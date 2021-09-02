14 человек, которые устали оттого, что их работу не ценят, и готовы вопить от негодования на весь интернет

Наверное, почти каждому в детстве бабушки говорили: «Главное — усердно трудиться, а остальное приложится». К сожалению, в жизни бывает не все так радужно: работа вроде бы есть, но благосостояние не растет. Одни это терпят, другие требуют повышения, а третьи уходят с гордо поднятой головой в поисках лучшей доли.

Мы в AdMe.ru нашли пользователей сети, которые совершенно недовольны тем, что на работе их труд не ценят, и готовы трубить об этом на весь интернет. А в бонусе покажем пару человек, которые решили повлиять на размер зарплаты и взяли инициативу в свои руки.

Пришел на предприятие молодой-зеленый, стал технологом в 5-м цеху. А тут срочный заказ где-то через год нагрянул. Мне заявляют: «Ты без семьи, энергичный, соображаешь — будешь в 3-ю смену мастером. Зарплату закроем по окладу мастера». Тут заболевает мастер 2-й смены: «Потянешь во 2-ю смену? Деньгами не обидим». Договорились. Внезапно отправляют старшего мастера в командировку. «Будешь и. о. старшего мастера — такая запись в трудовой, зарплату за старшего и закроем». Отработал почти месяц в таком режиме, спал на столах в техбюро и прямо во время утренних совещаний. Доходит время до зарплаты и получаю оклад технолога. Бухгалтерия: «Не можем столько часов закрыть, так как нарушение ТК». А что можете? Закрыть как допчасы на обучение. Не скажу точно, но помню, что копейки, как сейчас рублей 20, если не меньше, за час. То есть 8-часовая смена рублей в 160–200 вышла бы. Уволился я оттуда. На меня еще обижались, говорили, что нигде больше такую работу не найду. И ведь не ошиблись: нигде больше такую не нашел — чтобы жить на работе и за это ничего не получать. © volchek1024 / Pikabu

У знакомой два высших образования, преподавала в университете, докторскую защитила. Простая женщина с обычной зарплатой. Прошла курсы по уходу за бровями. Сначала халтурила после основной работы, потом и вовсе ушла в бьюти-сферу. А через год работы смогла зарабатывать лучше, чем в универе. Спросила ее, не собирается ли вернуться к преподаванию. А она сказала: «Знаешь, пока меня, как преподавателя, оценивают ниже, чем мастера по уходу за бровями, мне людей учить нечему». © Палата № 6 / VK

У нас большая аптечная сеть, больше 150 аптек по области и соседним регионам. Платят копейки. Менеджерам, которые разбирают товар, оформляют витрины, делают огромную работу, платят по 17–20 тысяч. Когда урезали зарплату, почти все толковые работники уволились. Набрали кого попало. В итоге теряется товар, не доезжает вовремя до покупателя, падает выручка. Но платить больше начальство ни за что не будет. © morglugl / Pikabu

Работаю визажистом, делаю клиентке вечерний макияж. Девушка кивает, со всем соглашается. Заканчиваем, она поворачивается к зеркалу и ехидно говорит: «Что-то мне не нравится, плачу только половину». Я обалдела так слегка, но виду не показала и такая на голубом глазу: «Ок, тогда мы сейчас половину макияжа смываем — и в расчете». Та надулась, достала молча деньги, отсчитала сколько полагалось и ушла, даже не попрощавшись. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK

Вчера работала с документацией, разгребала все за других. Все ради того, чтобы прийти утром на работу и начать переделывать все с нуля за 15 минут, потому что «ой, ну этот водитель нужнее другому сотруднику». Всего-то я вчера несколько часов потратила на все согласования, ерунда же! © agi_wanijima / Twitter

Работал у дилера одной японской марки с мая по июль 2009 года. В стране подъем, один автосалон в месяц продавал до 380 машин. Денег — река. Мужики умеют и хотят работать, после закрытия цеха работают до 3–4 утра, потом спят прямо в цехе и снова в бой. В итоге невиданное увеличение прибыли и средняя зарплата по бригадам — 140 тысяч. Наступает время зарплаты, ведомость несут на подпись генеральному, и тут его порвало: «Кузовщику такие деньги?!» Вердикт: выплатить по 80 тысяч и установить эту сумму как потолок зарплаты. Сразу после этого «ночные смены» прекратились, ровно в 20:00 бригада вставала и уходила в полном составе. В итоге через месяц после «мудрого» решения генерального прибыль цеха упала в 2 раза. © Schuhov / Pikabu

«Летела ракета, упала в болото. Какая зарплата — такая работа».

