14 человек, которых окружающие хотели оставить в дураках, но при этом сами сели в лужу

Когда мне было лет 5–6, я был одержим «Титаником». Я знал каждый факт, каждую деталь, словом, все, что можно было знать об этом корабле. Однажды летом у нас были семейные посиделки. На них был мой двоюродный дедушка, которого мой отец и многие родственники недолюбливали. И этот дедушка, случайно обнаружив, что я интересуюсь «Титаником», решил проэкзаменовать меня, чтобы выставить глупым мальчонкой. Он спросил: «Эй, а какой длины был „Титаник“?» По словам моего отца, я поднял глаза, встретился с дедушкой взглядом и невозмутимо произнес: «Почти 269 метров». Папа наслаждался этим моментом. © Zharan_Colonel / Reddit

У меня была учительница математики, которая считала меня глупым, потому что я никогда особо не выполнял ее задания и активности в классе не проявлял. Потом я сдал свой первый экзамен, и она поговорила со мной о списывании. Я сдал второй экзамен, и она уже следила за мной, пытаясь поймать за руку. На третьем экзамене она поместила меня в отдельную комнату с другим учителем, но я все равно справился. После того как я сдал итоговый экзамен, она сказала мне, что у нее нет другого выбора, кроме как принять мои результаты. Но еще она добавила, что я никогда не выживу в реальном мире, ведя себя таким образом. Теперь я математик, и когда я вернулся в родной город, то зашел в школу, чтобы передать ей копии всех моих опубликованных научных работ. Было действительно приятно видеть выражение ее лица. © Brainsonastick / Reddit