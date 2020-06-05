14 человек, которым не нужно подчеркивать свою индивидуальность — она и так бросается в глаза

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Пока одним приходится из кожи вон лезть, чтобы выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность, другие просто счастливо обладают уникальной внешностью. Кто-то из счастливчиков уже родился с изюминкой, а для кого-то это стало следствием перенесенной болезни.

AdMe.ru с удовольствием посмотрел фотографии и истории наших сегодняшних героев.

1. «Веснушки в моем глазу. Несколько раз ходила к врачу — они абсолютно безвредны»

2. «Это швы от пересадки роговицы. Если свет падает на глаза, то видно все 16 штук»

3. «Коронки не отражают ультрафиолетовый свет, в отличие от „родных“ зубов»

4. «Могу так делать всеми пальцами на своей руке, и на второй тоже»

5. «У меня неполный зрачок, но за все 25 лет это не доставило мне ни одной проблемы»

6. «Мой новорожденный сын с ног до головы покрыт вот таким пушком. Это называется лануго. Скоро все волосы выпадут»

7. «У меня дермографизм. Это когда даже легкое прикосновение оставляет след на коже»

8. «У моего левого глаза радужка двухцветная»

9. «Мой изгиб ладони в обратную сторону. Уже не такой сильный, как несколько лет назад. А моя бабушка вообще могла вывернуть руку перпендикулярно столу, например»

10. «Мой сын одновременно и блондин, и брюнет»

11. «У моей бабушки, у мамы, у моих сестер и у меня немного сросшиеся 2-й и 3-й пальцы на ногах. А теперь и у моего сына так же»

12. «Зрачок у моего отца „потек“ после операции»

13. «Из-за гетерохромии у меня на обоих глазах вокруг зрачка есть „ободок“»

14. «Этот шрам у меня от встречи с кубомедузой»