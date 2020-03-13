14 человек, которые внезапно столкнулись с ленью и сдались ей без боя
Всем людям порой свойственно лениться, и при современном ритме жизни сложно кого-либо за это винить. Однако есть и те, для кого это стало не просто временным состоянием или редким приступом, а настоящим образом жизни. И им за это ничуточки не стыдно.
В ходе поисков мы в AdMe.ru столкнулись со множеством примеров, когда лень одержала верх над светлыми порывами пользователей сделать что-то хорошо. И отобрали для вас только самые неожиданные и запоминающиеся из них.
«Папа сказал, что он так хорошо заделал дыру в барном стуле, что ее теперь не заметишь»
Кажется, производитель чипсов слегка обленился
Когда узнал о существовании измельченного чеснока и сделал единственно правильный выбор
Как провернуть пранк со звонком в дверь, не выходя из дома
До и после приступа лени
Кому из нас не знакомо чувство, когда руки затекают от из-за телефона или планшета?
«Пришлось срочно выкручиваться, чтобы без проблем пройти проверку в студенческом общежитии»
Когда лень мыть кастрюлю, на помощь приходит другая подходящая бытовая техника
Как ловят пауков находчивые хозяева котов
Инновационный способ стоять в очереди от гуру лени
«Вот так одна дама выгуливала своих собак сегодня»
Зачем убирать вторую бутылку, если она все равно скоро пригодится?
В принципе, книги мы тоже переворачиваем, когда ложимся на бочок. Ничего особенного
«Я делала домашние чуррос для мужа, но насадка оторвалась от кондитерского мешка, а мне было лень это исправлять. Поэтому вышло что вышло»
Вам знакомо такое же всеобъемлющее чувство лени? Вы активно боретесь с ним или поддаетесь, как герои нашей подборки?