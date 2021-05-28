14 человек, которым фраза «Тайное становится явным» попала не в бровь, а в глаз

Фраза «Тайное всегда становится явным» кажется большинству людей преувеличением. До тех пор, пока они на себе не прочувствуют силу ее достоверности. Именно с такой вот ситуацией и пришлось столкнуться нашим сегодняшним героям.

Мы в AdMe.ru всегда за то, чтобы правда восторжествовала, хоть это и не всегда приятно. И вот вам истории от тех, кому судьба принесла истину на блюдечке с голубой каемочкой.

Сегодня родители рассказали. Они работают в вузе (папа профессор, а мама доцент). Однажды на прием к ректору пришли дедушка и бабушка одной девушки: «С нами живет внучка, родители в области. Она прилежно учится, но сейчас плачет, что ей не отдают диплом. На каком основании?!» Ректор просит секретаря узнать в деканате. Узнала: эту умницу отчислили 2 года назад за неуспеваемость. © PhoeniXAAM / Pikabu

Пульсоксиметр. Обнаружилась «дополнительная функция». Надел дочке на палец эту штуку, включил. Пульс 53–54 удара в минуту. Спрашиваю: «Ты уроки сделала?» Она мне: «Да». А у самой пульс подскочил до 72. Проверяю — не сделаны. Так что хорошая штука, рекомендую. © maka20044 / Pikabu

Вчера пришел в поликлинику с сыном. Очереди нет, только мама с малышом. Я записан на 9:00, время было 8:59. Хочу зайти следующим и ловлю на себе нахмуренный взгляд. На всякий случай спрашиваю:

— У вас талон?

— Да.

— На какое время?

— 8:45.

— Хорошо, пройдете передо мной, у меня на 9:00.

Начинаю пока сына готовить, бумажки там просматривать. У врача при этом дверь открыта, и я подозреваю, что она слышала наш разговор, поскольку вышла, назвала мое имя и говорит:

— К 9:00?

— Да, это я, но тут у девушки на 8:45 талон...

— На 8:45 уже были.

Взглянул на эту мамочку, сидит красная. © pablo62 / Pikabu

Майские праздники. Кто на рыбалку, кто на дачу... Поехал я на дачу к предкам помочь, заменил все трубы летнего водопровода, вкопал их в землю. Плюс малину пересаживал, грядки перекапывал. С непривычки мозоли на руках заработал. Праздники прошли, первый рабочий день. С утра стоим, парни рассказывают, кто чем занимался. Санька, монтажник, при этом сын богатых родителей, недавно купивших огромный земельный участок, вещает:

— Все праздники копал землю под фундамент, с утра до ночи. Устал — дурдом, словно и не было выходных.

Зная Сашину натуру, показываю свои ладони и говорю:

— Саня, руки покажи.

И Саша, стесняясь и краснея, показывает розовые, ухоженные ладошки. Все ржут. © cma4000 / Pikabu

— Все праздники копал землю под фундамент, с утра до ночи. Устал — дурдом, словно и не было выходных. Зная Сашину натуру, показываю свои ладони и говорю: — Саня, руки покажи. И Саша, стесняясь и краснея, показывает розовые, ухоженные ладошки. Все ржут. © cma4000 / Pikabu Начал замечать, что счет за газ в квартире деда стал больше, чем обычно, причем значительно. Решил проверить, так как дед, как правило, редко что-то готовит. Захожу к нему квартиру, смотрю — газ горит просто так, хотя в квартире тепло и без него. Оказалось, что дед держал постоянно включенным газ ради экономии спичек. Экономии спичек, ребят. © kit932 / Pikabu

Работаю на складе. Столы, стулья, компы и прочая фигня пылится, ждет своего часа. При инвентаризации обнаружилась недостача в виде 2 стульев. 3 дня искали. Оказалось, мы на них сидим. © unknown author / Bash.im

Соседи рассказали. Уличный кот иногда подбрасывает им на крыльцо пойманную мышь, тем самым доказывая свою профпригодность и выражая желание получить пищу. Мышь скидывалась с крыльца, коту иногда перепадала еда. Потом в разговоре с другими соседями выяснилось, что им он тоже приносит мышей. В один прекрасный день удалось случайно проследить за котом, и обнаружилось, что он, негодник, одну и ту же мышь носит всем соседям и таким нехитрым способом ведет сытый образ жизни. © unknown author / Bash.im

У знакомых ребенок маленький, около месяца. Долго не могли понять, почему он по ночам ревет. Потом выяснилось, что он во сне пукает, просыпается от звука, пугается и плачет. © unknown author / Bash.im

Мои друзья купили годовалому сыну в секонд-хенде куртку-косуху, типа мотоциклетную. Напяливали-напяливали — все вроде нормально, но вот рукава короткие и врастопырку. При внимательном изучении выяснилось: это куртка для бультерьера. © unknown author / Bash.im

У всех на работе вдруг пропал интернет. Сообщили администраторам. Стали искать Андрея, который может это починить. Выяснилось, что Андрей случайно закрылся в серверной, не мог выйти и сам вырубил интернет, чтобы его хватились. © unknown author / Bash.im

Мы пришли к бабушке на ужин. Дядя был слишком навеселе и намекнул, что у него роман с моей матерью. Спустя пару месяцев и 2 теста на ДНК мы выяснили, что моя сестра на самом деле его дочь. Мой отец больше никогда не разговаривал со своим братом. И, конечно же, родители развелись. © oliveotherraindeer / Reddit

Мне было 26, когда я узнал, что у меня есть брат, которого отдали сразу после рождения. И что еще более странно, так это то, что он жил всего в нескольких километрах от того места, где я вырос. Если бы я увидел его раньше, то точно узнал бы. Ведь он моя точная копия. © nannyalan / Reddit

Иду по улице, мне навстречу бежит очень улыбчивый малыш и падает прямо передо мной, начинает реветь навзрыд. Я, конечно же, тут же к нему наклоняюсь, помогаю встать, успокаиваю, тут он кричит: «Паааааапааа, я здеесь!» Подходит папа, поднимаю взгляд... и вижу своего молодого человека, который еще секунду назад для меня ни женатым не был, ни детей у него не было. © Подслушано / Ideer

Спалила мужа на измене. Сидели на кухне, он засыпал пельмени в кастрюлю и засек время. Только просмотрел он на ту стену, где у нас часы никогда не висели. На вопрос «Кто она?» не стал даже отпираться, но так и не понял, как спалился. © Подслушано / Ideer