14 человек, которых окружающие хотели оставить в дураках, но при этом сами сели в лужу
Для многих людей мир — это постоянное поле битвы за место под солнцем. И живут такие персонажи с плотно укоренившимся в голове стереотипом «на войне все средства хороши». Поэтому они не гнушаются использовать такой грязный метод, как «выстави другого дураком и стань на его фоне королем». Но не всегда все идет по плану.
Мы в AdMe.ru желаем, чтобы в вашей жизни в дураках оставались лишь те, кто хочет показать вас таковыми. А в качестве доказательства того, что справедливость рано или поздно восторжествует, предлагаем прочесть истории пользователей сайта Reddit.
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Я снимаю рекламные ролики, а затем выкладываю их на YouTube-канале своей компании. На следующий день после того, как я загрузил стандартное для нас видео, мой менеджер вызвал меня в свой офис: один из наших директоров, который ненавидит наш отдел и любит подгаживать мне, отправил электронное письмо моему менеджеру. В нем он заявил, что я испортил ролик, потому что к нему прикреплены «куча других, отвратительных видео». В качестве доказательства он приложил скриншот экрана в конце видео, где в рекомендациях для дальнейшего просмотра отображались ролики довольно пикантного содержания. Ни он, ни мой менеджер не знали, как работают алгоритмы YouTube и что видео были предложены лишь потому, что он или кто-то с его аккаунта просматривал такие ролики раньше. © sarcastinymph / Reddit
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К нам в офис приехал корпоративный тренер. Я зашел в комнату, чтобы поздороваться и убедиться, что ей не нужна помощь. У нее были проблемы с настройкой проектора. Пытался наладить, но плохо разбираюсь в такой технике. Видно было, что она нервничала из-за меня и считала меня айтишником, причем явно не очень хорошим. В конце концов мы все сделали, и я предложил ей кофе. К тому моменту она уже вела себя со мной довольно грубо. Перенесемся к самой лекции. Я представил ее аудитории из 40 человек и поблагодарил за то, что она пришла. Она поняла, что я начальник отделения и именно я плачу ей за ее работу. В этот момент я почувствовал себя очень довольным. © thatshowitisisit / Reddit
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Много лет назад я работал кассиром в банке. Одна мадам жаловалась на то, что у меня очень медленный компьютер. Мол, если бы я использовал IBM, то мы бы давно закончили. Она сказала, что работает в IBM и они делают самое быстрое банковское оборудование. Я медленно поворачиваю свой тормозящий IBM, чтобы она могла увидеть фирму. Больше ни слова не сказала. © stepatmoz / Reddit
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Мы с женой путешествовали с парой, с которой работали в Южной Корее. Лучшими друзьями их сложно назвать, но они были неплохими ребятами, поэтому мы арендовали машину и путешествовали по острову. Его можно объехать за 4–5 часов, но мы не торопились и осматривали достопримечательности. Парень был немного зазнайкой. Я вел машину к месту, где можно было пообедать, и сказал что-то вроде «Мы едем по правильному пути». А этот парень выпалил: «Нет, мы едем на юг, уж поверьте мне, я разбираюсь в географии». Я посмотрел на закат прямо перед собой и сказал: «Странно, что мы нашли единственное место на Земле, где солнце садится на юге». Он еще долго потом бесился. © shaft101 / Reddit
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Моя невестка все время подшучивала над моим английским. Всякий раз, когда я неправильно произносила какие-то слова, она начинала смеяться и говорить всем: «Она такая милая, когда не может что-то сказать как следует». Я всегда считала ее злой девушкой, которая пытается привлечь к себе внимание, но мое знание английского меня все равно очень беспокоило. Однажды мы отдыхали вместе, и она в очередной раз посмеялась надо мной. Я ответила ей, что говорю на 3 языках, а она же с трудом говорит даже по-английски. Мы продолжали спорить, пока я не сказала: «Хорошо, давайте проверим». Мы прошли онлайн-тест по произношению, и я получила высший балл! А она лишь 8 из 12. Больше она надо мной не смеялась. © lux414 / Reddit
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Прервала группу китаянок в метро Пекина, когда они говорили грубые вещи в адрес иностранцев. Они явно не ожидали увидеть рыжую белую девушку ростом под 2 метра, говорящую по-китайски. © Too_tired_for_this / Reddit
