку в надежде найти телефон, но не нашел. Мой телефон был надежно зажат между задним стеклом и багажником машины. Я решил, что все мои счастливые звезды истрачены и больше мне так никогда не повезет. © wishmynamewasbetter / Reddit
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Гипермаркет. Из 10 касс работает только 4. В каждой из них была куча народа, кроме одной. Там стоял мужик с огромной тележкой, забитой доверху. Естественно, все люди, когда видели эту тележку, шли в другую кассу. Мне торопиться было некуда, так что я пристроилась за тем мужиком. А он глянул на меня и мою тележку, где еды было в 2 раза меньше, чем у него, и пропустил вперед. С какой же завистью смотрели остальные покупатели с других рядов. © «Подслушано» / Ideer
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Приятель работает в Турции и занимается VIP-трансфером туристов. Однажды его фирме поступил заказ от знакомого на перевозку небольшой компании. Как назло, водитель заболел, замены не нашлось, и приятелю самому пришлось сесть за руль. Встретил 4 англичан и повез их из Антальи в Аланью, это где-то 2 часа в одну сторону.
Пассажиров от водителя отгораживал экран телевизора, лиц видно не было, все общение происходило по громкой связи. В дороге им, видимо, стало скучно, и они начали расспрашивать приятеля об Анталье, местности и т. д.
Руслан (приятель) отлично знает турецкий и хорошо говорит на английском, но у него ужасный русский акцент. Пассажиров очень удивило, что им повстречался в Турции русский водитель, и Руслан рассказал, что он, собственно, босс, заменяющий водителя.
На обратном пути они снова общались обо всем, а когда приехали в отель, клиенты попросили, чтобы именно мой приятель лично возил их и завтра. На следующий день позвонил тот знакомый, который заказывал трансфер, и сказал, что планы пассажиров поменялись, но второй день оплатили, да еще бонус добавили.
В конце разговора знакомый сообщил, что тем людям понравился акцент и манера разговора Руслана и они хотели бы пригласить его на пробы для эпизодической роли в фильме. И да, клиентами были Джейсон Стейтем и Гай Ричи с телохранителями. © Galatan / Pikabu
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Сын возвращался вчера домой из города. По дороге его обогнали старенькие «Жигули», хотя по нашим дорогам (а притом еще и плохо почищенным от снега) и при такой погоде, что была (—28 °С и жуткий северный ветер), делать это было весьма рискованно. Проехав километра 4, сын увидел эту машину перевернутой в кювете. Рядом 2 ошалевших парня в пиджаках. Остановился, конечно. Залезли они погреться в его машину, оказалось, едут из Омска в Шымкент. Без троса, без домкрата и даже без теплой одежды. В общем, рисковые парни. Дождались еще одну машину, перевернули несчастный «жигуленок», выкатили на трассу. Фактически ни царапины. Машина завелась сразу. Тут сын замечает: «Но по этой дороге вы не приедете в Шымкент». "Как не приедем? — возмутился незадачливый пассажир, кутаясь в свой пиджачок. — Вот у нас атлас автомобильных дорог СССР, никогда нас не подводил. В общем, спасибо, братья, за помощь, дальше мы сами разберемся".До сих пор размышляю, где закончится предел везения этих отчаянных парней, едущих в помятой машине по незнакомой стране. С атласом дорог СССР. Зимой. В пиджаках. © vansergeich / Pikabu
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Моей маме предстояла операция, и я должна была лететь к ней, но опоздала на прямой рейс. На другом было много пересадок, и я не успела бы к маме до операции. Сижу в терминале, злюсь, едва не плачу. Тут вижу, как сотрудница у выхода на посадку с кем-то разговаривает по телефону. Оказалось, что в самолете перегорела лампочка и он возвращается к выходу. И меня пустили. Это была невероятная удача. Многие пассажиры посмотрели на меня так, как будто это я была виновата, но некоторые посоветовали купить лотерейный билет. © treestar0 / Reddit
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Договорились с приятелем встретиться, но он опаздывал на час, и я просто сидел, ждал его и залипал в телефоне. Вдруг появляется парень с крутейшего местного новостного канала и спрашивает, не хочу ли я дать интервью для новостей. Я согласился, и тем же вечером меня целых 7 секунд показывали в новостях. Прикольно получилось. © maddybug1 / Reddit
Бонус: везение, которое случается только раз в жизни
А вы считаете себя везучим человеком?