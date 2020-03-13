14 человек, которые внезапно столкнулись с ленью и сдались ей без боя

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Всем людям порой свойственно лениться, и при современном ритме жизни сложно кого-либо за это винить. Однако есть и те, для кого это стало не просто временным состоянием или редким приступом, а настоящим образом жизни. И им за это ничуточки не стыдно.

В ходе поисков мы в AdMe.ru столкнулись со множеством примеров, когда лень одержала верх над светлыми порывами пользователей сделать что-то хорошо. И отобрали для вас только самые неожиданные и запоминающиеся из них.

«Папа сказал, что он так хорошо заделал дыру в барном стуле, что ее теперь не заметишь»

Кажется, производитель чипсов слегка обленился

Когда узнал о существовании измельченного чеснока и сделал единственно правильный выбор

Как провернуть пранк со звонком в дверь, не выходя из дома

До и после приступа лени

Кому из нас не знакомо чувство, когда руки затекают от из-за телефона или планшета?

«Пришлось срочно выкручиваться, чтобы без проблем пройти проверку в студенческом общежитии»

Когда лень мыть кастрюлю, на помощь приходит другая подходящая бытовая техника

Как ловят пауков находчивые хозяева котов

Инновационный способ стоять в очереди от гуру лени

«Вот так одна дама выгуливала своих собак сегодня»

Зачем убирать вторую бутылку, если она все равно скоро пригодится?

В принципе, книги мы тоже переворачиваем, когда ложимся на бочок. Ничего особенного

«Я делала домашние чуррос для мужа, но насадка оторвалась от кондитерского мешка, а мне было лень это исправлять. Поэтому вышло что вышло»