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Покупательница кричала на меня минут 10, спрашивая, как ее 2 пиццы по $ 5,99 могут стоить $ 12, если 5 + 5 = 10. Она назвала меня глупой, а я улыбнулась и сказала: «Хорошо». Потом она сделала самодовольное лицо и ушла без еды. Иногда думаю, как у нее дела сейчас... © FizzleKit10 / Reddit
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Один парень пытался доказать мне, что он знает о моей работе больше меня, потому что он «учился на инженера», а я просто продаю машины. Отправил ему по электронной почте информацию непосредственно от производителя, подтверждающую, что он был неправ. Он больше не мой клиент. И плевать. Надо ставить на место тех, кто использует образование, просто чтобы глупо выпендриться. © Smellmyhand / Reddit
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Моя в прошлом лучшая подруга считала себя более умной, чем я. Однажды на уроке математики мы пришли к разным ответам в решении задачи, и она начала объяснять мне, в чем я ошиблась. В конце концов я предложила ей посмотреть правильный ответ в конце книги. Так мы узнали, что мой ответ был правильным. Она не очень обрадовалась этому, и наша дружба сразу пошла на спад. © dragonfly-1001 / Reddit
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Когда мне было лет 5–6, я был одержим «Титаником». Я знал каждый факт, каждую деталь, словом, все, что можно было знать об этом корабле. Однажды летом у нас были семейные посиделки. На них был мой двоюродный дедушка, которого мой отец и многие родственники недолюбливали. И этот дедушка, случайно обнаружив, что я интересуюсь «Титаником», решил проэкзаменовать меня, чтобы выставить глупым мальчонкой. Он спросил: «Эй, а какой длины был „Титаник“?» По словам моего отца, я поднял глаза, встретился с дедушкой взглядом и невозмутимо произнес: «Почти 269 метров». Папа наслаждался этим моментом. © Zharan_Colonel / Reddit
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У меня была учительница математики, которая считала меня глупым, потому что я никогда особо не выполнял ее задания и активности в классе не проявлял. Потом я сдал свой первый экзамен, и она поговорила со мной о списывании. Я сдал второй экзамен, и она уже следила за мной, пытаясь поймать за руку. На третьем экзамене она поместила меня в отдельную комнату с другим учителем, но я все равно справился. После того как я сдал итоговый экзамен, она сказала мне, что у нее нет другого выбора, кроме как принять мои результаты. Но еще она добавила, что я никогда не выживу в реальном мире, ведя себя таким образом. Теперь я математик, и когда я вернулся в родной город, то зашел в школу, чтобы передать ей копии всех моих опубликованных научных работ. Было действительно приятно видеть выражение ее лица. © Brainsonastick / Reddit
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У меня был начальница, которая считала всех вокруг глупее себя. Однажды утром в офисе не работал компьютер. Она спросила меня, разбираюсь ли я в них, и попросила проверить, что с ним. Я нажал кнопку включения, и она тут же назвала меня дураком, добавив, что так она и сама делала. Забрался под стол буквально на секунду, затем снова поднялся. Попросил ее еще раз нажать кнопку питания. Компьютер включился. Она спросила меня, что с ним было. И я ответил ей, что он был отключен от сети. © Sarchasm-Spelunker / Reddit
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Я абсолютно глухой, поэтому не мог использовать телефон, чтобы позвонить в банк (это было до эпохи интернет-банкинга). Все операции приходилось осуществлять лично. Однажды я пришел в банк, чтобы сменить адрес, и попросил специалистку смотреть на меня во время беседы, потому я читаю по губам. Затем объяснил, что мне нужно сменить адрес. Она посмотрела на меня, фыркнула и сказала: «Вы могли бы сделать это по телефону». Мы смотрели друг на друга несколько секунд, прежде чем я сказал: «Это был бы очень односторонний разговор». Она стала ярко-красной и все быстро сделала. © Evil_Genius_1 / Reddit
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В офисе шла беседа о калориях и потере веса. Один чересчур самоуверенный парень выдал: «Вы все несете чушь. На упаковке написано „килокалории“, и это означает „тысячи калорий“. Обезжиренный йогурт, который вы съели, содержит 70 тыс. калорий при разрешенных 3 тыс. Вы только что захомячили в 20 раз больше дневной нормы». © ezyflyer / Reddit
Мы уверены, у вас точно есть истории такого рода. И вы знаете, что нужно сделать.