Устраивался в прачечную сушильщиком за 14 тыс. рублей, плюс 0,5 ставки за грузчика. Итого: 20 тысяч. Зарплата на одного в нашем регионе нормальная, жить можно. Но на первой же смене на меня начали орать: «Ты медленно работаешь! Должен все знать! Неправильно центрифугу запускаешь!» У меня стажировка, я тут новенький, мне и так страшно, а тут вы еще... Почему-то никто не берет во внимание уважение к трудящимся, а если так, то сушите сами свои тряпки. © Bolschoy / Pikabu

Зашел мужик, купил цветы и стал орать, что мы ему испортили настроение, потому что взяли с него деньги за сборку букета. Ему начали объяснять, что в сборку входит работа флориста. А он начал возмущаться: «Чего там собирать?!» Ну ок, мужик, можешь встать на мое место и собрать сам. © Bloopeers / Twitter

В продолжение темы про то, как сложно работать с людьми. Работаю мастером маникюра. Достали клиентки, которые ни в грош не ставят ни время, ни твой труд. Например, во время процедуры начинают говорить по телефону типа: «Да я у маникюрши, подождет». Или еще начинают торговаться в конце: «А можно подешевле сделать?» Подешевле могу из пластилина налепить! © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK

«Наращиваю ногти: быстро, дешево. Каждому 5-му клиенту браслетик в подарок!»

Отработал 2 смены автокурьером. Невыгодно: ежедневно оплачиваются только чай и платные заказы, основная зарплата приходит раз в неделю, ну и, конечно, штрафы непонятные. Прилетают заказы на заказы: еще до первого получателя не доехал, а по второму уже надо через 5 минут быть. А связь со службой поддержки только через телеграм. © Евгений Петров / Яндекс.Кью

А юристом, знаете, как тяжело быть? Ты им правовое заключение, и если оно не в их пользу, то начинается: «А мне тетя Клава так говорила...», «А мне мои юристы по-другому говорили...». Или начинают рассказывать о своих проблемах, присылать документы, а называешь цену — они сливаются. Либо начинают косить под дурачка типа: «Так там ничего серьезного — ты просто посмотри». © Ксения Михайлова / VK



Искала давеча работу продавцом-кассиром в магазин. В вакансии было указано: 2/2, зарплата — от 25 тысяч. Думаю, сойдет на первое время. Прихожу на собеседование, и выясняется, что график — 5/2 с 8:00 до 23:00 с плавающими выходными, зарплата — 15 тысяч оклад плюс процент. Со слов специалиста на собеседовании, будет получаться 21–23 тысячи. На резонный вопрос, почему на сайте одна информация, а на самом деле все по-другому, мне дали гениальный ответ: «А не мы вакансии выставляем. Этим занимается сторонняя организация, мы ей только делаем запрос».

Ну круто, думаю, спасибо. Работайте сами. © FoxMAU / Pikabu

Работали с подругой в «крутом» ресторане. И вот однажды блатному по-быстрому организовали поминки. Шустро столы накрыли, все как положено. В конце заказчик отстегнул сверху где-то тысяч 17. Мы, две дуры, всем дали по ₽ 1 тыс.: поварам, шашлычнику, админу. А вечером пришли большие дядьки два на два и просто нас уволили. Сказали, что мы совсем офигели такую чаюху (чаевые. — Прим. AdMe.ru ) иметь. © Illusial / Pikabu

) иметь. © Illusial / Pikabu Бытовую технику, думаете, проще ремонтировать? Сдали. Говоришь: срок диагностики — 1–5 дней в зависимости от сложности дефекта и загрузки мастера. Назавтра: «Вы сказали один день!» Слышат то, что хотят. Одному типу сказали: мы не делаем срочный ремонт и вообще срочных ремонтов не существует. Срочный ремонт — профанация, чтобы рубануть больше денег, а настоящим мастерам потом часами восстанавливать и переделывать по технологии. Так он сказал, что ему нужен не просто срочный, а «экстренный» ремонт. С людьми тяжело. © Алексей Иванов / VK

Бонус № 1

На работе неделю задерживали зарплату. Случайно увидела, как начальник ест мою еду. Подхожу тихонько со спины, хватаю его за бока и кричу: «Витя, где моя зарплата?» Ну он и выплатил через полчаса. Так и работаем. © Палата № 6 / VK

Бонус № 2

Чувак на работе признался, что имеет подработку. Мы обычные офисные пресмыкающиеся, а у него еще диплом об окончании курсов массажиста. Так вот, на обеде он делает массаж головы нашим топам в кабинетах и получает неплохую прибавку. Разработали с ним хитроумный план: он предложил дополнительную услугу своим «клиентам» — массаж стоп. Сам показал мне, что и как нужно массажировать. Я дома на жене потренировался. Теперь в обед мы ходим по кабинетам наших топов и делаем 15-минутный массаж в буквальном смысле с головы до пят. Неплохая прибавка к зарплате. © Палата № 6 / VK